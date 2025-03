„Zemřela by jen třetina obětí.“ Konference „zakázaných“ z časů covidu. Data předložena

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 79% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 18% Dovolit zůstat každému, kdo chce 3% hlasovalo: 8314 lidí



Místopředseda Svobodných, lékař Miroslav Havrda poté konferenci odstartoval svým příspěvkem, v němž dění během covidu označil za „začátek totality“. „Na tom trvám,“ hodnotil zpětně a promluvil o pořádání protestních akcí, přičemž vzpomenul, že se při nich tehdy děly takové věci, jako například jejich nahrávání tajnou policií.



Přečetl též úryvek ze svého projevu z roku 2021, jelikož se podle Havrdy na jeho aktuálnosti nic nikterak nezměnilo. „Mnoho z nás bylo označováno za dezinformátory, nyní se ukazuje, že dezinformátoři jsme nebyli my, ale naši covidoví pseudoodborníci, kterým naslouchali naši demokratičtí politici a kteří byli propagováni v mainstreamových médiích. Povězme zde nahlas jejich jména: Chlíbek, Prymula, Tachecí, Vašáková, Smejkal, Hel, Hostomský, Hořejší, Kubek, Flegr, Maďar,“ padala známá jména z dob covidu. „Ti byli v médiích, že se tam střídali jako apoštolové na orloji, ale lidé jako Beran či Turánek tam nedostali žádný prostor,“ poznačil Havrda.

Fotogalerie: - Konference svobody

Připomenul, jaké lži se běžně skrze „pseudoodborníky“ a „očkovací fanatiky“ a mainstreamová média šířily. Podle Havrdy mezi těmito „dogmaty“ nelze opomenout „dvě tečky“. „Dvě tečky a dost. Jste zdravý. Konec za covidem… – Lež. Lež. Lež,“ dotknul se tehdy často šířeného tvrzení, že očkování proti covidu-19 dvěma dávkami vakcíny je jakousi „tečkou“ za ním. A hned poté do stejné kategorie zařadil i výrok, že „kdo se naočkuje, neonemocní“. „Poté se prokázalo, že lidé, kteří byli naočkovaní, přenášeli infekci úplně stejně jako ti, kteří naočkovaní nebyli. A zároveň si naočkovaní lidé mysleli, že se jim po dokončené vakcinaci nemůže nic stát – a to byli ti lidé, kteří potom roznášeli covid po školách a omezovali vás,“ tvrdil Havrda. S dodatkem, že míní, že kdyby se tato „falešná myšlenka“, že se lidem po vakcinaci nic nestane, nešířila, a místo toho by se soustředila pozornost na léčbu, umřela by kvůli covidu-19 třetina skutečných obětí.



Poznačil taktéž, že to tvrzení, že lidem po vakcinaci se nic nestane, je „falešnou myšlenkou“, což je „dnes už jasné i úplnému debilovi“. A zdůraznil nutnost dívat se i na tok financí. „Podívejte se, kolik peněz se spotřebovalo na očkování, kolik peněz se spotřebovalo na testování, na roušky, a podívejte se, co se dělo v Motole a v dalších nemocnicích… Sice pro to nemám důkazy, ale obávám se, že spoustu peněz ‚cinklo‘ do kapes těch lidí,“ zaznělo od místopředsedy Svobodných s dodatkem, že „nejhorší smrt je z vyděšení“. „Jestliže vás budou děsit covidem, jestliže vás budou děsit Putinem, tak prohrajeme,“ a vyzval, aby se lidé „přestali bát a začali používat rozum“.



Později rovněž Havrda uveřejnil svůj záměr odeslat dopis účastníků setkání prezidentu České lékařské komory Milanu Kubkovi, v němž je žádán například o to, aby se omluvil všem lidem, které „svými vyjádřeními v otázce léčby onemocnění covidu-19 vakcinací dehonestoval a strašil“.







