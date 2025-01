„Zvrácené.“ Shodli se úplně všichni. Obnovitelné zdroje postavily logiku na hlavu

Server veřejnoprávního Českého rozhlasu popsal, jak vypadá tzv. maření přebytečné elektřiny.

„Mařič je zařízení, které může odebrat ze sítí přebytečnou elektřinu, pro kterou v danou chvíli není spotřeba, a přemění ji na teplo,“ uvedl server s tím, že pro představu lze toto zařízení popsat jako fén. A prý je lepší přeměnit přebytečnou elektřinu na teplo, než ji nechat jen tak uniknout v síti.

„Nejen energetici musí cítit, že je něco naprosto špatně. Neekologické mrhání zdrojů,“ pozastavil se nad nárůstem mařičů v Česku mluvčí ČEZ Ladislav Kříž pro Český rozhlas.

Nestabilitu sítě s elektřinou způsobují zelené zdroje energie, které produkují elektřinu např. když svítí slunce, a neprodukují energii ve chvíli, kdy je zataženo. Nebo když fouká/nefouká vítr. A čím víc tzv. zelených zdrojů energie bude, tím bude situace horší.

„Jejich výroba elektřiny vrcholí hlavně v létě, kdy svítí slunce, spotřeba elektřiny na druhé straně ale zase není tak velká. Některé obnovitelné zdroje navíc čerpají provozní dotace a vyplatí se jim tak vyrábět, i když je elektřiny moc a na trhu se její cena dostává do záporu,“ napsal k tomu Český rozhlas.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) nad mařičem elektřiny kroutil hlavou. „Máme spoustu zelených zdrojů, které jsou těžko regulovatelné, takže budeme nepotřebnou nadprodukci pálit tím, že ji ve formě tepla vypustíme do atmosféry, čímž ji budeme ohřívat. Jára Cimrman by to nevymyslel líp. Mařič energie do každé rodiny!“ vypálil Skopeček.

Máme spoustu zelených zdrojů, které jsou těžko regulovatelné, takže budeme nepotřebnou nadprodukci pálit tím, že ji ve formě tepla vypustíme do atmosféry, čímž ji budeme ohřívat. Jára Cimrman by to nevymyslel líp. Mařič energie do každé rodiny!https://t.co/EaXOPSycjD — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) January 10, 2025

Ekonomická publicistka Lenka Zlámalová byla stejně ostrá. „Evropská energetika v praxi. Dotace na výrobu elektřiny. Dotace na nevýrobu elektřiny. Dotace na ničení elektřiny. To všechno zaplatíme v účtech. Jak se jednou začne ničit trh, špatně to končí. Jak můžeme s takovou zátěží konkurovat Americe a spol.?“ povzdechla Zlámalová.

Evropská energetika v praxi. Dotace na výrobu elektřiny. Dotace na nevýrobu elektřiny. Dotace na ničení elektřiny. To všechno zaplatíme v účtech. Jak se jednou začne ničit trh, špatně to končí. Jak můžeme s takovou zátěží konkurovat Americe a spol.?https://t.co/hM8sKFi5ya pic.twitter.com/IZwSzZUZXo — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) January 10, 2025

Konzervativní komentátor Martin Schmarcz požádal vládu Petra Fialy (ODS), aby zarazila „tuhle zhovadilost“. „Prosím, vládo, zastav tuhle zhovadilost... Nebo hrozí bída, masové bouře a vláda extremistů. EU se chová jako nová RVHP. Jen ty hovadiny a ekonomické zrůdnosti, co nám nařizují, nejsou rudé, ale zelené a nepřicházejí z Moskvy, ale z Berlína,“ napsal Schmarcz.

Prosím, vládo, zastav tuhle zhovadilost...

Nebo hrozí bída, masové bouře a vláda extremistů.

EU se chová jako nová RVHP. Jen ty hovadiny a ekonomické zrůdnosti , co nám nařizují, nejsou rudé, ale zelené a nepřicházejí z Moskvy, ale z Berlína.https://t.co/wFVVlkqpnS — Martin Schmarcz (@mschmarcz) January 10, 2025

A padala i další ostrá slova. „Shodneme se, že je to zvrácený?“ zazněla otázka.

Shodneme se, že je to zvrácený?https://t.co/6EYNEdk3xa — Vysoké napětí (@vysoke_napeti) January 10, 2025

Exministr financí Miroslav Kalousek konstatoval, že někteří lidé tak moc bojují proti oteplení planety, že budou ve jménu ochlazování planety vypouštět do ovzduší horký vzduch. „V rámci zápasu o ochlazení planety budeme planetu vytápět drahou energií, kterou všichni zaplatíme. Důsledek rozhodování, kdy stanovené cíle nerespektovaly fyziku a možné tempo technologického vývoje. Přiznejme vinu všichni, kteří jsme se na tom podíleli,“ napsal Kalousek na sociální síti X.

V rámci zápasu o ochlazení planety budeme planetu vytápět drahou energií, kterou všichni zaplatíme. Důsledek rozhodování, kdy stanovené cíle nerespektovaly fyziku a možné tempo technologického vývoje. Přiznejme vinu všichni, kteří jsme se na tom podíleli.https://t.co/ahh0bPLqDf — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) January 11, 2025

Hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář konstatoval, že přesně takhle to vypadá, když se topí pánubohu do oken. „Přesné naplnění termínu ‚topit pánu Bohu do oken‘. Jen nevím, kde mám vidět tu ekologii? A jak je to v souladu se snahou o energetické úspory. … Pokud nezvládáme akumulaci, tak nemůže tlačit na budování OZE kapacit. Navíc problém záporných cen elektřiny trápí celou Evropu a to s velmi rychle rostoucí intenzitou!“ poznamenal ekonom.

IMHO- pokud nezvládáme akumulaci, tak nemůže tlačit na budování OZE kapacit.



Navíc problém záporných cen elektřiny trápí celou Evropu a to s velmi rychle rostoucí intenzitou. — Petr Sklenář (@SklenarPetr) January 11, 2025

Řediteli ZOO Praha také nezbylo, než kroutit hlavou. „Tohle je ten boj proti klimatické změně? Jak je něco podobného vůbec možné?“ nestačil se divit.

Tohle je ten boj proti klimatické změně? Jak je něco podobného vůbec možné? @hladikpe @lacomiko https://t.co/GTmUSHON5Q — Miroslav Bobek (@MiroslavBobek) January 11, 2025

Publicista Zdeněk Najbrt přidal poznámku o Kocourkovu 2.0. „Kocourkov 2.0. Nejprve zadotujeme, podpoříme a vyrobíme, a když bude moc svítit, tak zase zničíme. A ještě to zničení elektřiny znovu zadotujeme. Ne, to není Orwell, to je EU a energetická politika,“ poznamenal.

V Česku mají vyrůst obří fény na maření přebytečné energie | iROZHLAS - Kocourkov 2.00 Nejprve zadotujeme podporime a vyrobime a kdyz bude moc svitit tak zase znicime a jeste to zniceteni ele znovu zadodujeme. Ne to neni Orvell to je EU a energ politika https://t.co/ohEM96s5KJ — Zdenek Najbert (@NajbertZdenek) January 10, 2025

