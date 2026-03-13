Fialová (ANO): Často se zaměňuje dostupné bydlení a obsah tohoto zákona

Já moc děkuji za slovo, pane předsedo.
Já na úvod rovnou uvedu, že budu malinko delší, protože při diskusích s poslanci jsem si všimla jedné věci, že často se zaměňuje dostupné bydlení, vlastně pojem dostupného bydlení, co obnáší, a versus obsah tady toho zákona.
Samotná novela, kterou vláda schválila 13. ledna a čtrnáctého následně nám sem poslala pod sněmovním tiskem 82, je velice technická, jednoduchá a upravuje pouze osoby, kterým má být poskytnuto poradenství na kontaktních místech pro bydlení, a je velmi jednoduchá. Ale tento zákon vyšel v platnost 1. 1. 2026 a minulé volební období, jedná se (?) o zcela nový zákon, který tu byl velice intenzivně projednáván s různými postřehy a náměty. Nakonec tedy byl odsouhlasen a na základě tady toho zákona je potřeba říci, že stát má na něm navázany finanční prostředky z Národního plánu obnovy.
Nicméně mi dovolte představit, co opravdu zákon o podpoře bydlení obsahuje a čeho se přesně týká. V žádném případě nestaví žádný nový byt, to řeší dotační programy v rámci Státního fondu podpory investic a řeší dotace pro výstavbu a rekonstrukce současných bytů. Tento zákon je postaven na třech základních pilířích, kterými jsou: poradenství, jednotlivé garance pro majitele bytů a následně asistence, což znamená to, aby si nájemník udržel svůj současný byt a byl schopný platit nájem se všemi povinnostmi, které se týkají pronájmu nemovitostí.
Pojďme si rozebrat jednotlivé kroky, co v sobě obsahují. Poradenství je hlavním principem, které v sobě zahrnuje vznik takzvaných kontaktních míst pro bydlení. Po úpravách a po řadě pozměňovacích návrhů, které byly přijaty tady při projednávání tohoto zákona, se jedná o povinnost 115 obcí v rámci ORP. Ale pokud si některé obce myslí, že se jich to netýká a nemůže v jejich obci být nějakým způsobem byt poskytnut a nebo být zaveden do tohoto systému, tak to není pravda, protože ta oerpéčka obhospodařují byty v celém ORP anebo i ostatních ORP, které přehodily tu povinnost, které se do toho mohly zapojit dobrovolně, i na ty současné ORP, které jsou přímo vyjmenované v zákoně - to je potřeba si uvědomit.
Toto poradenství, kontaktní centra na bydlení vznikají v současné chvíli v obcích různě pod různými odděleními a mají radit občanům, kteří v současné chvíli ve městě bydlí nebo mají k němu navázanou nějakou místní příslušnost, o tom, v jaké jsou bytové situaci.
Představme si to tak, že někdo přijde úplně okolo z ulice nebo má problém s nájemní smlouvou, dojde do tohohle kontaktního centra pro bydlení, kde mu pracovník prověří jeho situaci, případně otevře webové stránky s dostupnými byty na klasickém realitním trhu, zprostředkuje kontakt případně na realitního zprostředkovatele, a zeptá se na jeho životní situaci v jaké se nachází a proč má problém s bydlením.
V této chvíli, když se určí, že se jedná o osobu, která je - nebo je podezření, že se jedná o osobu, která je v bytové nouzi, na to je přímo v zákoně speciální příloha, a má některou z těch dalších skupin, musí zjistit jeho sociální status, jestli se neobjevuje v jeho rodině osoba, která má třeba zdravotní problémy, psychické a jiné, tak v tuto chvíli uzná za vhodné, že to je osoba, které by mohla být přidělena podpora bydlení, rovná se byt.
V tuto chvíli tuto osobu odkáže na úřady práce, které provedou další zjištění a vydají stanovisko, že se jedná o osobu, která potřebná pro přidělení bytu. A teď kde ten byt vezmeme: to je druhý úkol KMB, to znamená kontaktního místa pro bydlení, které má evidovat příjem bytů. A ty byty se můžou dostat do systému dvojím způsobem: buďto přímo od obce, přes takzvaného poskytovatele tohoto bytu.
Ten poskytovatel je veden na krajském úřadě a dostává oprávnění. Může to být realitní kancelář, nezisková organizace, která se zabývá dlouhodobě zprostředkováním bytového poradenství nebo nějaké činnosti nebo má s bydlením nějaké zkušenosti, a anebo to může být byt od soukromníka, který vloží přes tady tohoto partnera svůj byt do systému. Kontaktní místo pro bydlení ten byt posoudí, zjistí, jestli je dostatečně vhodný pro bydlení, jestli tam nejsou plísně, jestli v bytě se nachází toaleta oddělená od ostatních obytných místností, jestli je zabezpečen ohřev teplé vody a další jiné náležitosti - a v případě, že (jej) uzná za vhodný, tak ten byt zapíše do takzvaného systému. To je základní princip fungování kontaktních míst pro bydlení.