Lékař Vladimír Čížek pak pokračoval s výčtem, co bylo v době pandemie oficiálně označováno coby „dezinformace“. „Každá z vakcín bude mít jinou účinnost, a proto by měl mít každý právo vybrat si, kterou vakcínou bude naočkován,“ stálo například na stránkách Ministerstva zdravotnictví, které dle Čížka „prezentovalo celou řadu dezinformací a lží“. „Přitom každý lékař a každý medik, který absolvoval farmakologii, ví, že to tak prostě musí být, když jsou ty vakcíny odlišně vyrobené,“ komentoval, že přitom něco takového bylo jasné od prvního okamžiku.



Připomněl také autora celé „dezinformační stránky“ – společnost Semantic Visions a Františka Vrabela. „Proslavil se zejména výrokem, že nejlepší dezinformace jsou celé pravdivé,“ připomenul Čížek a jmenoval, že již v roce 2021 o rozdílech mezi vakcínami hovořil i samotný Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Následovala citace někdejšího výroku epidemiologa Romana Chlíbka: „Vakcína firmy Astra Zeneca má účinnost 100 % proti úmrtí a vážnému průběhu, a je bezpečná. … Každý, kdo se naočkuje, pomáhá navíc ochránit i ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.“ „Což už tehdy byla lež jako věž. A v podstatě o pouhých 13 dnů později 17 zemí pozastavilo tuto vakcínu kvůli rizikům,“ pravil Čížek, co následovalo doopravdy.

Právě vakcína od společnosti AstraZeneca se kvůli krevním sraženinám v mnoha zemích začala omezovat podle věku a Čížek ve své prezentaci připomenul, že sám SÚKL důrazně upozornil, že osobám mladším 60 let nemají být podávány vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca) a Janssen (Johnson & Johnson), protože velmi závažné riziko u nich převyšuje přínosy očkování. „Na to ale nikdo nedbal,“ řekl lékař a tázal se, zdali následné stažení této vakcíny oficiálně kvůli nízkému zájmu o ni ve skutečnosti nebylo spíš „prevencí před ještě větším průšvihem“.



Ještě rok před stažením vakcíny Astra Zeneca, už v červnu 2023, byla „tichou cestou“ stažena vakcína od společnosti Johnson & Johnson, přestože předtím byla prezentována jakožto úspěšná „jednodávková“ vakcína. Čížek komentoval, že tomu předcházelo zjištění rizik pojících se s trombózami s krvácením a s Guillain–Barré syndromem.



Pochybnosti dle lékaře panují i ohledně Pfizeru. Poukázal například na znehodnocení placebové skupiny ze studie tím, že daní lidé byli později naočkování a nelze tak zjistit dlouhodobější účinky. Do té doby však došlo k alarmujícímu 3,7krát většímu výskytu kardiovaskulárních chorob u očkované skupiny. „To samo mělo vést k zastavení či aspoň k pozastavení té registrační studie, ale nestalo se tak,“ připomněl.

Dalším z varovných signálů bylo dle Čížka také to, že se ukázalo po podání očkovací látky Pfizeru u chlapců mezi 12 a 17 lety věku zvýšené riziko myokarditidy, a to až 162 případů na milion. „Ale Pfizer a CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v USA, pozn. red.) tohle zpočátku zatajily,“ zaznělo.



Rozdíly byly dle Čížka mnohdy mezi jednotlivými šaržemi a hlavní pochybnost u něj vyvolává to, že tato vakcína nikdy nebyla zkoumána na snížení přenosu koronaviru. „Ale to je přece důvod, proč byly ty lockdowny, proč byly ty vakcinační pasy a to všechno ostatní…“ padlo.



