122 miliard za stíhačky F-35. Mluvčí vlády vystoupil

Částka je pro schválenou smlouvu nepřekročitelná, proto v ní standardně bývá zahrnuta i dostatečná rezerva. Na dotaz ČTK to dnes večer sdělil mluvčí vlády Václav Smolka v reakci na to, že americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej letounů F-35 české armádě. To, že nejde o odhadovanou cenu, ale o maximální možnou, ČTK sdělil také resort obrany.

"Částka uvedená v tomto dokumentu tedy nepředstavuje cenu případného kontraktu mezi ČR a USA, jehož návrh očekáváme v létě. Jakmile nabídka v létě dorazí, bude do 1. října předložena vládě ČR, která následně rozhodne o realizaci nebo nerealizaci této akvizice," poznamenal mluvčí. České ministerstvo obrany s USA jedná o pořízení 24 těchto stíhaček páté generace.

To, že americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej letounů F-35 české armádě, podle agentury Reuters dnes oznámil Pentagon. "Navrhovaný prodej zlepší obranné schopnosti České republiky a podpoří operace NATO tím, že bude alianci chránit před moderními hrozbami a podpoří stálou přítomnost v regionu," píše se v prohlášení americké agentury pro obrannou spolupráci. Česko podle Pentagonu nebude mít žádné potíže se začleněním letounů do svých ozbrojených sil.

Podle českého ministerstva obrany zahrnuje částka i náklady desetiletého životního cyklu stíhaček. Stejně jako Smolka i obrana v tiskové zprávě uvedla, že se jedná o standardní postup, který je nutný před každým zahraničním prodejem vojenského materiálu, na jehož základě může vláda USA vládě ČR oficiální nabídku v režimu vláda-vláda předložit.

Konečná cena bude záviset na obsahu dodávek zboží a služeb, rovněž se bude odvíjet od aktuální ekonomické situace, která se bude promítat do cen výrobků a služeb v dalších deseti letech. "V případě vzniku neočekávaných situací, na jejichž krytí je určena rezerva, bude průběžně kontrakt mezi ČR a USA měněn transparentně dodatky, a to maximálně do výše schválené Kongresem," dodalo ministerstvo obrany.

"Od začátku jsme s tím počítali a na průběhu jednání o pořízení víceúčelových nadzvukových letounů F-35 to nic nemění, jedeme podle plánu,“ reagovala v dnešním prohlášení vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva obrany Blanka Cupáková na cenu uvedenou v americkém dokumentu. Cupáková, která zároveň od začátku vede vyjednávací tým, v dubnu řekla deníku Právo, že pořízení amerických strojů bude stát nejméně 100 miliard korun. Samotná nová letadla vyjdou na 40 miliard korun a zbytek ceny půjde podle jejího tehdejšího vyjádření do výcviku pilotů a personálu, výzbroje a přestavby čáslavského letiště.

"Je to rozhodně dobrá zpráva, že definitivní americký návrh tak brzo míří ke schválení do Kongresu. Jde o další krok k posílení vojenské spolupráce s naším největším partnerem. S určitým optimismem se dá předpokládat další zásadní modernizace, tentokráte českého vojenského letectva,“ uvedl na dotaz ČTK předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS).

Zahájit jednání s americkou vládou o případném nákupu strojů doporučila armádní analýza, podle které požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 mohou splnit pouze stroje páté generace, které by vystřídaly nyní využívané švédské gripeny. Jejich jediným dostupným zástupcem je v současné době právě F-35 amerického výrobce Lockheed Martin, který by společně se společnostmi Boeing a Raytheon byl hlavními signatáři potenciálního kontraktu.