Mohla bych mluvit další a další minuty o tom, co všechno ještě na kontaktních místech pro bydlení se má přesně poskytovat, ale to bych zabíhala do moc velkých detailů. V tuto chvíli každé to ORP má určený jiný počet zaměstnanců a je to rozdělené podle toho, kolik osob se nachází v této situaci v bytové nouzi, v té dané lokalitě, takže se nacházíme u ORP, který mají napsaný jeden úvazek, některé dokonce sedm, jiné tři a je to opravdu rozděleno podle naší republiky, kde máme problematická místa a osoby ohrožené ztrátou bydlení.
Takže to není jednotné pro všechna místa v republice stejně, což vlastně je svým způsobem v pořádku, protože každý jiným způsobem řeší tu bytovou nouzi a díky tomu, jakým způsobem třeba probíhala vlastně privatizace bytových fondů v jednotlivých městech, tak ty problémy jsou různě na různých částech lokality jiné.
Druhou velkou skupinou jsou takzvané garance, kdy vlastně se poskytuje takzvanému garantovi, jinak poskytovatel právě tohoto podpůrného opatření i za za to, že bude vykonávat tuto realitní zprostředkovací činnost, nějakým způsobem finanční prostředky za správu té dané nemovitosti, ať už je to komunikace se samotným majitelem, komunikace s kontaktním centrem pro bydlení, nově komunikace i s Úřadem práce, protože ve finále toho člověka, který má být přidělen... nebo komu má být poskytnuto to podpůrné opatření, bude nakonec rozhodovat ten garant po odsouhlasení s tím majitelem, že bude té dotyčné osobě poskytnuto podpůrné opatření, bude vykomunikovávat on.
Tyto garance jsou poskytovány i na takzvané zálohy, co se týká na případnou opravu těch daných nemovitostí, které se musí zpětně vyúčtovávat a v případě, že dojde k velkému poškození té dané nemovitosti, tak v tuto chvíli garantuje navrácení do původního stavu ten garant, ten poskytovatel toho podpůrného opatření a vymáhá si ty případné škody po člověku, kterému byl poskytnut ten byt.
A třetí velká skupina, ten pilíř, na kterém je to postaveno, protože některé osoby díky tomu, že byl přijat víceméně pozměňovací návrh, který zúžil hodně tu skupinu osob na to, komu má být ten byt poskytnut a prochází takzvaným majetkovým testem a rozhoduje o tom Úřad práce, tak se poskytuje takzvaná asistence, která mu je přidělena a aby ta spolupráce byla co nejefektivnější, tak klient, který nebo vlastně osoba, které bude poskytnut ten byt, musí s asistencí souhlasit, což je velký rozdíl oproti současným sociálním službám, kde spolupráce s jakoukoliv sociální službou je dobrovolná, ale v případě, že bude garantovat stát de facto přeneseně přidělení bytu, tak ta osoba je povinná strpět spolupráci s asistencí.
Asistence je intenzivní práce s danou osobou, aby si udržela dlouhodobě nájemné, aby si dlouhodobě udržela ten nájem, poskytuje se maximálně po dobu dvou let a to z důvodu toho, aby ta práce byla velice intenzivní a myšlenka je taková, že po dobu intenzivní práce s osobou dvou let je schopná si udržet svoje vlastní bydlení, nastavit si správně finanční toky, naučit se správně ten byt používat, protože může dojít, že nastane konflikt například se sousedy, kdy může dojít třeba k rušení.
Dám jeden příklad za všechny, který všichni známe, rušení nočního klidu. Ta asistence by měla vysvětlovat sousedům, že se to může stát, domluvit té dané osobě, že takhle se sousedské vztahy nemají jako chovat a měla by udržovat ten klid mezi těmi danými sousedy. To jsou tři základní principy. Jenom tady jsem měla potřebu to říci a říci otevřeně, že tento zákon opravdu neřeší žádný nový byt na trhu.
Je velký rozdíl mezi dostupným bydlením a zákonem o podpoře bydlení. A jako zpravodaj bych ráda upozornila na to - já jsem se všemi kluby o tom mluvila, že budeme navrhovat, protože se jedná o technicistní novelu, zkrácení lhůty na 30 dní, což se k tomu přihlásím potom v obecné rozpravě a aby to bylo férové protože od 1. 7. nám nabíhá další část účinnosti tohoto zákona, proto to tu vysvětluju proč na 30 dní, aby nebylo poskytováno bezbřehé poradenství komukoliv, zkrátím to, kdo jde okolo, ale aby bylo cíleně zacíleno.
Děkuji moc za pozornost a těším se na konstruktivní diskusi.