Závěrem pak lékař připomněl snahy v některých státech USA o zákaz mRNA vakcín a vyzval občany v ČR, aby v příštích volbách „nevolili ty, kteří selhali“. „A tím myslím Babišovu vládu, protože když zvolíte Babiše, tak ministrem bude Adam Vojtěch a jakmile přijde nový virus, tak to bude to samé v bledě modrým dokola. Proto říkám – volte změnu!“ sneslo se ve výzvě lékaře Čížka.

Fotogalerie: - Koronavirová siesta

„Panuje obava, že by někdo řekl to slovo“

„Jak se člověk stane dezinformátorem“, následně popsal matematik Tomáš Fürst, jenž zároveň podoktl, že kompletně obsazený sál naznačuje, že jde stále o téma, které mnohé zajímá. „My toho ještě chvilku nenecháme,“ argumentoval proti názorům, že by se dění z covidových lockdownů již nemělo rozebírat.



„Já vždycky vyprávím, že jsem k tomu přišel jak slepý k houslím, k těm covidovým datům. Protože všichni věděli, že se zabývám daty, a jak přišel covid, tak mi začaly chodit různé datové sady z různých stran a já jsem vždycky řekl, co v těch datech je – a hned ze mě byl dezinformátor. Takže takhle se člověk stane dezinformátorem,“ podotkl.

Anketa Poškodí inzerenti svou značku umístěním reklamy na PL? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1336 lidí

Nejvýraznější důsledek celé covidové doby dle něj je „datová záhada“ – v podobě poklesu počtu narozených dětí. Fürst následně za sebe promítl graf, meziroční změny počtu narozených dětí, kde náhle nastává po lednu 2022 výrazný pokles. „Není to jen o Česku, je to v zásadě v celé Evropě s výjimkou Bulharska, Španělska a Portugalska,“ dodal k trendu na grafu.



Když matematik na věc upozornil, tak se dle jeho slov na něj vrhla „mediální ochranka“ a čelil obviněním, že „schválně lže“, a problém kritikům činilo zejména to, že by to mohlo souviset s vakcínou. „Zatímco se ti odborníci předháněli v ujišťování, že to je rozhodně jinak a že v žádném případě to nemůže souviset s vakcínou, a že každý, kdo to říká, tak je dezinformátor, tak my jsme neříkali nic a sháněli jsme data,“ popsal a znovu připomněl, že plodnost žen pozvolna od roku 2011 do roku 2021 rostla, načež však náhle od roku 2022 nastal dramatický pokles.

Kvůli názorům o vlivu vakcíny se pak matematik rozhodl porovnat počty porodů u očkovaných a neočkovaných žen a zjistil, že neočkované ženy v roce 2023 „rodily asi tak stejně dětí jako před epidemií“, zatímco očkované ženy v roce 2023 „z nějakého důvodu porodily mnohem méně dětí“. Rozdíl má být přitom mezi očkovanými a neočkovanými ženami přibližně třetinový.



„Děti, které nám chybí od roku 2022, jsou děti, které se z nějakého důvodu nenarodily očkovaným matkám. To je stále velká datová záhada, protože – slyšíte to ticho ve veřejném prostoru, jak se o tomhle pečlivě nemluví – protože panuje obava, že by někdo, když se začne mluvit o poklesu plodnosti, řekl to slovo,“ shrnul matematik Tomáš Fürst, co považuje za stále aktuální problém, jelikož porodnost nadále klesá.







„Na ministerstvu pracují lidé, kteří mají nulovou sebereflexi“

Právník a někdejší poslanec Zdeněk Koudelka, po jehož návrzích v době covidových restrikcí Nejvyšší správní soud zrušil nebo označil za nezákonné několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, během konference shrnul, že docházelo k omezování práv primárně z politických důvodů – nikoliv z odborných. „Pro cokoliv lze najít přikyvujícího odborníka, který navíc může mít vlastní ekonomické zájmy v dané oblasti. Politici při svém rozhodování musí zvážit i hodnotu svobody člověka, jako základní hodnotu s tím, že tato svoboda nemůže být omezena vágním odvoláním na předběžnou opatrnost,“ upozornil Zdeněk Koudelka.



