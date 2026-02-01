„Život patří těm, co se nepos*rou!“ Minář na Staromáku bránil demokracii

Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Na Staroměstském náměstí promluvil etik a kněz Marek Orko Vácha. „Nejžhavější místa v pekle jsou rezervována pro ty, kteří v časech morálních krizí zůstávají neutrální. A my se v jedné takové krizi nacházíme,“ oznámil demonstrujícím.
Všechny, kteří se zúčastnili demonstrace, třeba i jen poslechem na internetu, zmínil, aby se zapojili do dění v časech krize. Aby se třeba stali lidmi, o kterých se jednoho dne bude psát v knihách. „Můžete-li udělat málo, udělejte málo. Můžete-li udělat hodně, udělejte hodně. Ale nezůstávejte neutrální. Podpořte ty, kteří bojují za vás. Podpořte prezidenta Pavla,“ žádal demonstrující Marek Orko Vácha
A že všechna velká rozhodnutí, která dosud dělal, dělal dobře. „Podpořte i politiky, kterých si vážíte. Ať ví, že jsme s nimi,“ žádal účastníky demonstrace kněz.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Máme toho dost, máme toho dost, máme toho dost,“ odpovídal Minářovi rozzlobený dav demonstrantů.
Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář prohlásil, že předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nakonec nebude přehlížet nepřijatelné chování ministra zahraničí Petra Macinky vůči prezidentovi Petru Pavlovi a že Petra Macinku odvolá.
„Já si myslím, že i voličům hnutí ANO to musí být blbé, v jakých kleštích je naše země kvůli Motoristům,“ sdělil Minář, co si myslí.
Nakonec požádal, Andreje Babiše, aby se choval s respektem k České republice, k voličům, ale také k soudům, aby se choval k zemi s respektem a tak, aby se lidem nezdálo, že je v politice jen kvůli vlastní beztrestnosti.
Nakonec Minář sdělil ještě jednu věc. „Život patří těm, co se neposerou. Teď je čas se zapojit!“ volal Minář na zaplněném Staroměstském náměstí. „My chceme tvořit pozitivní alternativy. Chceme tvořit komunitu lidí, kteří budou demokracii nejen bránit, ale také rozvíjet, kteří toto abstraktní slovo, demokracie, naplní obsahem. Já nechci příští čtyři roky jen fňukat. Chci měnit budoucnost této země. Chci ji měnit spolu s vámi,“ prohlásil Minář.
Celou demonstraci nakonec uzavřel zpěv české hymny, poté ještě následovala slavná Modlitba pro Martu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.