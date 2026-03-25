„Zlovolný Válek.“ Lékař Havrda vrací úder za slova k očkování

Výrok exministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který se postavil za Adama Vojtěcha a Národní očkovací strategii, vyvolal reakce. Válek uvedl, že za tímto dokumentem stojí a kritizoval „dezinformační síly“, které podle něj strategii napadají.
Místopředseda Svobodných Miroslav Havrda ale hned v úvodu své reakce připomíná, že dokument vznikl a byl schvalován ještě za předchozí vlády Petra Fialy. „Tento dokument na poslední chvíli schválila minulá vláda,“ uvedl s tím, že věří, že v této podobě současnou koalicí neprojde.
Na Válkova slova následně reagoval přímo a kritiku obrátil zpět. „Daleko větší dezinformátor je nejen on, ale tzv. odborníci, kteří zklamali premiéra Babiše a prohráli mu tak minulé volby,“ uvedl.
Válek přitom ve svém vyjádření zdůraznil, že očkování je podle něj „nejlepší prevence“ a že útoky na očkovací strategii považuje za nebezpečné. Kritizoval ty, kteří podle něj šíří „pavědecké nesmysly“ a ohrožují zdraví obyvatel.
Spor o očkování
Havrda tento pohled zásadně odmítá. Podle něj byla veřejnost v době pandemie vystavena jednostranné kampani. „Desítky milionů investované do jediného správného názoru… způsobily lobotomii celé řady lidí, bohužel i lékařů,“ napsal.
Zmiňuje také roli médií a odborníků, kteří podle něj prezentovali pouze jeden výklad a jiné názory nebyly slyšet. „Lidé, které Válek dehonestuje a nálepkuje, dodnes nedostávají žádný prostor v médiích,“ uvedl s tím, že jde podle něj o „programovou mediální totalitu a těžkou cenzuru“.
Výhrady má i k samotnému očkování, jak je prezentováno. „Není možné přijmout fakt, že naočkujeme 95 % populace, a že i když pár jedinců umře nebo onemocní, je to správný postup,“ dodal.
Zvlášť kriticky se vyjadřuje k mRNA vakcínám, které označuje za experimentální a spojuje je s řadou zdravotních rizik, o nichž se podle něj nedostatečně mluví.
MUDr. Miroslav Havrda
Celé vyjádření Miroslava Havrdy:
Zlovolný Válek
Chtěl bych zde vyvrátit nesmysly, nálepky a zlovolné věty, které byly publikovány v Parlamentních listech 25. 3. 2026 panem exministrem Válkem.
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Valek-TOP-09-Stojim-za-Adamem-Vojtechem-a-Ministerstvem-zdravotnictvi-788955
Pan Válek údajně stojí za současným ministrem Vojtěchem ve věci Národní očkovací strategie. To je jeho plné právo. Tento dokument na poslední chvíli schválila minulá vláda a pevně věřím, že v této formě současnou vládní koalicí neprojde.
Dále zde mluví o útocích dezinformačních sil, které jeho ministerstvo odrazilo. Zde bych si dovolil podotknout, že daleko větší dezinformátor je nejen on, ale i tzv. odborníci, kteří zklamali premiéra Babiše a prohráli mu tak minulé volby. Ty desítky milionů, které byly investovány do jediného správného názoru, že očkovaní lidé nebudou mít těžký průběh a nezemřou, pokud onemocní, a že očkovaní lidé nemohou přenášet infekci, způsobily lobotomii celé řady nejen obyčejných lidí, ale bohužel i lékařů. Zmanipulovaní a poplatní novináři hlásali pouze jednu pravdu, neštítili se lhát a urážet. Tyto postupy způsobily mnoho škod na zdraví lidí a podstatně snížily důvěru v řádné očkování. Masivní propagace experimentální vakcíny jako léku proti onemocnění a smrti při vystrašení celé populace zajistila ohromné zisky farma firmám a spolupracujícím jednotlivcům. Zdravotní pojišťovny by mohly vyprávět…
Národní očkovací strategie je dokument, který je oceňovaný pouze některými odborníky. Jiní uznávaní světoví odborníci tento projekt neschvalují, naopak před ním varují. A nejsou to jen lidé z SPD, ale lidé různých názorových proudů. Již mnoho významných států, včetně USA, vystoupilo z WHO, která totálně zklamala v době covidové totality a podporuje podobné postupy.
Lidé, které Válek dehonestuje a nálepkuje, dodnes nedostávají žádný prostor v médiích, aby mohli své názory prezentovat a obhájit! Zde jde o programovou mediální totalitu a těžkou cenzuru. Není přece problém udělat v televizi či rádiu kulatý stůl o očkovací strategii a problematice očkování mRNA vakcínami. Největší ostudou jsou veřejnoprávní média, která si platí i „dezinformátoři“, neočkovaní a vakcínami zdravotně postižení lidé. Nebo to jsou občané druhé kategorie?
Dále s panem ministrem nesouhlasím, že očkování je prevence. Je to v mnoha případech brutální zásah do imunity a životních procesů organismu, kdy nežádoucím účinkem může být menší i větší poškození zdraví, ale dokonce i smrt. Doporučuji si přečíst příbalový leták léků i pochopitelně vakcín. Znát by ho měl nejen každý lékař, ale i pacient.
Závěrem bych chtěl podotknout, že primárně nyní nejde ani tak o staré osvědčené vakcíny, jak se snaží podsouvat nepřátelé zdravého selského rozumu a vakcinační fanatici, ale jde o neprověřené experimentální mRNA vakcíny, které způsobily celosvětově prokazatelně mnoho zdravotních škod a o některých dalších se možná dozvíme v blízké budoucnosti. Náhlá úmrtí mladých lidí, myokarditidy, trombózy, turborakoviny, poruchy imunity, kožní, neurologické i rheumatologické nemoci, snížení porodnosti očkovaných žen ve fertilním věku… To jsou otázky, na které je potřeba hledat odpovědi, a ne je ignorovat a jejich nositele dehonestovat!
Lékaři se musí držet hesla: „Primum non nocere“, za prvé neublížit. Není možné přijmout fakt, že naočkujeme 95 % populace a že i když pár jedinců umře nebo menší skupina onemocní, je to správný postup. Co když to budete vy nebo někdo z vaší rodiny!?
Zdraví není kolektivní záležitostí, ale zdraví je osobní statek každého z nás a také každý si ho musíme chránit sám. Prevence není očkování, ale zdravý způsob života, předcházení nemocem a důsledná léčba nemocí chronických. Pokud podlehneme falešné propagandě nebo dokonce nepřímému nátlaku na experimentální očkování, nemusí to skončit dobře!
MUDr. Miroslav Havrda, místopředseda Svobodných
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.