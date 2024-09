„Zájmy, ne hodnoty. To Lipavský nikdy nepochopil.“ Zahradil potopil ministra, ale Kolář ho chce

Ministr zahraničí Jan Lipavský v úterý večer oznámil, že pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, jako člen strany podá ministr zahraničí Jan Lipavský demisi a odešel by ale rovnou asi i od Pirátů. Učinil tak poté, co premiér Petr Fiala téhož dne oznámil, že navrhne Bartošovo odvolání z funkce ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci, a sice pro jeho neschopnost zvládnout digitalizaci stavebního řízení.

Podle všeho by Lipavský nyní mohl pokračovat ve vládě za TOP 09. Právě odtud přichází ze strany Ondřeje Koláře podpora, ministerský post by měl vykonávat i nadále a nedoplácet na chyby svých spolustraníků. „Naše zahraniční politika musí být stabilní a srozumitelná. Jan Lipavský jí dokázal vrátit ztracenou reputaci a Českou republiku dostal zpátky do první ligy. Nevím, jak bych našim partnerům vysvětloval, že respektovaný ministr zahraničí musí skončit jen proto, že jeho spolustraníci nedokázali unést oprávněnou kritiku,“ uvedl Ondřej Kolář na platformě X.

Zcela opačný pohled na věc sdílí bývalý europoslanec ODS Jan Zahradil, podle něj Lipavský nemá ve vládě co dělat, ale udělá vše, aby se v ní ještě udržel. „Nejzajímavější jsou manévry pana Lipavského. Ten z vlády zmizet nehodlá a rozehrál velkou hru. Hodlá kapitalizovat pozoruhodný kult osobnosti, který si díky přítomnosti na sítích vytvořil a který je také důkazem toho, jak snadno se dá vrtět množinou tzv. morálních majáků. Lipavský je najednou nejschopnější a nejméně postradatelný člen vlády. Jeho odchod by byl kolapsem české zahraniční politiky, vítězstvím Kremlu a podobné bla bla.

Kýč jako bič. Výkonem ve skutečnosti nepředvedl nic. Z Černína udělal pobočku lidskoprávních neziskovek. Věnoval se výhradně Ukrajině, jinak zahraniční politiku neřešil. Jeho výsledky s Asií, Afrikou, Lat. Amerikou jsou NULA. Místo toho se vyžíval v permanentním ‚virtue signalling‘, kde to jen šlo. Tleská tomu jen ten, kdo o chodu MZV nic neví. Zahraniční politika a diplomacie nejsou praktické cvičení v aplikované morálce. Ani mistrování jiných zemí, jak to mají dělat,“ glosoval na Facebooku Lipavského ministrování.

Následně jej označil více za influencera než schopného ministra. „Je to prosazování ZÁJMŮ, ne vývoz HODNOT. To Lipavský nikdy nepochopil ani pochopit nemíní. Není to totiž ministr, ale influencer,“ konstatoval Zahradil.

A popsal Lipavského další možné politické kroky: „Poté, co odkopl Piráty, po jejichž zádech se na ministerstvo dostal, buď někam přímo přeskočí (nejspíš do topky), nebo bude jen ‚nezávislý‘ s podporou 5K a mezitím si vybere kandidátku do PS, na kterou se příští rok procpe. Druhá možnost je, že bude ve vládě působit jako protégé prezidenta Pavla (který poslušnějšího ministra už nikdy mít nebude) a za rok vyjede za odměnu někam ven,“ přemítal bývalý europoslanec.

Zároveň se podivuje nad postojem premiéra, který Lipavského vyzdvihuje jako výborného ministra zahraničí s tím, že má jeho důvěru. „Lipavského vyrobila hlavně ODS tím, že v 5K nechala všechny zahraničněpolitické posty ostatním – od ministra zahraničí přes ministra pro EU až po předsedy parlamentních výborů. Je proto nepochopitelné, že si předseda ODS P. Fiala nadále Lipavského hýčká a vysílá k němu ‚signály‘, že se nemá čeho bát, místo aby využil situace a pokusil se MZV ovládnout v zájmu vlastní partaje.

To může mít dvě vysvětlení – buď je pod tlakem (nejspíš z Hradu), nebo už je s Lipavským domluven. Třetí, nejsmutnější možnost je, že si jen potřebuje berličkou v podobě Lipavského podepřít vlastní otřesenou autoritu po událostech posledních dnů,“ zakončil Jan Zahradil. O budoucnosti Lipavského se bude jednat příští týden.

