17. listopad: V Praze se bude číst Havel. A představí se neziskovky

Martin Pikous, jeden z představitelů Festivalu svobody a organizátor akce Korzo Národní, hovořil o tom, že Korzo Národní stejně jako v předchozích letech připraví velkou pěší zónu od Národního divadla až po Jungmannovo náměstí. Ta má být plná nejrůznějšího programu, ať už na několika pódiích, nebo na ulici. „Budeme zpívat z balkónů,“ pochlubil se. „Máme nachystané nějaké debaty, diskuze v přilehlých interiérech. Budeme třeba i promítat na domy Národní třídy, tam máme připravenou takovou speciální projekci spolu s Pamětí národa, je to celkem asi sto dvacet účinkujících, takže kdybych měl opravdu namátkou zmínit pár jmen, tak to třeba bude David Koller, Prago Union, Spirituál kvintet, Tata Bojs,“ přečetl výčet jmen různých umělců.

To však stále nebylo vše, řeč se přesunula k prezidentu Havlovi a jeho odkazu. „Celkem tradičním bodem je třeba obývák Václava Havla, kde budou vybrané osobnosti číst z díla prvního polistopadového prezidenta,“ prozradil. Budou se dokonce představovat neziskové organizace. „Na Náměstí Václava Havla, kde taky program probíhá, budeme prezentovat vybrané neziskové organizace a tak dále. Já bych řekl, co jsme vlastně posílili v tom programu, tak to je z velké části ta vzdělávací složka. Na Národní třídě bude několik nejrůznějších výstav. Tam využíváme rozšířenou realitu, to je mobilní aplikace, můžete si to tady vyzkoušet, ta 2D výstava vlastně v té aplikaci rozehrává ty příběhy v mobilních telefonech, na videích, určitě doporučuji,“ vytáhnul se Pikous.

O co by lidé neměli určitě přijít? „Kdybych měl pozvat na nějaký konkrétní čas, tak přeci jen něco z toho programu vyberu, a to ve 13:15 hymnu v podání Dagmar Peckové a potom v 19:00 to bude Modlitba pro Martu z úst Anety Langerové,“ pověděl organizátor. Ke konci tiskové konference sdělil, že co se týče navázání, tak Korzo Národní navazuje tou pomyslnou rekonstrukcí průvodu ze 17. listopadu 89 z Albertova. „Ten program, že se natahuje až z toho Jungmannova náměstí, tak volně navazuje na program Koncertu pro budoucnost,“ zakončil.

