„Zaražte tu válku. Dopadneme zle.“ Mocný hlas v Německu. Vypínání světel, šetření, strach

reklama

Anketa Bojíte se, že kvůli globálnímu oteplení masivně vyhoří naše lesy? Bojím 3% Nebojím 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 571 lidí



V mnoha německých městech včetně bavorského Norimberku již lidé nemohou jít do části vnitřních bazénů a například Hannover již nyní přistoupil kvůli nedostatku energií k vypínání teplé vody na mnoha místech včetně sprch na koupalištích či v tělocvičnách. Jednotlivé obce se pak připravují na to, aby lidé v Německu neumrzli a v nějaké míře fungovalo vytápění alespoň v domácnostech.



Německá vláda podle agentury Bloomberg reagovala zprvu na hrozby ze strany Kremlu pomalu a až když Rusko omezilo dodávky plynu, Berlín pomalu zjistil, že je celá země na pokraji katastrofy a bez omezení – jakým je vypínání osvětlení a ohřevu vody – by dost možná Německo nemuselo letošní zimu bezproblémově přežít.

Fotogalerie: - S Angelou v Berlíně

Sousední země, jež se snaží hledat východisko ze své tíživé situace, kterou si zapříčinila připoutáním se na Moskvu a její energie v uplynulých letech – často i kvůli nátlaku zelených aktivistů placených z Ruska – je nyní kvůli napětí způsobenému snížením dodávek zemního plynu vůbec jednou z neohroženějších evropských ekonomik.

Psali jsme: Solidarita v EU? Mrazivé odhady. Mnoho zemí bude i s plnými zásobníky plynu v krizi

Snahy o zajištění alternativních dodávek Německem selhávají a vláda kancléře Olafa Scholze tak zůstává na pospas rozhodnutí Moskvy a spoléhá se rovněž na dobrou vůli okolních států včetně Česka, které se zavázalo, že si obě země v případě, že Rusko úplně zavře kohouty se zemním plynem pro Evropu, vzájemně pomohou.

Psali jsme: Do kopru. Německo má prý plynový plán, který Čechy vyděsí

Německé úřady již ovšem varují, že ani šetření energiemi a pomoc okolních států nemusejí stačit. Podle úřadů v největší evropské ekonomice hrozí kvůli energiím příchod silné recese či přídělový systém, který si Berlíňané pamatují již jen z dávné minulosti. Obávají se tak, že pokud se nedostatek energie vymkne kontrole, čekají zemi silné sociální nepokoje.



„Jsme silná země a silná demokracie. To jsou dobré předpoklady pro překonání této krize,“ doufá však stále německý ministr klimatu a hospodářství Robert Habeck (Zelení) i přesto, že Moskva nadále omezuje dodávky plynu a Francie již informovala Berlín, ať se kvůli odstávce jaderných reaktorů příliš nespoléhá na vývoz její elektřiny za hranice.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

Snížení průtoku plynu klíčovým plynovodem Nord Stream na přibližně 20 % kapacity Ruskem Němcům již narušilo plán boje za bezemisní Evropu a tamní ministerstvo narychlo povoluje oživení zakonzervovaných uhelných elektráren. Za přežití německé ekonomiky se pak má podle Habecka začít starat každý z obyvatel, a to vším, co má k dispozici. Přímo z vrcholu německé vlády tak dle Bloombergu zní doporučení, aby lidé instalovali šetřící sprchové hlavice a prali prádlo při nižších teplotách.



Mluví se též o vyhlášení stavu nouze, kdy bude Berlín rozhodovat, kdo palivo a energie z distribučního systému dostane a kdo již nikoliv. Domácnosti a kritická infrastruktura, jako jsou nemocnice, mají být před výpadky energií chráněny, i tak ale zřejmě dojde na pokles teploty v místnostech.



Veřejné budovy již snižují přednastavené hodnoty na termostatech a největší německý pronajímatel už podle agentury oznámil plány na omezení vytápění během noci.



Vzhledem k tomu, že zásobníky plynu jsou v zemi naplněny zatím jen z 68 % a míra doplňování zásob pravděpodobně klesne po omezení dodávek z minulého týdne, navíc hrozí, že Německo nedosáhne vládního cíle 95 % zásob do 1. listopadu. Podle regulátora sítě je dosažení této úrovně bez dalších opatření nyní možné již jen stěží.

Fotogalerie: - Kříže před německou ambasádou

Zatímco tak běžní Němci zprvu příchod zimy zaregistrují pouze skrze vypnuté osvětlení, omezené dodávky teplé vody a nižší teplota v místnostech, podnikový sektor se kvůli energetické krizi připravuje na omezení výroby nebo úplné ukončení některých činností náročných na energetické suroviny.

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 33170 lidí



Podle premiéra sousedního Saska již Německo nemá na výběr a bude muset jednat o přežití své ekonomiky s Kremlem. Kvůli silné závislosti Německa na Rusku pak podle něj země musí přistoupit na Putinovy požadavky. „Pokud nebudeme opatrní, Německo by se mohlo deindustrializovat,“ varoval politik v rozhovoru pro Zeit.



Kretschmer míní, že se s Moskvou bude muset začít jednat a válka na Ukrajině musí být ukončena. „Potřebujeme nyní co nejdříve jednat, válka musí být zmražena,“ vyjádřil se v rámci rozhovoru. Podle názoru politika by tak mělo Německo uzavřít s Putinem dohodu a nechat Ukrajinu i přes její nesouhlas podstoupit část svého území Rusku.

Fotogalerie: - U německých sousedů

„Pro Ukrajinu bude hořké jít touto cestou, ale jaká je alternativa?“ padlo od vysoce postaveného německého politika. Kyjev je dle něj třeba přesvědčit, že zmražení konfliktu a de facto přenechání ztraceného příhraničí a pobřeží Rusku je i v jeho zájmu.



Německo by se dle něj mělo snažit přivést Rusko zpět k jednacímu stolu a zavrhnout současný přístup usilující o to, aby Ukrajina za všech okolností vyhrála válku a aby Německo už nikdy nemohlo dovážet suroviny z Ruska. „S tím nic nevyhrajeme,“ vyjádřil se.



„Rusko, které se orientuje na Čínu a nemá vazby na Evropu, je pro nás mnohem nebezpečnější,“ zdůraznil.



Současná veřejná diskuse je podle saského premiéra „jednostranná“ a „závislost na surovinách z Ruska musí také určovat“ německé chování vůči válce na Ukrajině.



Podle Zeitu je pro pokračování v podpoře Ukrajiny většina Němců, zatímco však na západě Německa sankce uvalené na Rusko odmítá jen třetina lidí, v bývalém východním Německu je proti sankcím většina populace.

Psali jsme: Pálíme plyn na elektřinu na vývoz. Že nám ho někdo dá? Zlý odhad Válečná loď z Británie, raketomety z Německa... Na Ukrajinu putují další zbraně Jednou za rok můžete změnit gender. Návrh německé ministryně pro rodinu, už prý měl být dávno Proberte se! Ekonom nad novými čísly vyhlašuje vládě nejvyšší varování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.