„Zastavte to!" Rajchlova akce ke covidu. Zlatý hřeb a šok

26.01.2026 19:45 | Reportáž
autor: Radek Kotas

„Když dnes někdo zemře na covid, tak s mnohem větší pravděpodobností jde o toho, kdo je proti covidu očkovaný,“ upozornil na pondělním sněmovním semináři zmocněnec vlády Roberta Fica pro prověření procesu řízení a managementu zdrojů během pandemie covidu-19 Peter Kotlár a nové české vládě přednesl vzkaz. „Postavte se na stranu pravdy,“ vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Zastavte to!“ Rajchlova akce ke covidu. Zlatý hřeb a šok
Foto: Radek Kotas
Popisek: Slovenský poslanec a zmocněnec vlády Roberta Fica pro prověření procesu řízení a managementu zdrojů během pandemie covidu-19 Peter Kotlár

Předseda hnutí PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl, jenž pondělní seminář věnující se průběhu covidové pandemie včetně dopadů očkování a tehdejších restrikcí pořádal, již předem avizoval na svém facebooku, že Peter Kotlár bude „zlatým hřebem“ programu. 

Mělo přitom jít o nejsledovanější vystoupení řečníků nejen kvůli připojení pohledu na pandemii od slovenských sousedů a sdílení tamních zkušeností, ale taktéž z důvodu, že právě tuto řeč vyhlíželi zástupci mnohých médií, která již několik týdnů předem psala v souvislosti s akcí o Kotlárovi coby o „dezinformátorovi“ a připomínala některé výroky slovenského zmocněnce. 

Zájem novinářů glosoval při uvedení Kotlára Rajchl s vybídnutím, aby se slovenský politik přiblížil co nejblíže k mikrofonům, „aby to bylo slyšet i v televizních přenosech“.

Kotlár podotkl, že ve své řeči nyní nehodlá „odkrývat všechny karty“, ale poukáže na nejdůležitější zjištění, kterých se dobral. Započal statistikami, které ukazovaly úmrtí lidí přímo na covid-19. „V roce 2022 každý třetí až čtvrtý člověk, který zamřel na covid, byl očkovaný. V roce 2023 byl každý druhý zemřelý na covid-19 očkovaný a v roce 2024 pak byli dva ze tří zemřelých na covid očkovaní,“ přednesl zmocněnec slovenské vlády svá dosavadní zjištění. 

Podle Kotlára tato statistika ukazuje mnohé odpovědi. „Nemyslitelné“ podle něj mělo být pokračování v očkování poté, co tato data byla dostupná. 



„Když někdo dnes zemře na covid, tak s mnohem větší pravděpodobností jde o toho, kdo je proti covidu očkovaný,“ zdůraznil Kotlár a přirovnával, že by bylo jen těžko představitelné, kdyby se něco podobného dělo i u jiných nemocí, a kupříkladu očkování proti žloutence by znamenalo, že by každý třetí očkovaný proti ní měl šanci, že zemře právě na žloutenku. Či by tato šance byla dokonce taková, že umřou dva ze tří očkovaných. 

Slovenský politik následně vyzval, aby se obě země snažily z chyb během pandemie poučit, avšak mělo by se tak podle něj dít až poté, co se podaří řešit „následky, které přetrvávají dodnes“. Okamžitý zásah by se měl dít podle Kotlára zejména v souvislosti s pokračující možností podávat vakcíny proti covidu dětem. „Zastavte to a okamžitě zasáhněte,“ vyzval.  

Pomoci k řešení dopadů pandemie by mohly aktuální vlády v Česku a na Slovensku. „V současné době představují čeští a slovenští premiéři nejstabilnější věc, která dává smysl v česko-slovenských vztazích. Chraňme je, nestřílejme do nich,“ pronesl Kotlár s tím, že sice nemá jít o dokonalé politiky, ale přesto Fico s Babišem u covidové pandemie „intuitivně vědí, že něco není v pořádku“, a mohou prý „politicky požehnat“ závěrům vědeckého konsenzu, který by měl být výsledkem vyšetřování.

Nutné podle Kotlára je zajištění objektivity veřejnoprávních médií, aby i skrze ně šlo prezentovat zjištěné výsledky a revize mezinárodních závazků v rámci různých zdravotnických organizací. V řešení zdravotnictví by se Česko a Slovensko taktéž prý neměly spoléhat na pomoc mocností a oba státy by měly problémy být schopné řešit autonomně. Týkat se to má i financí a vědeckých kapacit. „Chraňte si zdraví lidí, kteří vytvářejí české hodnoty,“ radil Kotlár, aby Češi při řešení zdravotnictví nedávali na rady zvenčí, nýbrž zejména na vlastní tuzemské odborníky. 

Aby šlo dění během covidu vyšetřit, považuje slovenský zmocněnec pro prověření procesu řízení a managementu zdrojů během pandemie covidu-19 za nutné, aby se zaručila úplná beztrestnost všem, kteří jsou ochotni přiznat chyby z nevědomosti. „Předtím, než vstoupíte do jakékoliv státní instituce, kde se budete ptát na nepříjemné otázky, musíte zákonnou formou ubezpečit, že vaší úlohou je dopátrat se pravdy a úlohou státu je se poučit a připravit se na další podobnou krizovou situaci,“ doporučil Kotlár, aby se zajistila beztrestnost všem aktérům, kteří budou transparentně s vyšetřovateli spolupracovat. 

Bez „covidové amnestie na všechno, co se vykonalo v nevědomosti“, se podle slovenského politika nic nevyšetří a dojde akorát na přehazování obvinění až do doby, nežli dojde k promlčení všech možných činů.

Přestože Kotlár zmínil, že se nechce napřímo věnovat jednotlivým opatřením během covidu, rozhodl se vypíchnout „celosvětovou medicínskou hanbu“ v podobě celoplošného testování. „Takový nesmysl nemá ve světě obdoby,“ komentoval, za což sklidil potlesk od přítomných. 

Závěrem Kotlár dodal, že pokud za rozhodování během covidu mohou politici, pak nesou spoluzodpovědnost i voliči, kteří je zvolili, a tedy je za řízení pandemie zodpovědný stát jako celek. „Každý jeden z nás. Kromě nevinných dětí,“ zaznělo. Chyby, jež se odehrály během pandemie, pramenily podle Kotlára z nevědomosti lidstva, které využili skrze politiku a média mocní. 

České republice Kotlár nabídl spolupráci a zároveň vyzval premiéra Andreje Babiše, aby se „postavil na stranu pravdy“ a trval na poskytnutí dat i ve vztahu ke komplikacím po očkování. Český národ si podle něj zaslouží, aby byla zveřejněna analýza ve vztahu k podaným šaržím vakcín. Doplnil, že pokud by se spojily výsledky šetření na Slovensku a v Česku, mohlo by to vést k platformě obou států, jež by pomohla i dalším zemím odhodlat se k takovým krokům. „Společně tak zvládneme i další pandemii,“ osvětlil důležitost daného kroku slovenský zmocněnec Peter Kotlár.