Dle Koudelky je nutné ztížit možnost vyhlašování nouzového stavu, jelikož vláda mívá zpravidla v Poslanecké sněmovně většinu a není tedy problém si jej prosadit. „Do budoucna by bylo lépe, aby se na vyhlášení nouzového stavu shodly dva subjekty – prezident a vláda. Tedy nouzový stav by měl být vyhlašován prezidentem na návrh vlády s tím, že by jej kdykoliv mohl zrušit prezident sám, vláda sama, ale i samotná Poslanecká sněmovna,“ zmínil právník.

Fotogalerie: - Na vládě o rouškách

Za vyhlašování nezákonných opatření by podle něj měla být také vyvozována zodpovědnost. „Ministr nemá být zločinec ani hlupák. Musí znát míru své zodpovědnosti. Sliboval prezidentu republiky, že bude dodržovat ústavu a zákony a nesmí se tedy divit sankcím, když tento slib poruší,“ podotkl Zděnek Koudelka.



Zmínil, že bývalý ministr zdravotnictví Petr Arenberger při vydání prvního pandemického mimořádného opatření „připustil, že je nezákonné“. „Je to důkaz, že vědomě a úmyslně vydal nezákonné opatření. Navíc se objevují důkazy, že vedení ministerstva zdravotnictví – kde se na protizákonných opatřeních významně podílel náměstek Radek Policar, jenž na ministerstvu působí jako vrchní ředitel (pro legislativu a právo, pozn. red.) dodnes – od počátku vědělo, že nemůže zakazovat obchod a služby v rámci stavu pandemické pohotovosti podle pandemického zákona. Ovšem ministr chtěl zachovat stejnou úroveň zákazů vůči službám a obchodům jako za nouzového stavu. V tom jednal zjevně protiprávně,“ prohlásil dále Koudelka.



Zmíněné by podle jeho mínění měl čekat trest. „Petr Arenberger, Radek Policar a další lidé, kteří působili při vydávání nezákonných opatření a masového porušování práv lidí, by měli jít před soud. Jako výsměch působí to, že Radek Policar je členem Rady vlády pro lidská práva. Spíš by měl být členem rady pro masové porušování práv lidí. A tam by mohl být i předsedou,“ zaznělo.

Fotogalerie: - Tečka pro nejlepší lidi

„Na ministerstvu pracují lidé, kteří mají nulovou sebereflexi. Ani omluvit se nechtějí. Proč to dělají? Prostě proto, že nebyli potrestáni. Prošlo jim to,“ pokračoval Koudelka s upozorněním na to, že na žádost o omluvu za vydání nezákonných opatření ze září 2023 teprve v lednu letošního roku resort zdravotnictví odpověděl s tím, že „pouhá nezákonnost opatření ministerstva, kterou prohlásil Nejvyšší správní soud, sama o sobě nestačí k tomu, aby byly dány důvody pro omluvu za vydání mimořádného opatření v rozporu se zákonem“. „Je to marný, je to marný. Na ministerstvu pracují lidé, kteří mají nulovou sebereflexi,“ přidal k tomu Koudelka.

Stejně tak dle právníka zklamali i někteří soudci, a zatímco Ústavní soud se podle jeho mínění během pandemie „snažil vyhnout rozhodování a zodpovědnosti za práva lidí“, několikrát zmiňovaný Nejvyšší správní soud (NSS) skutečně konal. „Když šlo o to, aby hájil skutečná práva lidí, masově narušovaná vládní mocí, Ústavní soud většinou zalezl a soudci soutěžili o to, kdo více návrhů odmítne,“ naznačil právník a ocenil nyní již ústavního soudce Tomáše Langáška, jenž hned týden po podání návrhu během svého působení na NSS rozhodl o zrušení prvního mimořádného opatření ministerstva.



