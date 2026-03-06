ČEZ: Dukovany omládly, mezi novou generací jsou i čtyři operátorky jaderných bloků

07.03.2026 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Jaderná elektrárna Dukovany má za sebou generační obměnu. Průměrný věk zaměstnanců klesl na 42 let a je tak aktuálně nižší než v později spuštěné elektrárně Temelín. Nově se také na řízení každého z jaderných bloků podílí žena. K první dukovanské operátorce sekundárního okruhu se v posledních měsících připojily další tři.

Obměna personálu

Přibližně před čtyřiceti lety spouštěli elektrárnu nebo nastupovali v prvních letech jejího provozu. Dnes se tato generace dostává do důchodového věku. Proto ČEZ zahájil už před více než deseti lety rozsáhlý proces obměny personálu. Mezi novou generací odborníků je přitom stále vyšší počet žen. Nově už čtyři působí přímo jako operátorky jaderných bloků.

„Cíl řídit jaderný blok jsem měla už někdy od třetího ročníku poté, co jsem se v elektrárně účastnila jaderné maturity. A tohle je jeho naplnění. Ale samozřejmě to není konec vzdělávání a výcviku. Práce operátorky je jedna z profesí, kdy se učíte a vzděláváte prakticky celou kariéru,“ říká Monika Krejčí, jedna z nových operátorek sekundárního okruhu elektrárny Dukovany.

Nová generace odborníků i odbornic

Všechny operátorky i operátoři mají vysokoškolské technické vzdělání a za sebou dvouletý výcvik v Centru přípravy personálu v Brně, zakončený státními a podnikovými zkouškami. První operátorka začala řídit sekundární okruh v Dukovanech před dvěma lety. V posledních měsících se k ní – každá na jiný výrobní blok – připojily tři další.

„Mám z toho radost, ale není to žádné překvapení. V přípravě máme tři další kolegyně a zájem vidíme i na počtu studentek, které se účastní odborných stáží – hlavně Letních univerzit,“ vysvětluje ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín.

Aktuálně v obou českých jaderných elektrárnách pracuje více než 400 žen. Nejde ale jen o operátorky – ženy působí i jako strojnice či svářečky. Aktuálně tvoří 12 % zaměstnanců jaderných elektráren.

„Není to nic nepřirozeného, odpovídá to i rostoucímu počtu studentek na technických školách. Z pohledu provozu našich elektráren to ale žádnou změnu nepřináší. Všichni mají stejné podmínky, kvalifikaci i odpovědnost a musí zvládat totéž,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Nástup nových odborníků pokračuje

V letošním roce předpokládají Dukovany nábor stovky odborníků. Proces generační obměny bude pokračovat v následujících letech především v Temelíně, kde aktuálně působí jedna operátorka a další jsou v přípravné fázi.

Obě jaderné elektrárny patří mezi nejatraktivnější zaměstnavatele pro absolventy i zkušené odborníky a zároveň díky dlouhodobým personálním plánům udržují a rozvíjí potřebnou kontinuitu know-how, která je pro bezpečný provoz jaderných bloků zásadní.

