„Žeru Hamáčka!“ Češi jsou v šoku. Zakázat alkohol? Rázné NE. To by nepřežil národ, vláda ani prezident, šíří se

Reportérka Bára Divišová z televize Nova se Hamáčka zeptala, zda není na čase zakázat lidem popíjení alkoholu. Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 7415 lidí

„V souvislosti s omezením provozu ve Škodovce se primátor Mladé Boleslavi (Raduan Nwelati z ODS) obával situace ve městě skrze zaměstnance a hovořil i o možném zákazu prodeje alkoholu, o kterém se s vámi chtěl bavit, tak bych poprosila o nějakou reakci na toto,“ požádala Divišová.

Nwelati ve vyjádření pro veřejnoprávní rozhlas upozornil, že agenturní pracovníci, kteří se zdržují na ubytovnách bez manželek a bez dětí, mohou na pokojích popíjet alkohol a pak v podnapilém stavu porušovat karanténu, což není v zájmu ochrany jejich zdraví ani v zájmu ochrany zdraví obyvatel města.

„Je pravda, že jsem komunikoval s ministrem Hamáčkem a říkal jsem, že by bylo dobré, aby v dnešní dny byl zakázán prodej alkoholu, protože se obávám, že ti agenturní pracovníci, kteří zůstanou na ubytovnách bez manželek a bez dětí, tak se taky můžou uchýlit k tomu, že si dojdou do potravin, které jsou otevřené, že si nakoupí alkohol a pak ho budou popíjet, což není úplně ideální. Člověk, když je v podnapilém stavu, tak se chová trošičku jinak a vnímá nějaké karantény nějak jinak. Prostě, může se snažit vycházet ven a tak dále, takže proto tento návrh,“ vysvětloval v Českém rozhlase primátor.

Hamáček však na tiskové konferenci ujišťoval, že zákaz prodeje alkoholu rozhodně nechystá.

„Situace v Boleslavi je specifická, protože tam těch zahraničních pracovníků je hodně. Já si myslím, že to jisté řešení je v tom, o čem už jsem hovořil, že ty jejich ambasády jim nabídnou možnost repatriace. Kdyby to byla nějaká velká skupina, tak se dá použít i vlak. Tuším, že Polsko to takhle dělá, že pouští přes své území vlakové soupravy, takže to bychom asi byli schopni připravit. Ale to musí nachystat ty ambasády. To jsou jejich občané, my pouze poskytujeme součinnost,“ uvedl ministr.

Nakonec s pousmáním doplnil, že kdyby politici zakázali popíjet alkohol, tak by ta vláda dlouho nevydržela.

„Pití alkoholu, já si nemyslím, že je čas ještě na takto drakonické zákazy. Nemůžeme těm lidem tu karanténu úplně zošklivit. Nejsem pro to, abychom plošně zakazovali alkohol, pokud je to nějaký problém v nějakém městě, tak je to možné udělat obecně závaznou vyhláškou. Konec konců, Boleslav má vyhláškou vytipována místa, kde se pít nesmí a městská policie provádí tu kontrolu. Takže nástroje tam jsou. Obávám se, že kdybychom lidem ještě zakázali pít, tak by ta vláda dlouho nedržela,“ pousmál se pod rouškou Hamáček.

Na Hamáčkova slova na sociální síti Twitter upozornil Michal Kubal, vedoucí redaktor zahraničního zpravodajství České televize. A pod jeho upozorněním se rozjela živá výměna názorů, zda by bylo namístě pití alkoholu zakázat.

Řada lidí se shodla na tom, že Hamáček se v koronavirové krizi projevil jako opravdu dobrý politik, který v této nelehké situaci občas sáhne i k humoru.

„Prosím vás, co se s tím Hamáčkem stalo? Je jako Phoenix s injekcí humoru, rozhodnosti, empatie a lidskosti,“ napsal jeden z voličů. „Nejsem volič ČSSD, ale toho Hamáčka teď fakt žeru,“ přisadil si další. „Hamáček jede (nevím na čem), ale jede sakra dobře,“ zaznělo do třetice.

Někteří lidé nápad zakázat alkohol podpořili, jiní nikoliv.

Třeba kvůli prezidentovi Miloši Zemanovi. Aby „nevyschnul“.

