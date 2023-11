1200 Kč za měsíc. Němci zlevnili, jak Fiala nikdy, jezdí všude. V Česku? Ani se neptejte...

Velký údiv vzbudilo u premiéra Petra Fialy (ODS) nedávné zjištění, že se u nás prodávají stejné potraviny mnohem dráž než v Německu – to však ani zdaleka není jediná oblast, kde jsou životní náklady oproti nám v sousední zemi nižší. Mnohem levnější mají Němci oproti Čechům také hromadnou dopravu, kterou jim zlevnila tamní vláda, aby jim pomohla od finanční zátěže v souvislosti s prudkým nárůstem cen energií, takže mohou jezdit všude. Za necelých 1200 korun mohou cestovat celý měsíc bez omezení po své zemi kamkoliv vlaky, autobusy i MHD. Oproti tomu v Česku si za takové peníze nepořídíte měsíční jízdné ani z Prahy do Kolína.

A přestože již takto výhodné cestování skončilo společně s loňským létem, přesvědčili jsme se, že se ve většině případů dá po Německu cestovat levněji a pohodlněji než v České republice i dnes.



Na loňskou letní akci 9eurového cestování totiž navázala nová měsíční 49eurová jízdenka Deutschland-Ticket, jež opět umožňuje neomezenou přepravu po celém Německu a za v přepočtu necelých 1200 korun nabízí možnosti cestování, nemajíce v Česku konkurenci.

Jízdenka je k dispozici v sousední zemi již od 1. května letošního roku a lze s ní cestovat bez ohledu na spolkovou zemi, dopravní svaz nebo tarifní zónu, přičemž dle údajů německého svazu dopravců k jejímu pořízení přistoupili v 8 procentech díky výhodnosti přepravy i lidé, kteří dosud veřejnou přepravu nepoužívali.



Cestovat lze s touto jízdenkou po celém Německu veřejnou dopravou a regionálními železničními spoji bez omezení s výjimkou dálkové dopravy, přičemž i zde existují na některé trasy výjimky a od pátku 24. listopadu již budou dle Spiegelu například moci lidé v Berlíně a Braniborsku neomezeně využívat rovněž některé rychlovlaky – a připlácet nemusí ani jediný cent. Držitelé předplatní jízdenky za 49 eur ji budou moci bez příplatku využít i při cestách na berlínské letiště a i nadále bude možné jezdit dálkovými vlaky a rychlovlaky kupříkladu mezi Rostockem a Stralsundem či nedaleko českých hranic mezi Drážďany a Saskou Kamenicí.



Německo navíc umožnuje firmám, aby svým dojíždějícím částečně dotovaly jízdenku, po čemž je umožněno lidem dojíždějícím do práce ji získat ještě levněji a hodlá pokračovat v rozvoji levné dopravy i v budoucnu, přičemž je již potvrzené, že by Deutschlandticket měla platit taktéž v příštím roce.

Německá vláda vysvětluje, že jde projekt, který má pomoci Němců od finanční zátěže v souvislosti s prudkým nárůstem cen energií a zároveň zvýšit atraktivitu místní veřejné dopravy a „motivovat k přesedání z automobilů do autobusů a tramvají“. „Těší mě velký zájem o tento významný modernizační projekt. Je to jednoduchá a levná nabídka, která činí veřejnou dopravu atraktivní a pomáhá nám dosáhnout našich klimatických cílů,“ uvedl v květnu také německý kancléř Olaf Scholz.



V Česku pojedete dráž a daleko se také nedostanete



A jak si vede německá jízdenka na neomezené cestování za v přepočtu necelých 1200 korun měsíčně?

V případě okolí větších měst v Česku včetně Prahy se tak vyplatí koupit regionální jízdenku, která již obsahuje i MHD a abychom se dostali na nejvýhodnější cenu, vyplatí se koupit celoroční jízdenka v rámci pražské lítačky pro Prahu a šest přepravních zón, které metropoli dělí od Kolína. A cena 20 485 Kč, tedy 1707 korun za měsíc.



Na zmiňovaných 1707 korun se navíc dostaneme pouze v případě, že si koupíme jízdenku rovnou na rok, jinak bychom zaplatili každý měsíc 2320 Kč. Uspořit takto 600 korun však mohou jen ti, kteří jsou si jisti, že skutečně budou dojíždět celý zbytek roku a opomenout nelze ani nepříliš příjemný 20tisícový zásah do rodinného rozpočtu.

Zatímco Čech tedy nejlevněji za měsíční dopravu do metropole z okolí Prahy zaplatí měsíčně částku přesahující 1707, Němci dojíždějící do Berlína například ze 100 kilometrů vzdáleného Frankfurtu nad Odrou u polských hranic dají za delší trasu v rámci jednotné jízdenky 49 eur (necelých 1200 korun) a nemusejí řešit ani jakékoli dokupování jízdenek na tramvaje či berlínský U-Banh, jelikož je jakákoli místní doprava již v ceně této jednotné jízdenky.



A to nemluvě o tom, že Němci nejsou vázáni nějakými zónami, a pokud si tak budou chtít o víkendu zajet regionálním vlakem či autobusem k moři či k nějakému hradu, mohou svou jízdenku využít i na to a užít si výlet kdekoli po Německu. Oproti tomu Čech ve výše nastíněném příkladu bude moci bez příplatku na výlet jen v uvedených 6 zónách a za zpáteční víkendovou cestu vlakem do nedalekých Pardubic tak obyvatel Kolína s lítačkou zaplatí plných 174 korun.



Ještě horší je situace, pokud dojíždíte například na dvě pracoviště v úplně odlišných městech. Pak vám nezbývá nic jiného, než si pořídit roční jízdenku, která u ČD stojí 21 990 korun – cestovat tedy budete za 1832 korun měsíčně. Pokud se však vaše pracoviště nenachází přímo v centru, nevyhnete se dokoupení dalších jízdenek na MHD. To vše Němec za necelých 1200 korun opět řešit nemusí.

