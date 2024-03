Zvrat: Zatajili důkaz, který očišťuje Trumpa, padlo

reklama

Den 6. ledna 2021 je pamatován jako útok na Kapitol Spojených států amerických. Před Kapitolem se sešli příznivci končícího prezidenta Donalda Trumpa, aby protestovali proti výsledku prezidentských voleb z podzimu 2020.

Volby v roce 2020 Trump s 46,8 % prohrál, s 51 % ho porazil současný demokratický prezident Joe Biden. Dodnes o nich Trump mluví coby o „ukradených volbách“.

Při útoku na Kapitol zemřelo pět lidí, 50 jich bylo zraněno. Škody se vyšplhaly až ke třem milionům dolarů.

Média informovala, že demonstranti zaútočili a dočasně pronikli do obou jednacích sálů Kongresu. Komplex byl opětovně zabezpečen až po dvou hodinách.

Během následujících let prokurátoři vznesli federální obvinění proti více než dvanácti stům účastníkům demonstrace. Proti demonstrantům příslušníci ostrahy používali ruční palné zbraně i slzný plyn.

Na přelomu března a dubna 2021 pak byla podána žaloba na Donalda Trumpa za podněcování davu k útoku na Kapitol.

Předseda Sněmovny reprezentantů Spojených států Mike Johnson až ke konci roku 2023 oznámil, že budou zveřejněny záznamy z kamer z Kongresu z 6. ledna 2021. Zveřejněno bylo 95 % záznamů, ty nově ukázaly, že policisté demonstrantům průchod do budovy usnadňovali.

„Toto rozhodnutí poskytne milionům Američanů, obžalovaným, organizacím veřejného zájmu a médiím možnost vidět na vlastní oči, co se ten den stalo, než aby se museli spoléhat na výklad malé skupiny vládních úředníků,“ řekl tehdy Johnson ve svém oznámení.

Zveřejněné záznamy vyvolaly debaty, zda útok nebyl podněcován samotnými policisty. Podle videí se zdá, že policie střílela gumové projektily a granáty se slzným plynem do davu demonstrantů ještě před tím, než se kdokoliv z nich pokusil do budovy Kongresu vtrhnout.

V reakci na zveřejnění záznamů vyvstala i otázka, proč byly zveřejněny až téměř tři roky po události. Výbor Sněmovny reprezentantů pro útok z 6. ledna, který útok vyšetřoval, byl obviněn ze selektivního sdílení informací. Republikánský senátor Mike Lee upozornil na to, že Výbor mohl některé části záznamu i záměrně zničit.

Trump po zveřejnění záznamů předsedovi Sněmovny reprezentantů poblahopřál k odvaze. „Blahopřeji předsedovi Sněmovny reprezentantů Miku Johnsonovi za to, že měl odvahu a statečnost vydat všechny záznamy z J6, které explicitně odhalí, co se 6. ledna skutečně stalo!“ napsal Trump na svou sociální síť Truth Social.

Stanice Fox News a on-line magazín The Federalist nyní přichází s informacemi, že kongresový výbor měl také nepravdivě tvrdit, že nedisponuje důkazy, které by ukazovaly, že administrativa bývalého prezidenta Donalda Trumpa požádala o pomoc Národní gardu.

„Bývalý Výbor J6 zřejmě zatajil kritickou svědeckou výpověď pana Ornaty před americkým lidem, protože byla v rozporu s jejich předem stanoveným příběhem. Svědectví pana Ornaty dokazuje to, co pan Meadows říkal celou dobu: Prezident Trump skutečně nabídl 10 000 vojáků Národní gardy k zajištění bezpečnosti amerického Kapitolu, což bylo odmítnuto,“ uvedl v pátečním prohlášení republikánský poslanec z Georgie Barry Loudermilk.

Loudermilk pak v pátek zveřejnil přepis rozhovoru bývalého zástupce personálního ředitele Bílého domu Anthonyho Ornaty s kongresovým výborem o útoku na Kapitol. Rozhovor se uskutečnil v lednu 2022, přítomna mu byla i Liz Cheneyová, republikánská členka nyní již rozpuštěného výboru pro vyšetřování útoku. Ve výboru zasedalo celkem 7 členů demokratické strany a dva členové republikánské strany. Spolu s Liz Cheneyovou byl za republikány přítomen i Adam Kinzinger.

Samotný Trump dlouho tvrdí, že o Národní gardu požádal, ale že tehdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová na tuto žádost nereagovala.

Loudermilk v pátek zveřejnil přepis Ornatova rozhovoru s výborem, který podrobně popisuje, jak údajně zaslechl, jak tehdejší personální šéf Bílého domu Mark Meadows žádá starostku Washingtonu D. C. Muriel Bowserovou, aby požádala o tolik ochrany pro D. C., kolik potřebuje.

„Pokud jde o prohlášení Národní gardy o tom, že má mít 10 000 vojáků nebo jakýkoli jiný počet vojáků, vzpomínáte si na nějakou diskusi před 6. lednem o tom, zda a kolik vojáků Národní gardy nasadit 6. ledna?“ zeptal se Ornaty jeden ze zaměstnanců výboru.

„Vzpomínám si, že měl – telefonoval s (Bowserovou) a my – já jsem si tam pro něco přišel a byl jsem tam a on s ní telefonoval a chtěl se ujistit, že má všechno, co potřebuje. Protože si myslím, že šlo o obavu ze střetu skupin proti a pro, na to si vzpomínám. A ne nikde poblíž Kapitolu, to bylo jen venku v oblasti nákupního centra nebo na akci; a chtěl vědět, jestli nepotřebuje ještě nějaké gardisty,“ reagoval Ornato podle přepisu, který si prohlédla stanice Fox News Digital.

Ornato uvedl, že obavy Bílého domu z 6. ledna souvisely s obavami, že se levicové skupiny střetnou s Trumpovými demonstranty a že nikdo v Bílém domě nepředpokládal vzpouru u Kapitolu.

Ornato podle přepisu dále citoval číslo 10 000 gardistů a tvrdil, že Trump se chtěl „ujistit, že jich máte dost“. Bowserová nakonec požádala jen o něco málo přes 300 příslušníků Národní gardy.

Rozhodnutí Bowserové odmítnout pomoc od Bílého domu neukončilo úsilí Trumpova týmu zajistit vojáky před protestem. Když starostka odmítla Trumpovu nabídku 10 000 vojáků, Ornato řekl, že Bílý dům požádal ministerstvo obrany o „sílu rychlé reakce“ pro případ, že by to bylo potřeba.

Cheneyová toto svědectví skryla a namísto toho ve své zprávě tvrdila, že prezident Trump „nikdy nevydal žádný rozkaz k nasazení Národní gardy 6. ledna nebo v jiný den, ani pověřil žádnou donucovací agenturu, aby pomohla“.

„Proč americká pohroma Liz Cheneyová... NEZÁKONNĚ VYMAZALA A ZNIČILA většinu důkazů a souvisejících položek z Výboru politických násilníků a nezbedníků ze 6. ledna. TENTO ČIN EXTRÉMNÍ SABOTÁŽE ZNEMOŽŇUJE MÝM PRÁVNÍKŮM ŘÁDNĚ SE PŘIPRAVIT A PŘEDSTAVIT SPRÁVNOU OBRANU JEJICH KLIENTA, MĚ. Všechny informace o tom, že šílená Nancy Pelosiová odmítla 10 000 vojáků, kterým jsem nabídl hlídat budovu Kapitolu i mimo ni, jsou pryč,“ zveřejnil Trump v lednu na Truth Social.

