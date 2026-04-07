„Zahyne celá civilizace.“ Trump přitvrdil a vyvolal kritiku

07.04.2026 18:09 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Americký prezident vyostřil napětí s Teheránem ostrým ultimátem, v němž pohrozil zničením íránské infrastruktury, pokud země znovu neotevře strategický Hormuzský průliv. Výrok vyvolal ostré reakce americké opozice i varování diplomatů před dalším stupňováním konfliktu.

„Zahyne celá civilizace.“ Trump přitvrdil a vyvolal kritiku
Foto: screen síť X
Popisek: Trump při Projevu o stavu Unie

Americký prezident Donald Trump varoval Írán, že pokud země neotevře Hormuzský průliv do jím stanoveného termínu, může podle něj dojít k dramatickým následkům. Na sociální síti Truth Social uvedl, že „dnes v noci zahyne celá civilizace“, pokud situace nebude vyřešena. Trump zároveň naznačil možnost zásahu proti íránské infrastruktuře včetně elektráren. Ultimátum navazuje na dřívější výhrůžky Bílého domu, podle nichž by Írán čelil „strašlivým následkům“, pokud průliv zůstane uzavřený. Termín, který prezident stanovil na otevření námořní trasy, měl vypršet v úterý večer. 

Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším námořním trasám na světě, protože jím prochází významná část globálních dodávek ropy a zemního plynu. Jakékoli omezení provozu v této oblasti proto vyvolává obavy z dopadů na světovou ekonomiku i bezpečnostní situaci na Blízkém východě. Trumpova administrativa již dříve naznačila, že je připravena podniknout vojenské kroky, pokud Írán nezmění svůj postup. Bílý dům zároveň odmítl obavy některých kritiků, že útok na civilní infrastrukturu by mohl představovat válečný zločin podle mezinárodního práva.

Vyostřená rétorika vyvolala kritiku nejen mezi americkými demokraty, ale také mezi diplomaty a humanitárními představiteli. Bývalý šéf humanitární pomoci United Nations Martin Griffiths varoval, že stupňování napětí mezi Washingtonem a Teheránem může situaci ještě zhoršit. Podle něj je při řešení konfliktů nezbytné vytvořit prostor pro kompromis a vyjednávání, což podle jeho slov současná situace neumožňuje. „To vůbec nepomáhá,“ uvedl Griffiths pro CNN s tím, že podobná konfrontační strategie může snahy o diplomacii výrazně zkomplikovat.

Trumpova slova vyvolala také ostré reakce demokratických politiků v americkém Kongresu. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer označil prezidentova vyjádření za nebezpečná a vyzval republikány, aby se podle něj postavili proti možné eskalaci konfliktu. Předseda demokratické frakce ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries varoval, že současná situace by mohla Spojené státy vtáhnout do širšího konfliktu. Kriticky se vyjádřili také kongresmani Jason Crow a Jim McGovern, kteří označili hrozby namířené proti civilní infrastruktuře za potenciálně nezákonné a vyzvali k jejich odmítnutí.

Napětí mezi Spojenými státy a Íránem se v posledních týdnech výrazně zvýšilo. Spor o bezpečnost námořní dopravy v oblasti Perského zálivu a kontrolu nad Hormuzským průlivem se stal jedním z hlavních bodů konfliktu mezi oběma zeměmi. Analytici upozorňují, že případné uzavření průlivu by mohlo mít zásadní dopad na světový obchod s energiemi a zároveň zvýšit riziko širšího regionálního střetu. Situace tak podle nich představuje jednu z nejvážnějších krizí v oblasti globální energetické bezpečnosti v posledních letech.

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2026/04/07/world/live-news/iran-war-trump-us-israel?post-id=cmnolakrp00083b6s99nafqx7

Byl byste pro úplné zrušení státního financování ČT a rozhlasu?

Myslím tím zrušení poplatků i příjem peněz z rozpočtu. Já upřímně nevím, protože i když i jiné televize točí své pořady, je fakt, že ČT tvoří třeba řadu dokumentů, pořady pro děti apod., které jiné televize netvoří a byla by škoda, kdyby je netočil nikdo. Nemyslíte? Přijde mi, že ten poplatek není t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevoNedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevo Méně vonět znamená více zaujmoutMéně vonět znamená více zaujmout

