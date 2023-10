108 škůdců národa. A Fiala patří do... Tlustý si vůbec nebral servítky

reklama

Tlustý ve vysílání internetové televize XTV svérázně pozdravil diváky – „na zdar a na zmar“. A hned se obul do prezidenta Petra Pavla. To byl podle jeho názoru kandidát na hlavu státu, kterého byli ochotní volit jak stoupenci Václava Havla, tak komunistického režimu před rokem 1989, protože Pavel by vojákem v socialistické armádě.

Tyto dva tábory pomohly Pavlovi ke zvolení prezidentem – jenže dnes to z pohledu Tlustého dostává Pavla do zvláštní situace, kdy se jedním svým krokem snaží potěšit první skupinu a hned druhým krokem tu druhou. „V konečném důsledku to povede k tomu, že ho nebudou podporovat ani jedni. Ale na začátku byla většinová podpora,“ konstatoval Tlustý.

Na adresu Petra Pavla vyrukoval s vtipem: „Kdo nic nedělá, je odměněn; kdo je odměněn, je povýšen; a kdo je povýšen, tak nic nedělá.“

Pozornost věnoval i jednání Sněmovny na téma vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Premiér podle Tlustého patří do oploceného areálu kdesi v hlubokých lesích, kde by Petr Fiala mohl vykládat, co ho napadne, např. o úspěších své vlády, aniž by tím zatěžoval občany. „Jak jsem mluvil o tom lese, tak Bohnice, to by taky pomohlo,“ pravil Tlustý. Kdyby si v příštích volbám musel vybírat mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem (ANO), tak raději nepůjde k volbám. Ostatně k nim prý nešel ani ve druhém kole prezidentské volby.

Celkově prý hlasování o nedůvěře vládě přineslo jedno zjištění. „Jenom jsme se dozvěděli, že ve Sněmovně je pořád 108 škůdců národa, kteří udržují vládu národní katastrofy, tj. vládu Petra Fialy,“ poznamenal Tlustý.

Poté varoval, že se blíží velká krize. Fialovu vládu totiž z Tlustého pohledu nelze vůbec za nic pochválit.

Na druhé straně podle něj nelze říct ani to, že po příštích volbách vznikne vláda ANO a SPD. „Já bych to nechal koňovi, ten má větší hlavu,“ podotkl Tlustý. A že v tuto chvíli lze jen těžko předvídat, jaké varianty možných koalic se po volbách v roce 2025 otevřou.

Se zájmem prý sleduje i ekonomickou situaci Česka. Státní dluh už překonal výši 3 bilionů korun. Podle Tlustého náš státní dluh astronomicky roste a dluh se nám stále více prodlužuje. „Porostou splátky úroků ze státního dluhu,“ upozornil Tlustý.

