„Zloděj vám ukradne auto. Máte jako náhradu dostat to moje?!“ Laudát se rozepsal o církevních restitucích a na jeho profilu vřely emoce

Předně podle Laudátových slov není zákon o restitucích, ale o vyrovnání s církvemi, a ve svém důsledku má vést k odluce církve od státu. „Po roce 48 byl zejména katolické církvi ukraden majetek. Sice ho ukradli komunisté, kteří po únorovém puči ovšem ovládli stát a formálně kradli jeho jménem,“ uvedl exposlanec a dodal, že finanční náhrady za nevydaný majetek jsou za ten, který nebylo možné vydat.

Ve svém vyjádření pak připomněl, že Babiš a další nemluví pravdu, že je finanční plnění předraženo o 54 miliard korun. Údajně je prý přemrštěná cena za pozemky. „Jenže těch asi 45 korun za m2 je průměr, podstatnou výši nezvedala zemědělská a lesní půda, ale stavební parcely a další nemovistosti často na velmi lukrativních místech v centrech velkých měst,“ upřesnil Laudát.

Pro Sněmovnu byly podle jeho slov také zpracovány analýzy, podle kterých by církvím náleželo podstatně více peněz. „Roučkův dotaz jen ukazuje na dlouhodobě trapnou ideovou pozici ČSSD. Církev má velmi silný sociální rozměr – hospice, školy, domovy důchodců, nemocnice… Jenže pro Roučky je zřejmě sociální politikou pouze rozdávání peněz těm, kteří se státu jeví, že jsou potřební,“ napsal s tím, že další aspekty pomine.

Pokud se kdokoli bojí islamizace naší země, tak té nezabrání Okamurové, Babišové, proruští komunisté či levičáci z řad ČSSD, míní Laudát. Ten si je jistý tím, že o budoucí podobě naší společnosti rozhodne, v jaké společenské kondici budou naše křesťanské církve. „Prázdné kostely tak jako tak jednou někdo zaplní. Odpověď na otázku, kdo to bude, držíme v rukách my,“ napsal na závěr.

Pod příspěvkem se bezprostředně po jeho zveřejnění objevily nejrůznější reakce facebookových uživatelů, z nichž někteří Laudátovo vysvětlení nepovažovali za zcela dostatečné. „Ale odpověď na věcnou otázku, proč bychom to měli platit i my, kteří jsme nic neukradli, jsem se nedočetl,“ postěžoval si jeden z nich. „Zloděj vám ukradne auto. Máte jako náhradu dostat moje auto?“ obrátil se na Laudáta se svou otázkou další. „Mají děti platit dluhy např. z letošního deficitu? Navíc stát, obce, prostě veřejný sektor, z nevráceného majetku profit má,“ stálo v následující reakci.

Na to Laudát reagoval slovy, že při diskuzích o navracení majetku církvím byl. Byla prý i varianta vydávat všechen řádně doložený majetek výčtovou metodou. „Jenže potom by např. Olomoucko spadlo skoro celé církvi. To však politici nechtěli. Ale v tom případě by náhrady mohly být nulové. Ale pořád je to ekonomicky výhodné,“ řekl a zdůraznil, že udržíme ekonomicky nad vodou historické církve, proběhne odluka od státu, stát postupně přestane církve financovat.

„Pokud by vyrovnání neproběhlo, tak by dál církve dostávaly státní příspěvek (byly to asi 2 miliardy ročně) a časem hrozilo, že by stát byl nucen financovat i ostatní nehistorické církve. Bylo jen otázkou času, kdy by si to prosadily,“ upozornil exposlanec za TOP 09. „To je pořád dokola:

1. Je normální platit dluhy za své předky, zvláště když bereme kladné dědictví.

2. Je to obchod. Do teď jsme každý rok platili církvím na provoz. Teď si budou vše platit samy,“ připojil svůj názor majitel facebookového účtu.

Další dál Laudátovi za pravdu a povzdychl si na tím, že poslední dobou se nám, bohužel, na veřejnost klubou borci, jako jsou Rouček, Kavan a jim podobní. „Rozdávají moudra na potkání. Nevím, proč tyhle kapacity už nezůstanou v propadlišti dějin. Nic dobrýho z nich nikdy nevzešlo. Možná cejtěj, že by se mohli zase chytit, šmejdi,“ rozčílil se. „Souhlas. Já být socan, tak se spíš ptám, proč má prodavačka z Penny platit miliardy, které každoročně schramstne Agrofert?“ reagoval další.

A nechyběla ani poznámka k Laudátovým slovům, že se smotala odluka s restitucemi a jejich náhradami, což je asi problém. „Neměla se politicky zdůvodňovat nutnost restitucí odlukou. To je stejná chyba jako to dnes zdůvodňovat islamizací,“ zněl text dalšího názoru. „Je dost hnusné, že pan Rouček, který má jinak velmi rozumné názory na EU, papouškuje tyto zemanovsko-socdemácké lži,“ povzdechl si majitel facebooového účtu nad Laudátovým komentářem.

Závěrem pak pod exposlancův příspěvek přistála i poznámka, že propagátoři zdanění zcela flagrantně pomíjejí, že jednotliví lidé, natož ti, kteří se narodili po roce 1948, nic neukradli. Ukradl to stát, ve kterém vládl komunistický totalitní režim, zdůraznil dotyčný. „Tento stát je (ať se to někomu líbí, nebo ne) právním nástupcem toho státu, který kradl. Je tedy povinen majetek vrátit a co vrátit nemůže, nahradit finančně,“ dodal na závěr.

