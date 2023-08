„Zoufalá ofenziva. Nic už se na tom nezmění.“ Analytik úplně odepsal Ukrajinu

reklama

Český prezident a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel na letošním červencovém summitu Aliance ve Vilniusu prohlásil, že Ukrajina má šance na územní zisky do konce roku, načež se „okno příležitosti uzavře“. Nyní už není žádným tajemstvím, že dlouho očekávaná ukrajinská protiofenziva, do níž vkládali své poslední naděje zastánci vojenského vítězství Kyjeva v současném konfliktu, nenese kýžené plody. „Za dva měsíce ukrajinské jednotky postoupily nanejvýš asi 16 km ve dvou oblastech podél 160 km dlouhé fronty,“ píše britská stanice BBC. Území, které se ukrajinským ozbrojeným silám podporovaným masivní vojenskou pomocí států NATO podařilo dobýt za dva měsíce probíhající ofenzivy, je na níže připnuté mapě získané od americké organizace Institute for the Study of War (Institut pro výzkum války) znázorněno fialovou barvou:

Ruská armáda navíc přešla do protiútoku a zahájila postup v Charkovské oblasti, což vedlo k tomu, že ukrajinské úřady minulý týden nařídily povinnou evakuaci téměř 12 000 obyvatel z 37 měst a obcí poblíž frontové linie.

Daniel L. Davis, vojenský analytik a bývalý podplukovník americké armády, který byl mimo jiné nasazen v Iráku a Afghánistánu, se domnívá, že ukrajinská protiofenziva byla odsouzena k neúspěchu od samého počátku. „Abyste vytvořili účinnou polní sílu schopnou používat operace kombinovaných zbraní k poražení velké velmoci, která připravila obranný systém s více pásy, musíte mít nejprve značný počet plně obsazených bojových brigád. Prapory a roty každé brigády musejí být obsazeny veliteli čet a seržanty, veliteli rot, prvními seržanty, rotmistry a veliteli praporů a operačními důstojníky se zkušenostmi s vedením takových operací. Tito vedoucí potřebují praxi dva roky až pět let na úrovni čety, pět až sedm let u roty a 15 až 20 let na úrovni prapor a brigád,“ vysvětluje Davis ve svém článku pro server 19FortyFive.

„Jakmile jsou jednotky řádně obsazeny vzdělanými a vycvičenými veliteli, dalším požadavkem je rozvíjet dovednosti jednotlivých vojáků, aby mohli vykonávat své dovednosti (řidič tanku, střelec Bradley, člen pěchoty atd.), poté vycvičit posádky k obsluze obrněných bojových platforem, pak čety, aby spolu bojovaly, pak spolu bojovaly roty, pak prapory společně u brigády a nakonec brigády a divize v armádě. Veškerý tento individuální a kolektivní výcvik musí být proveden, aby se vytvořila úspěšná, koordinovaná operace kombinovaných zbraní. Ukrajina žádné z těchto předpokladů neměla. Nemělo proto být překvapením, že tolik očekávaná ofenziva hned od začátku narazila na cihlovou zeď,“ míní bývalý podplukovník americké armády.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navíc podle Davise udělal zásadní taktickou chybu, když poslal tisíce svých vojáků zbytečně na smrt v beznadějné snaze udržet za každou cenu město Bachmut, čímž se znatelně vyčerpaly ukrajinské lidské zdroje potřebné k provedení ofenzivy. Masivní ukrajinské ztráty nyní s neúspěšnou ofenzivou dále narůstají. Davis připomíná, že Rusové v rámci příprav vybudovali silnou obrannou linii včetně rozsáhlých minových polí, z nichž se stávají vyložené „zabíjecí zóny“ pro ukrajinské vojáky, kteří jsou do nich naháněni. Rusům se podle informací ze západních médií také daří ničit vojenské vybavení, které Kyjev získává od států NATO. Deník The New York Times v půlce července psal, že ukrajinská armáda hned na počátku své ofenzivy v prvních dvou týdnech ztratila 20 % svých zbraní a vojenského vybavení včetně 28 z 99 bojových vozidel Bradley dodaných Spojenými státy. „Jestliže má Rusko vzdušnou převahu, silnou protivzdušnou obranu, výhodu v dělostřeleckých granátech, robustní systémy elektronického boje – ke znehodnocení ukrajinské komunikace a vyřazení velkého počtu dronů a raket UAF – a mělo šest až devět měsíců na přípravu propracovaných obranných děl, pak bylo bez pochyby jasné, že poslat částečně obrněné síly, částečně vycvičené, s omezenými zkušenostmi s prováděním rozsáhlých útočných operací, znamená poslat velké množství jejich mužů na jistou smrt,“ píše o Ukrajině bývalý americký podplukovník.

„Krutá pravda v dnešní válce mezi Ruskem a Ukrajinou je, že zoufalá ukrajinská ofenziva selhala a nic už se na tom nezmění. Ukrajinské ozbrojené síly selhaly ze zcela předvídatelných důvodů, vyplývajících z dlouhodobých zásad vedení boje, které nelze změnit optimismem či zbožným přáním,“ uzavírá americký analytik s tím, že dosavadní politika Washingtonu vůči Kyjevu prý nepřinesla žádoucí výsledky ani jedné ze stran, a je tudíž namístě ji přehodnotit a přizpůsobit realitě. „Nikdo nemůže tvrdit, že Spojené státy nedaly Ukrajině každou šanci, aby zjistila, zda může uspět na bojišti, protože jsme poskytli doslova tisíce obrněných vozidel, miliony granátů, raket a bomb a výcvikovou a zpravodajskou podporu – spolu s mnoha miliardami další pomoci. Tato pomoc však nepřinesla ukrajinské vítězství a nyní je čas nastavit novou politiku ve světle současné reality,“ domnívá se Davis.

Zdaleka ne všichni jsou však s tímto závěrem smíření. Analytici Frederick W. Kagan, Karolina Hird a Kateryna Stepanenko ve svém článku pro časopis Time argumentují, že Ukrajina ještě není pro Západ ztracená, byť autoři připouštějí, že protiofenziva Zelenského armády dosud dosáhla pouze „omezeného pokroku“. „Ale ukrajinská protiofenziva může uspět několika způsoby. Zaprvé, současný ukrajinský mechanizovaný průlom by mohl uspět a Ukrajinci by jej mohli využít dostatečně hluboko, aby odklopili část nebo všechny ruské linie. Zadruhé, ruské síly, které již trpí vážným nedostatkem bojové morálky a jinými systémovými problémy, by se mohly pod tlakem zlomit a začít se kontrolovaně či nekontrolovaně stahovat. Zatřetí, neustálá nátlaková kampaň podporovaná velkými snahami, jako je ta, která nyní probíhá, může vytvořit mezery v ruských liniích, které mohou ukrajinské síly využít nejprve lokálně, ale pak k hlubšímu pronikání,“ míní autoři článku, avšak zároveň připouštějí, že první a druhá varianta jsou „relativně nepravděpodobné“.

Za nejpravděpodobnější považují třetí scénář, tedy že Ukrajina postupným pomalým tlakem vytvoří mezery v ruských obranných liniích, skrz něž pak budou moct její jednotky pronikat. Autoři článku argumentují, že Ukrajina s podobnou taktikou uspěla v loňské ofenzivě v Charkovské a Chersonské oblasti, ovšem následně konstatují, že úspěch takové taktiky bude do budoucna podmíněn pokračujícími neustálými dodávkami materiální pomoci ze Západu.

