„Zahyne celá civilizace.“ Trump přitvrdil a vyvolal kritiku

Americký prezident Donald Trump varoval Írán, že pokud země neotevře Hormuzský průliv do jím stanoveného termínu, může podle něj dojít k dramatickým následkům. Na sociální síti Truth Social uvedl, že „dnes v noci zahyne celá civilizace“, pokud situace nebude vyřešena. Trump zároveň naznačil možnost zásahu proti íránské infrastruktuře včetně elektráren. Ultimátum navazuje na dřívější výhrůžky Bílého domu, podle nichž by Írán čelil „strašlivým následkům“, pokud průliv zůstane uzavřený. Termín, který prezident stanovil na otevření námořní trasy, měl vypršet v úterý večer.
Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším námořním trasám na světě, protože jím prochází významná část globálních dodávek ropy a zemního plynu. Jakékoli omezení provozu v této oblasti proto vyvolává obavy z dopadů na světovou ekonomiku i bezpečnostní situaci na Blízkém východě. Trumpova administrativa již dříve naznačila, že je připravena podniknout vojenské kroky, pokud Írán nezmění svůj postup. Bílý dům zároveň odmítl obavy některých kritiků, že útok na civilní infrastrukturu by mohl představovat válečný zločin podle mezinárodního práva.
Trumpova slova vyvolala také ostré reakce demokratických politiků v americkém Kongresu. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer označil prezidentova vyjádření za nebezpečná a vyzval republikány, aby se podle něj postavili proti možné eskalaci konfliktu. Předseda demokratické frakce ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries varoval, že současná situace by mohla Spojené státy vtáhnout do širšího konfliktu. Kriticky se vyjádřili také kongresmani Jason Crow a Jim McGovern, kteří označili hrozby namířené proti civilní infrastruktuře za potenciálně nezákonné a vyzvali k jejich odmítnutí.
Napětí mezi Spojenými státy a Íránem se v posledních týdnech výrazně zvýšilo. Spor o bezpečnost námořní dopravy v oblasti Perského zálivu a kontrolu nad Hormuzským průlivem se stal jedním z hlavních bodů konfliktu mezi oběma zeměmi. Analytici upozorňují, že případné uzavření průlivu by mohlo mít zásadní dopad na světový obchod s energiemi a zároveň zvýšit riziko širšího regionálního střetu. Situace tak podle nich představuje jednu z nejvážnějších krizí v oblasti globální energetické bezpečnosti v posledních letech.
