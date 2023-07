„Zlověstný film. Pomáhá Trumpovi a fašistům.“ Pustil se do kritiky, pak ale vytáhli, co je zač

Jak jsme již psali, americký film Sound of Freedom se setkává s odporem médií, která jsou nakloněna spíše demokratům než republikánům. Děj filmu je založen na zkušenostech Tima Ballarda, bývalého agenta ministerstva vnitřní bezpečnosti, který bojoval proti obchodu s lidmi v Kolumbii. Film ve sledovanosti údajně překonal pátý díl proslulé série Indiana Jones.

Hlavní důvod, proč se tato média na film zaměřují, je hvězda filmu, herec Jim Caviziel, známý z filmu Umučení Krista. A to proto, že je stoupencem konspirační teorie QAnon, která tvrdí, že mocní lidé provozují obchod s lidmi, konkrétně s dětmi, a jsou v „satanistickém spolčení“.

Film sepsul na stránkách agentury Bloomberg i kritik Noah Berlatsky, který píše, že film vítá „ultrapravice“ a křesťané, díky kterým už vydělal v kinech 50 milionů dolarů (přes miliardu korun). „Řada kritiků spojuje Sound of Freedom s protrumpovským konspiračním kultem QAnon. Také je děsí, jaký úspěch má film v mainstreamu. Ale pravda je, že konspirace na pravici a základy Hollywoodu nejsou zas tak rozdílné, možná proto má naše společnost takový problém odmítnout QAnon, Trumpa a fašismus,“ píše Berlatsky.

Tvůrci filmu, Angel Studios, však spojitost s QAnon odmítají a Berlatsky má za to, že na jejich vyjádření něco je, protože tvrzení této konspirační teorie se ve filmu neobjevují. Ale objevují se v něm „tematická klišé kolem obchodu s lidmi typická pro Hollywood“. „Sound of Freedom není QAnon propaganda, ale ukazuje, jak blízko je jejich propaganda k populárním pokleslým příběhům,“ tvrdí Berlatsky.

Dodává, že v takových případech často figuruje drogová závislost nebo vyhnání z domu kvůli nesnášenlivosti k homosexualitě. „Proto se experti obávají že Sound of Freedom a jeho příběh založený na strachu z cizinců spolu s oběťmi, které jsou tak nevinné, jak jen mohou být, může ztížit pomoc pro oběti, které tak nevinné nejsou, když je zneužívají blízcí,“ tvrdí. Film podle něho zapadá mezi další klasiky zneužívání a obchodu s lidmi, ve kterých většinou bílý hrdina bojuje proti skupině nebílých, kteří takový obchod provozují. Podle něho takové filmy ignorují složité otázky, například kde se oběti vzaly, proč utekly z domova atd.

Dle Berlatskyho QAnon nevymyslel nic nového, jen použil známé příběhy pro politické účely. A tyto příběhy se příliš neliší od těch z Hollywoodu, v jehož filmech jsou velké sítě obchodu s lidmi skoro neviditelné, záporáci bezpodmínečně ohavní a kladní hrdinové citliví a do posledního ctnostní.

Berlatsky se odvolává na politologa Roberta Paxtona, dle kterého je fašismus mimo jiné „kultem jednoty, energie a čistoty“. Ultrapravici prý motivují mýty poskvrněné nevinnosti a pomsty za toto poskvrnění. „To je u QAnonu vidět, ale je to vidět i ve standardních příbězích o obchodu s lidmi v Hollywoodu,“ varuje Berlatsky.

Film je tedy podle něho, ať už byl záměr tvůrců jakýkoliv, zároveň i thriller, i symbol pro hnutí QAnon. „Takové příběhy obětem moc nepomáhají. Ale mohou vytvářet koalice pocitů odporu a spravedlivého hněvu mezi konspiračními teoretiky a mainstreamem. Proto bude Trump tento film promítat, A proto je jeho popularita zlověstná,“ tvrdí Noah Berlatsky.

K těmto slovům má však důležitou poznámku novinář Andy Ngô. Totiž že Berlatsky byl ředitelem vztahů s veřejností v organizaci Prostasia, která se podle svých slov zaměřuje na ochranu dětí, sexuální pozitivitu a „ochranu práv všech“. Tato organizace se například zasazuje za to, aby se pedofilům říkalo „osoby přitahované dětmi“. Sám Berlatsky pedofily označil za schválně stigmatizovanou skupinu. V minulosti také prohlásil rodiče za „utlačovatelskou třídu“, jako jsou například běloši nebo bohatí. A v roce 2016 sepsal článek o tom, jak pro „nezletilé prostitutky“ jsou největším ohrožením policisté.

