Role Koláře na Hradě. Co věděl Václav Moravec? Erik Best odhaluje

Celá Hradem vyvolaná kauza kolem SMS zpráv ministra Macinky má jeden důležitý aspekt, na který politický pozorovatel Erik Best upozorňuje. „Už máme přesnější informace o tom, jak to na Pražském hradě funguje a jakou roli tam hraje Petr Kolář. Ukázalo se, že postavení dalších Pavlových poradců je daleko nižší a méně významné. Sám Kolář je vlastně ponížil, když řekl, že on stráví s prezidentem víc času než ostatní poradci, protože s ním má dlouhodobě blízké vztahy."
„Hrad také dává najevo, že nesouhlasí s Trumpovou politikou. Tohle je možná nejdůležitější. Babiš to zatím v tomhle smyslu dělá chytře. Má politiku někde uprostřed, chce transatlantické vztahy upevnit a vylepšit, ale zároveň je zatím ochoten říct Američanům ne, pokud mu to vyhovuje. Pavel s Kolářem se snaží do toho mluvit, “ analyzuje Best pro ParlamentníListy.cz.
Roli Petra Koláře a jeho vliv na Petra Pavla se při rozhovoru s ministrem zahraničí Macinkou snažil dost okatě bagatelizovat moderátor Václav Moravec, který neustále zdůrazňoval, že Kolář je pouze jedním z 12 prezidentových poradců. „To bylo velmi zajímavé. Nám divákům nebylo jasné, jestli je to ze strany Moravce jen hra a ve skutečnosti ví, co se na Hradě děje, anebo to nevěděl a myslel to vážně. Macinka reagoval tak, že další Pavlovy poradce ani nemůže jmenovat, protože je nezná. My bychom možná dva tři lidi dohromady dali, ale jinak o nich nikdo neví,” uvádí politický pozorovatel.
Vrací se k výrokům samotného Koláře, které poskytl novinářce z Deníku. „Kolář svou významnou roli u Pavla v rozhovoru s paní Perknerovou v Deníku potvrdil, takže zpětně vypadá Moravec jako člověk, který tlačil nějaký směr a skutečnost je opačná. Macinka u Moravce reagoval tak, že má-li prezident učinit nějaké rozhodnutí, zásadní roli hraje pouze jeden poradce, tím je právě Kolář. Věřím samozřejmě, že pokud se tam řeší něco jako třeba Grónsko, sejdou se všichni ti poradci a povídají si o tom. Při rozvažování, zda zveřejnit důležitou SMS, je to jinak a divil bych se, kdyby ti ostatní poradci vůbec tušili, že něco takového přijde. Nejspíš se o tom dověděli také z médií, jako my všichni,” domnívá se.
„Pavel udělal tou tiskovou konferencí chybu, protože odkryl, jaký vliv Kolář má. Další věc je, že nikdo už Kolářovi nebude důvěřovat, protože budou všichni počítat s tím, že cokoli mu řeknou, se může dostat ven. Václav Klaus také připomněl Kolářovu roli v tzv. Sarajevském atentátu a dokonce paní Slonková napsala, že takto se Kolář nechová poprvé, ale jde o recyklovaný scénář,” uvádí Erik Best pro ParlamentníListy.cz.
Obrací pozornost také k samotnému průběhu prezidentské tiskovky, na které Pavel SMS zprávy zveřejňoval a působil ve svém projevu nejistě. „Nabyl jsem toho dojmu, že prezident byl nervózní. Nevíme pochopitelně proč přesně, ale zpětně víme, že šlo o zlomový moment. Pavel se stal opozičním vůdcem a strašně si zúžil prostor pro další volby. Současná vládní koalice má lepší pozici a klidně si může vybrat společného kandidáta, aniž by to museli jakkoli obhajovat nebo vysvětlovat. Od teď je každému jasné, že bude koaliční kandidát na Hrad a úkolem Hradu bude zachovat voliče, kteří ve sněmovních volbách hlasovali pro současnou koalici, ale v prezidentských volbách pro Pavla. Jak všichni spočítají, současná koalice má 55 nebo možná 57 procent hlasů a bude to souboj. Bude-li kandidát současné koalice dost atraktivní a Babiš bude pokračovat ve svém tlaku na Brusel, tak Pavel coby eurokandidát bude mít menší šance. Bez ohledu na to, že prezident obhajující funkci mívá obvykle startovní pozici lepší,” je přesvědčen analytik.
Best si není jistý, zda na Pražském hradě uvažují dostatečně dopředu, aby jim došlo, že aktuálním konáním si Pavel mohl dost zkomplikovat svou pozici pro znovuzvolení. „Je možné, že spíš reagují na současnou situaci a neuvažují dlouho dopředu. Politika nové vládní koalice je jasná, je proti emisním povolenkám, navazuje vztahy se Slovenskem, Maďarskem a zkusí to s Polskem. Co má v této situaci dělat prezident, když má zúžený prostor? Snaží se zřejmě ovlivnit spíš veřejné mínění, aby evropská agenda měla lepší postavení a největším zastáncem této agendy je samozřejmě prezident. Nevím, jak se k němu bude stavět Babiš, který zdůrazňuje, že chce mít dobré vztahy s prezidentem. Upozorním ale na skutečně dobrý článek, který vydal Respekt. Zdůrazňuji, že právě v Respektu vyšel dobrý článek. Vyplývá z něho, že Babiš s Macinkou jsou domluveni na tom, že Macinka bude ve vztahu Hradu ten zlý polda a Babiš hodný polda. To znamená, že Babiš je na straně Macinky se vším všudy, přestože se to tak občas nemusí zdát,” konstatuje.
„Podle mého názoru vláda pochopila, že nemusí jednat tak v rukavičkách, když prezident stojí otevřeně proti ní. Macinka to chápe dlouho a nejspíš i chtěl, aby Kolář ty zprávy zveřejnil. Bylo mu jasné, že Pavel Turka nejmenuje. Proto se ptejme, jaký je další cíl koalice ve sporu s Hradem. Jestli už není cílem dostat Turka do ministerského křesla, tak už mají další cíl. To jediné, co zatím vidíme, je prezidentský úřad pro kandidáta vládní koalice. Přičemž k tomuto cíli nemohli směřovat dřív, než se Pavel vymezil a stal se opozičním vůdcem. Takže jim prezident sám pomohl proti svým zájmům,” analyzuje Best.
Co je celkovým výsledkem sporů Hradu s vládou? „Viděl jsem samozřejmě různé průzkumy, že většina lidí v tom stojí proti Macinkovi, ale to je dočasné. Výsledkem je, že vím, jak funguje Hrad. Vidíme, jak funguje Česká televize a máme větší transparentnost v tom, co se děje na druhé straně než je ta vládní. Momentální úspěch bude spíš nulový, ale dlouhodobě to vládě pomůže upevnit jejich dosavadní většinu a projeví se to možná i na podzim v senátních volbách,” dodává Erik Best pro ParlamentníListy.cz.
