„Život patří těm, co se nepos*rou!“ Minář na Staromáku bránil demokracii

01.02.2026 17:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„My jsme ten lev!“ hřímal Mikuláš Minář na Staroměstském náměstí. „Nejžhavější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kteří v krizi zůstávají neutrální,“ připomněl všem kněz Marek Orko Vácha. Demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla dospěla k svému závěru.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Česko není na prodej zaměřená proti vzniku vlády

Navzdory chladnému počasí se na Staroměstském náměstí a na Václavském náměstí v Praze sešly tisíce lidí. Na Václavském náměstí je prý dokonce tolik lidí, že mají udělat alespoň krok do středu náměstí, aby se po okrajích náměstí dalo odejít.

Na Staroměstském náměstí promluvil etik a kněz Marek Orko Vácha. „Nejžhavější místa v pekle jsou rezervována pro ty, kteří v časech morálních krizí zůstávají neutrální. A my se v jedné takové krizi nacházíme,“ oznámil demonstrujícím.

Všechny, kteří se zúčastnili demonstrace, třeba i jen poslechem na internetu, zmínil, aby se zapojili do dění v časech krize. Aby se třeba stali lidmi, o kterých se jednoho dne bude psát v knihách. „Můžete-li udělat málo, udělejte málo. Můžete-li udělat hodně, udělejte hodně. Ale nezůstávejte neutrální. Podpořte ty, kteří bojují za vás. Podpořte prezidenta Pavla,“ žádal demonstrující Marek Orko Vácha

A že všechna velká rozhodnutí, která dosud dělal, dělal dobře. „Podpořte i politiky, kterých si vážíte. Ať ví, že jsme s nimi,“ žádal účastníky demonstrace kněz.

„My všichni máme teď tisíc důvodů ke skepsi. Ano, i já mám občas vztek. I já mám občas strach, ale já mám teď jiný pocit. Já teď vidím naději. Naději u lidí, kteří mohli zůstat doma, ale místo toho mrznou na náměstí a demonstrují za dodržování práv. Já vidím 610 tisíc lidí, kteří stojí za prezidentem. Já vidím, že spící lev se probudil. Ten lev se probouzí, protahuje si drápy a je rozhněvaný. Ale je klidný. Ten lev jsme my všichni. Budoucnost téhle země jsme my všichni. Ta naše kolektivní sila je neuvěřitelná,“ volal Minář. „Já nevím, jak vy, ale já už toho mám dost. Já nechci žít ve strachu, já další čtyři roky nechci žít v defenzivě,“ hřímal.

„Máme toho dost, máme toho dost, máme toho dost,“ odpovídal Minářovi rozzlobený dav demonstrantů.

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář prohlásil, že předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nakonec nebude přehlížet nepřijatelné chování ministra zahraničí Petra Macinky vůči prezidentovi Petru Pavlovi a že Petra Macinku odvolá.

„Já si myslím, že i voličům hnutí ANO to musí být blbé, v jakých kleštích je naše země kvůli Motoristům,“ sdělil Minář, co si myslí.

Nakonec požádal, Andreje Babiše, aby se choval s respektem k České republice, k voličům, ale také k soudům, aby se choval k zemi s respektem a tak, aby se lidem nezdálo, že je v politice jen kvůli vlastní beztrestnosti.

Nakonec Minář sdělil ještě jednu věc. „Život patří těm, co se neposerou. Teď je čas se zapojit!“ volal Minář na zaplněném Staroměstském náměstí. „My chceme tvořit pozitivní alternativy. Chceme tvořit komunitu lidí, kteří budou demokracii nejen bránit, ale také rozvíjet, kteří toto abstraktní slovo, demokracie, naplní obsahem. Já nechci příští čtyři roky jen fňukat. Chci měnit budoucnost této země. Chci ji měnit spolu s vámi,“ prohlásil Minář.

Celou demonstraci nakonec uzavřel zpěv české hymny, poté ještě následovala slavná Modlitba pro Martu.