Koudelka pak posléze prezentoval též záměr pokusit se o zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která by se období covidové pandemie věnovala. „Věřím, že po volbách, které budou v tomto roce, možná nastane situace, kdy by se tomu dalo věnovat,“ zmínil. Věnovat by se měla mimo jiné vyčíslení dopadu mimořádných opatření na hospodářství, na rozpočet i na práva lidí, a na identifikaci těch, kteří se podíleli na nezákonných opatřeních. V neposlední řadě by podle návrhu Zdeňka Koudelky řešila rovněž odpověď na otázku, kdo stojí za objednáním vakcín v počtu, u nějž podle něj mělo být od počátku jasné, že nebude využito.

Aplikovali to padni komu padni

Anketa Cítíte od Ukrajinců dostatečnou vděčnost za pomoc, kterou dostali? Ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5358 lidí



O vakcinaci proti covidu-19 pohovořil mezi dalšími rovněž matematik Karel Janeček ve svém videovzkazu. Dle Janečka jsme „za covidové totality strašným způsobem poškodili svoje děti“. „Zločin proti principům života bylo proočkování zdravých dětí proti nemoci, která je neohrožovala. Vždy bylo totiž jasné, že experimentální vakcína má velká zdravotní rizika.“



„Dnes víme, že zdravotní důsledky covidového očkování jsou skutečně neblahé pro všechny věkové kategorie. Nemá samozřejmě smysl vinit ty rodiče, kteří podlehli manipulaci strachem a svoje děti naočkovali. Je ovšem naší společnou odpovědností, abychom věnovali svůj čas a energii tomu, aby co nejvíce lidí prohlédlo, abychom jako společnost nalezli sebereflexi a abychom získali odolnost proti manipulaci. Své děti již nikdy nesmíme takto nesmyslně poškodit, pokud máme evolučně uspět jako lidská civilizace!“ vzkázal Janeček.

Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

„Víme, kdo je viníkem“

Na setkání promluvil taktéž právník a předseda strany PRO Jindřich Rajchl, jenž za „šílené“ označil především vyhození nepoužitých vakcín a to, že za to nikdo nenese zodpovědnost. „Samozřejmě úplně tu první zodpovědnost by měla nést paní Ursula von der Leyenová,“ prohlásil a doufal, že se „dokážeme vrátit k pravdě, tak jak to dokázali Američané“.

Krátce též promluvila molekulární genetička Soňa Peková a exsenátor Jan Žaloudík, jenž mluvil o tom, že by si za dané období měla „sypat popel na hlavu“ také Akademie věd ČR či lékařské fakulty. „Je sice moc dobře, že právníci hledají viníka, že se ukáže prstem, ale stejně všichni víme, kdo je viníkem,“ dodala pak Peková, že tyto viníky „jsme neustále viděli v televizi“. Lidé by dle ní měli dělat, co považují sami za správné. „Mně může pan Andrej Babiš říkat, co chce, ale já stejně dělám, co já chci,“ pronesla.







A krátce vystoupil rovněž imunolog a vakcinolog Jaroslav Turánek. Zdůraznil, že vakcíny mají smysl a lidé by neměli podléhat emocím, že nikoliv. Existovat však podle něj musí ústav dohlížející nezávisle na kontrolu vakcín. „U povinných vakcín dáváte důvěru a své zdraví všanc státu, kterému důvěřujete, a pokud ten stát takto zklamal, tak ten dopad na preventivní vakcinaci bude hrozný,“ obává se profesor Turánek.

Psali jsme: Revoluce. Trump dosazuje vědce, který za covidu šel proti „jediným správným“ „Myslí to smrtelně vážně.“ Kennedy odhodlán ke změnám v očkování. Za ním hádky Angelika Bazalová: Odskáče si to někdo? Fauci dostal milost. Jsou tu ale další jména Ilona Csáková: Rušili mi koncerty, nadávali mi. Ale pravda se ukáže