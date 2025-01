„Zakažte vědcům říkat, že sankce na Rusko nefungují.“ Ekonom zašel o kus dál

Západní země uvalily na Rusko po začátku agrese na Ukrajině sankce, v létě minulého roku například Evropská unie přijala již čtrnáctý balík sankcí. Jenže ruská ekonomika podle všeho sankcím odolává. Podle ekonomů se totiž klíčová odvětví ruské ekonomiky přizpůsobila, našly se nové trhy a pozitivní vliv má válečná ekonomika.

„Ruský hospodářský růst a prudká spotřebitelská poptávka, podpořená rozsáhlými vládními výdaji, umožnily tak různorodým podnikům, jako jsou banky, výrobci automobilů a letecké společnosti, najít způsoby, jak se s tím vyrovnat, a v některých případech i prosperovat, a to navzdory americkým a evropským omezením,“ upozornili analytici pro agenturu Bloomberg.

Americký ekonom a velký zastánce protiruských sankcí Robin Brooks za tím ale vidí neschopnost Západu sankce přísně vymáhat a odmítá jakékoliv vědecké studie, které sankce označují jako nefunkční.

„Je třeba zakázat všechny akademické práce, které interpretují odolnost ruského HDP jako známku toho, že sankce nefungují. Odolnost Ruska je jenom příznak nerozhodnosti Západu ohledně sankcí. Kdyby se Západ vzpamatoval, Rusko by teď bylo v rozkladu...“ tvrdí Brooks na síti X.

