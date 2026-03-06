Okamura (SPD): Riziko masové migrace a riziko energetické krize

Útok Spojených států a Izraele na Írán zvyšuje riziko destabilizace a násilí nejen na Blízkém východě, zvyšuje riziko masové migrace a riziko energetické krize a oslabuje a porušuje mezinárodní řád. Odmítám zároveň činy íránského režimu. Požaduji respektování mezinárodního práva a návrat k diplomacii s cílem prosadit mírové, ne válečné řešení. Žádná válka v posledních letech nikdy a nikde situaci v regionu nezlepšila, viz Libye, Sýrie, Irák, Afghánistán. Narozdíl od USA pro ČR a Evropu tato válka znamená jen rizika a negativa.
Tomio Okamura
