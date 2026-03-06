Černochová (ODS): Bezpečnost České republiky musí být vždy na prvním místě

Bezpečnost České republiky musí být vždy na prvním místě. A musí zůstat nadstranickou prioritou.
Poslanecká sněmovna mě potvrdila ve funkci předsedkyně Výboru pro bezpečnost. Děkuji kolegyním a kolegům za důvěru.
Výbor má důležitou roli při kontrole bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb i při projednávání legislativy, která se týká ochrany státu, kybernetické bezpečnosti, ochrany hranic nebo fungování integrovaného záchranného systému.
Udělám maximum pro to, aby výbor pracoval odborně, věcně a s jasným cílem – posilovat bezpečnost naší země a chránit občany České republiky.
