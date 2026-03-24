Válek (TOP 09): Stojím za Adamem Vojtěchem a Ministerstvem zdravotnictví

25.03.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Národní očkovací strategii

Válek (TOP 09): Stojím za Adamem Vojtěchem a Ministerstvem zdravotnictví
Foto: Screen CNN Prima NEWS
Popisek: Vlastimil Válek v Partii

Chtěl bych jasně říct jednu věc: Ve věci Národní očkovací strategie jednoznačně stojím za Adamem Vojtěchem a Ministerstvem zdravotnictví! Když jsem byl ministrem zdravotnictví, tak útoky dezinformačních sil na očkovací strategii Ministerstvo zdravotnictví odrazilo.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
100%
0%
hlasovalo: 1 lidí

Tentokrát jsou ale dezinformátoři skrze SPD zastoupeni ve vládě a na rozdíl od Petra Fialy se Andrej Babiš ve věci Národní očkovací strategie za svého ministra nepostavil. Možná není v módě se z opozice postavit za ministra, ale toto je přesně ten moment, kdy je třeba překročit opozičně-koaliční příkop. Proto tak činíme my.

Národní očkovací strategie je odborný dokument zpracovaný a oceňovaný uznávanými odborníky. Naprosto proto odsuzuji ty pavědecké nesmysly, které na adresu strategie trousí zástupci SPD a jejich trestně stíhaní dezinformační kamarádi ze Slovenska.

Očkování je nejlepší prevence. To je vědecky potvrzený fakt. A pokud někde bojuje za omezení očkování, tak ohrožuje lidské životy, nic míň. Stačí se podívat do USA, jak to dopadá: ministrem zdravotnictví se stal antivaxxer, který ničí důvěru veřejnosti v očkování, vyhazuje odborníky z práce a nemoci, kterým lze předejít očkováním, jsou i vlivem toho na vzestupu, ať už jde o spalničky či černý kašel. To u nás nesmí nastat.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

očkování , TOP 09 , Válek

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je očkování nejlepší prevence?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

