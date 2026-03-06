Černochová (ODS): Bezpečnost České republiky musí být vždy na prvním místě

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Výboru pro bezpečnost.

Černochová (ODS): Bezpečnost České republiky musí být vždy na prvním místě
Bezpečnost České republiky musí být vždy na prvním místě. A musí zůstat nadstranickou prioritou.

Poslanecká sněmovna mě potvrdila ve funkci předsedkyně Výboru pro bezpečnost. Děkuji kolegyním a kolegům za důvěru.

Výbor má důležitou roli při kontrole bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb i při projednávání legislativy, která se týká ochrany státu, kybernetické bezpečnosti, ochrany hranic nebo fungování integrovaného záchranného systému.

Udělám maximum pro to, aby výbor pracoval odborně, věcně a s jasným cílem – posilovat bezpečnost naší země a chránit občany České republiky.

Mgr. Jana Černochová

