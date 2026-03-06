ÚOHS: Seznam.cz upraví cenová pravidla pro realitní zprostředkovatele na serveru Sreality.cz

08.03.2026 11:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení o možném zneužití dominantního postavení vedené se společností Seznam.cz, a.s., (dále jen „Seznam.cz“) poté, co společnost navrhla závazky upravující cenová pravidla inzerce pro realitní zprostředkovatele na serveru Sreality.cz. Úřad v řízení prověřoval možné zneužití dominantního postavení v oblasti poskytování služeb on-line řádkové inzerce prodeje a pronájmu nemovitostí na realitních portálech umožňujících inzerci realitním zprostředkovatelům v České republice. Rozhodnutí již je pravomocné.

Společnost Seznam.cz se měla dopouštět protisoutěžního jednání tím, že inzerentům s malým počtem inzerátů účtovala významně vyšší jednotkové ceny (až 50x) než inzerentům s velkým počtem inzerátů. Současně se lišily ceny podle regionů a slevy podle toho, zda inzerent spadal do realitní franšízy nebo byl samostatným zprostředkovatelem.

Společnost Seznam.cz se po jednání s Úřadem v rámci správního řízení zavázala, že upraví ceník služeb Sreality.cz v části týkající se tzv. řádkové inzerce pro realitní zprostředkovatele. Dojde ke snížení základní jednotkové ceny za zveřejnění inzerátu na prodej i pronájem nemovitosti a současně tyto ceny budou stejné pro všechny realitní zprostředkovatele a nebudou se lišit podle lokality inzerované nemovitosti.

Seznam.cz se dále zavázal ke zmírnění slevové progrese a k nastavení nižších množstevních slev pro realitní zprostředkovatele sdružené ve franšízových realitních sítích, což posílí konkurenční postavení menších samostatných realitních zprostředkovatelů, kteří zpravidla uveřejňují nižší počty inzerátů. Příslušně upravený ceník pro server Sreality.cz má Seznam.cz zavést do 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS.

Server Sreality.cz má v oblasti realitní inzerce velice silné postavení, a to jak z hlediska návštěvnosti, tak z hlediska reálných uživatelů. „Na společnosti s dominantním postavením se vztahují přísnější pravidla než na ostatní soutěžitele. Dominantní společnosti proto musí dbát na to, aby se svými dodavateli, odběrateli nebo zákazníky jednaly na základě nediskriminačně nastavených pravidel a podmínek. Přijetí závazkového rozhodnutí nepředjímá, že společnost Seznam.cz disponuje dominantním postavením a že skutečně k porušení soutěžního zákona z její strany došlo, ale efektivně a rychle napravuje potenciálně soutěžně škodlivé jednání," vysvětlil místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb, proč se Úřad rozdílnými cenami inzerce zabýval.

