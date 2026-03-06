Vězeňská služba: Vězeňská služba součástí Career Expo 2026

08.03.2026 16:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vězeňská služba České republiky se účastní prestižního veletrhu pracovních příležitostí Career Expo 2026, který se koná ve dnech 4. a 5. března 2026 v prostorách O2 universum.

Vězeňská služba: Vězeňská služba součástí Career Expo 2026
Foto: vscr.cz
Popisek: Vězeňská služba ČR - logo

Hlavním cílem účasti je představit Vězeňskou službu ČR jako stabilního a perspektivního zaměstnavatele pro všechny, kteří hledají nové profesní výzvy. Návštěvníkům budou personalisté prezentovat aktuální pracovní příležitosti napříč republikou, možnosti odborného vzdělávání, stáží i systém zaměstnaneckých benefitů. Zájemci tak získají přímé a konkrétní informace o tom, jak může vypadat jejich profesní budoucnost v řadách bezpečnostního sboru.

Účast na veletrhu zároveň posílí povědomí o Vězeňské službě ČR a umožní osobní setkání s uchazeči z různých cílových skupin. Přímá komunikace poskytne cennou zpětnou vazbu, která napomůže dalšímu rozvoji a zkvalitňování náborových aktivit.

Součástí prezentace je rovněž představení činnosti Vězeňské služby ČR jako bezpečnostního sboru a významného partnera v oblasti zajišťování bezpečnosti a výkonu trestu. Akce je zároveň příležitostí k navázání nových profesních kontaktů a k podpoře náborové kampaně zejména pro pražské věznice.

Prezentaci na veletrhu zajistí odbor personální ve spolupráci s kanceláří generálního ředitele, Vazební věznicí a ústavem pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác a Věznicí Vinařice.

Psali jsme:

Babiš i Okamura si mohou vydechnout. Za kulisami se však odehrává hra justice o „poslušné“ soudce
Trans aktivistka míří za Piráty do Senátu. Chce Istanbulskou úmluvu
„Podvratné neziskovky.“ Co v projevu Pavla zapadlo
Hřib seřval Válkovou, ale víc nic. Babiš a Okamura nebyli vydáni

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Vězeňská správa

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Regulace

V tom, co popisujete https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Munzar-ODS-Je-cas-udelat-krok-zpet-v-regulacich-787588) máte pravdu. Ale co jste udělali pro zrušení regulací, pro snížení cen energií a pružnější pracovní trh vy sami? Jako politici tady doma, ještě nedávno jste byli i v...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vězeňská služba: Vězeňská služba součástí Career Expo 2026

16:14 Vězeňská služba: Vězeňská služba součástí Career Expo 2026

Vězeňská služba České republiky se účastní prestižního veletrhu pracovních příležitostí Career Expo …