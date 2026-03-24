Válek (TOP 09): Stojím za Adamem Vojtěchem a Ministerstvem zdravotnictví

Chtěl bych jasně říct jednu věc: Ve věci Národní očkovací strategie jednoznačně stojím za Adamem Vojtěchem a Ministerstvem zdravotnictví! Když jsem byl ministrem zdravotnictví, tak útoky dezinformačních sil na očkovací strategii Ministerstvo zdravotnictví odrazilo.
Tentokrát jsou ale dezinformátoři skrze SPD zastoupeni ve vládě a na rozdíl od Petra Fialy se Andrej Babiš ve věci Národní očkovací strategie za svého ministra nepostavil. Možná není v módě se z opozice postavit za ministra, ale toto je přesně ten moment, kdy je třeba překročit opozičně-koaliční příkop. Proto tak činíme my.
Národní očkovací strategie je odborný dokument zpracovaný a oceňovaný uznávanými odborníky. Naprosto proto odsuzuji ty pavědecké nesmysly, které na adresu strategie trousí zástupci SPD a jejich trestně stíhaní dezinformační kamarádi ze Slovenska.
Očkování je nejlepší prevence. To je vědecky potvrzený fakt. A pokud někde bojuje za omezení očkování, tak ohrožuje lidské životy, nic míň. Stačí se podívat do USA, jak to dopadá: ministrem zdravotnictví se stal antivaxxer, který ničí důvěru veřejnosti v očkování, vyhazuje odborníky z práce a nemoci, kterým lze předejít očkováním, jsou i vlivem toho na vzestupu, ať už jde o spalničky či černý kašel. To u nás nesmí nastat.
