„Zodpovědně, udržitelně.“ Poslanec TOP 09 začal počítat. Přitom pomluvil ANO a SPD

Poslanci již čtvrtým dnem debatují na probíhající mimořádné schůzi o vládním návrhu na snížení červnové valorizace důchodů. Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob varuje, že pokud by se zvýšení důchodů nezkrouhlo, bude to mít dopad i na všechny následující valorizace a v dlouhodobém výhledu deseti let dle něj jde až o 400 miliard. „A to opravdu nejsou malé částky,“ upozornil. Musíme se dle něj „začít chovat zodpovědně“.

„Když by došlo k této takto velké valorizaci, tak to má samozřejmě dopad na všechny následující valorizace, protože tím se zvýší ta základna, ze které se valorizace počítají. Takže příští rok by to mělo být přes 50 miliard a v dlouhodobém výhledu deseti let by to bylo dokonce přes 300, možná 400 miliard a to opravdu nejsou malé částky,“ vyjádřil se Jakob, proč se vláda snaží prosadit zvýšení důchodů průměrně jen o 760 korun, čímž by podle důvodové zprávy ušetřil za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.



„Na rozdíl od ANO a SPD chceme, aby stát nezkolaboval a aby bylo na důchody. Oni žijí dneškem, my myslíme na budoucnost,“ vypálil následně vůči opozici.

Nyní se dle Jakoba „musíme začít chovat zodpovědně“ a „musíme důchody zvyšovat takovým tempem, které je dlouhodobě udržitelné“.

Diskuse ve Sněmovně je mezitím před očekávaným nočním hlasováním každou hodinou hutnější. Kvůli nevolnosti musel přerušit ve Sněmovně svůj projev poslanec opozičního ANO Milan Wenzl, který se začal hroutit již po cestě k řečnickému pultíku.

Exministr životního prostředí Richard Brabec připustil, že již začíná po čtyřech dnech ve Sněmovně kvůli nepříliš dlouhému spánku trpět halucinacemi. „Průměrná doba spánku cca tři hodiny. Začínají se objevovat drobné potíže hybnosti a halucinace,“ informoval poslanec ANO o svém rozpoložení.

