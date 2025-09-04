26 zemí slíbilo Ukrajině poválečné bezpečnostní záruky,

Spojenci podle něj poskytnou ukrajinské armádě prostředky na to, aby mohla odrazit případný ruský útok. Základem bezpečnostních garancí budou místní ozbrojené síly,
Macron promluvil po setkání v Paříži takzvané „koalice ochotných“, skupiny 35 zemí, které podporují Ukrajinu. Uvedl, že 26 z těchto zemí se zavázalo vyslat vojáky na Ukrajinu – nebo udržovat přítomnost na zemi, na moři nebo ve vzduchu – aby pomohly zajistit bezpečnost země den po dosažení příměří nebo míru, uvedla agentura Reuters.
Členové koalice ochotných, kterou tvoří převážně evropští spojenci Ukrajiny včetně Česka, podle něho chtějí k těmto garancím požadovaným Kyjevem přispět účastí svých vojáků v mírových jednotkách nebo vojenskou podporou ukrajinské armády.
Nyní se podle něj stanovuje geografická hranice jejich působení a pracuje se na dojednání dalších detailů.
Ve čtvrtek se Macron a další evropští lídři setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkým vyslancem pro mírová jednání Stevem Witkoffem, aby diskutovali o způsobech zajištění dlouhodobé vojenské podpory a pokračující americké podpory Ukrajině po skončení konfliktu. Zelenskyj se také setkal s Witkoffem za zavřenými dveřmi.
Finský prezident Alexander Stubb sdělil finským médiím, že Trump v telefonickém rozhovoru s evropskými lídry zdůraznil nutnost vyvinout ekonomický tlak na Rusko a uvedl, že Evropa musí přestat nakupovat ruskou ropu a plyn, které podle něj financují válku.
Ukrajinský prezident prohlásil, že setkání s Putinem je nezbytné. „Nejde o otázku přání, ale nutnosti,“ řekl Zelenskyj. „Podporujeme jakoukoli formu, bilaterální setkání, trilaterální setkání.“
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Natálie Brožovská