„Zabil lidi cez padáky“. Babiš se Kalouskovi definitivně musí omluvit

Jádrem sváru se stala slova bývalého premiéra a předsedy hnutí ANO o tom, že Miroslav Kalousek „rozkrádal Ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky“.

Andrej Babiš tak narážel na Kalouskovo působení na Ministerstvu obrany, kde zakladatel TOP 09 vykonával funkci náměstka.

Na mysli měl především zakázky, mezi které patřil i nákup padáků. Po seskoku s tímto padákem zahynul v roce 1997 jeden voják a armáda pak padáky přestala úplně využívat.

Jak napsal server iDnes.cz, Kalousek se bránil žalobou na ochranu osobnosti a u Okresního soudu pro Prahu-západ se původně domohl toho, že se mu má Babiš omluvit jak písemně, tak i na schůzi Sněmovny.

Andrej Babiš se ale odvolal a dosáhl zrušení tohoto rozsudku a soudy nakonec žalobu zamítly s tím, že prostředí Parlamentu zaručuje maximální míru svobody projevu.

„Uvedly také, že Babišovy výroky vůbec nebyly způsobilé zasáhnout do Kalouskových osobnostních práv,“ připojil ještě zmíněný server.

Nejvyšší soud ale toto rozhodnutí nyní zrušil.

Podle něj je výrok „navzdory své sporné jazykové kvalitě“ celkem jasným skutkovým tvrzením o tom, co Kalousek podle Babiše udělal, a nikoliv hodnoticím soudem či projevem názoru.

„Předmětný výrok je skutkovým tvrzením a nalézací soudy nedospěly k závěru, že žalovaný prokázal jeho pravdivost,“ stojí podle agentury ČTK v rozsudku.

Nejvyšší soud nařídil @AndrejBabis, aby se mi za svou pomluvu omluvil jak na schůzi PS, tak písemně. Už tento rozsudek je pro mě dostatečné zadostiučinění.

Teď budu se zájmem čekat, zda AB svoji povinnost splní, či zda se toho budu muset domáhat exekučně.https://t.co/1gb5nN6cDW — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) September 15, 2023

„Už tento rozsudek je pro mě dostatečné zadostiučinění,“ okomentoval rozhodnutí Nejvyššího soudu sám Kalousek a dodal, že bude se zájmem čekat, zda Andrej Babiš svoji povinnost splní, či zda se toho bude muset domáhat exekučně.

„Nemám co komentovat, soudní rozhodnutí budu respektovat, i když s tím nesouhlasím,“ vyjádřil se podle ČTK k rozsudku také Andrej Babiš s tím, že v této věci podá ústavní stížnost.

„Já jsem ve Sněmovně za ty roky slyšel tolik urážek, tolik obvinění, tolikrát mě dokonce odsoudili, že bych to ani nespočítal. Asi dělám chybu, že to nežaluju, když vidím, jak soudy rozhodují. Jen si nejsem jistý, že v mém případě by to bylo úspěšné,“ dodal na závěr šéf nejsilnějšího politického hnutí v zemi.

