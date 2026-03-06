Vězeňská služba: Vězeňská služba součástí Career Expo 2026

Hlavním cílem účasti je představit Vězeňskou službu ČR jako stabilního a perspektivního zaměstnavatele pro všechny, kteří hledají nové profesní výzvy. Návštěvníkům budou personalisté prezentovat aktuální pracovní příležitosti napříč republikou, možnosti odborného vzdělávání, stáží i systém zaměstnaneckých benefitů. Zájemci tak získají přímé a konkrétní informace o tom, jak může vypadat jejich profesní budoucnost v řadách bezpečnostního sboru.
Účast na veletrhu zároveň posílí povědomí o Vězeňské službě ČR a umožní osobní setkání s uchazeči z různých cílových skupin. Přímá komunikace poskytne cennou zpětnou vazbu, která napomůže dalšímu rozvoji a zkvalitňování náborových aktivit.
Součástí prezentace je rovněž představení činnosti Vězeňské služby ČR jako bezpečnostního sboru a významného partnera v oblasti zajišťování bezpečnosti a výkonu trestu. Akce je zároveň příležitostí k navázání nových profesních kontaktů a k podpoře náborové kampaně zejména pro pražské věznice.
Prezentaci na veletrhu zajistí odbor personální ve spolupráci s kanceláří generálního ředitele, Vazební věznicí a ústavem pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác a Věznicí Vinařice.
