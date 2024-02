35,40 Kč. Už ani chleba tu není levný jako v Německu. Hrozivé srovnání cen ze supermarketu Globus

reklama

„Prakticky totožné výrobky od stejných producentů, od stejných výrobců, jsou v České republice prostě dražší, ale navíc se zdá, že v Německu mají větší balení,“ konstatoval tehdy překvapený Fiala a šokovalo jej i to, že je „prakticky téměř dvojnásobná cena české nutelly“.



ParlamentníListy.cz se proto rozhodly zjistit, zdali tento nepoměr panuje i nadále – zvláště když premiér Fiala na konci svého videa avizoval, že bude chtít zejména od mezinárodních firem „vysvětlení“ a že jeho vláda bude „kontrolovat a tlačit na výrobce i prodejce, aby těžkou situaci nezneužívali“. Zajeli jsme do prodejny supermarketu Globus v německém Zwickau, po čemž jsme se podívali na zcela stejné položky i v té české. Nejbližší pobočka Globusu v Jenišově u Karlových Varů je od té cvikovské vzdálena jen necelých 60 kilometrů, rozdíl cen je ale občas až drastický.

Že jsou u nás dražší norimberské klobásky a stojí v přepočtu 73 korun (2,89 eura), zatímco u nás 112 korun, by asi našinci ještě příliš nevadilo a cenový rozdíl by byl pochopitelný s tím, že jde o německou produkci. Horší však je, že v českém Globusu nepořídíte za porovnatelnou cenu ani bochníky chleba.



Kilogramový bochník v Německu vyjde na přibližně 32,50 Kč (1,29 eura) a na výběr je hned několik druhů. V Česku se nejlevněji dá sehnat v Globusu konzumní chléb za 42,50 o váze 1200 gramů, což znamená, že kilogram vyjde na 35,40 Kč. Tedy dráž než v Německu









Hrozivě vyznívají i ceny některých mléčných výrobků. Abychom porovnávali zcela totožné výrobky, zvolili jsme dezert značky Ehrmann s vysokým obsahem bílkovin o váze 200 gramů. V Německu byl zrovna za 0,99 eura, což je cca 25 korun, ale mnohem důležitější je stálá cena bez slevy – ta činí 37,60 korun (1,49 eura). V Česku stejný výrobek stojí 46,70 Kč.







Zajímavá je také například cenovka u sýru Camembert, jenž vyjde v českém Globusu na 31,90 Kč. Sýr privátní značky Globusu je v tomto případě v Německu levnější až o pětikorunu. Bez akce vyjde na 1,09 eura, což je jen lehce přes 27 korun.









A přestože se supermarkety předháněly s prohlášeními nakolik razantně „zkrouhly“ ceny a propsaly do nich vládní snížení DPH, u velkého množství zboží ceny v neprospěch českých zákazníků hovoří i nadále. To, že je cena nižší o několik desítek halířů, totiž nezachrání situaci českých zákazníků, když si ti němečtí o několik desítek kilometrů dále mohou koupit ve stejném supermarketu za stejné peníze totožného zboží klidně i dva kusy.



Toskánská rajská polévka Knorr se u nás prodává za – až do snížení DPH nepříliš častou cenu – 48,60 Kč, ale o pár desítek kilometrů v Německu ji seženete za 20 korun (0,79 eura). Zatímco v Česku tak koupíte jednu, v Německu máte za stejné peníze dvě. A ještě vám v kapse několik drobných zůstane.







Cesta do Německa nemile zarazí i milovníky sladkého. Oblíbené švýcarské čokolády Lindt totiž seženete v sousední zemi za necelých 50 korun (1,99 eura) bez rozdílu příchuti a problém tedy není mít i za tuto cenu i 80-, 90- či rovnou 100procentní čokolády. V Česku se sice nedávno v Globusu dala také za necelých 50 korun sehnat, avšak problém je v tom, že pouze v akci. Běžně je u nás cenovka čokolád Lindt na 82 korunách. To Němci je mají za 50 po celý rok i bez akce.









Lépe si nevedou ani nápoje, které vláda v nedávné době u nás naopak přeřadila do vyšší sazby DPH. Tak například Energy drink Monster je dalším z příkladů, kdy za českou cenu máte v Německu téměř dva. V českém Globusu stojí jedna jeho plechovka 42 korun, ale v Německu ji můžete mít už za cenu kolem 25 korun (0,99 eura).









1,5litrová Coca-Cola pak na tom není o mnoho lépe. Český zákazník za ni zaplatí 44,10 Kč, zatímco ten německý ve stejném supermarketu o pár desítek kilometrů dál ušetří hned 16 korun, jelikož tam stojí 28 korun (1,11 eura).







A jak si v porovnání s Německem vede drogerie? Napoví už cenový rozdíl u zubní pasty Colgate, jež je v Česku bez slevy za 67,90 Kč a ani ve slevě, která ji zlevnila na 59,90 Kč, se nedokázala ani přiblížit německé cenovce kolem 49 korun (1,95 eura).









To je ovšem ještě stále nic oproti tomu, kolik platí Češi za šampony značky Syoss. Ty v Německu stojí běžně kolem 64 Kč (2,55 eur). V Česku zaplatíte 184,90 Kč. Stejný objem, stejný obal, stejný druh. Jen v Česku si v Globusu koupíte jeden šampon za cenu skoro třech v Německu. O téměř 60 kilometrů a jedny státní hranice dále je náhle stejný šampon dražší o 121 korun.









Dva kusy za cenu jednoho výrobku u nás si domů odnesete z Německa i pokud kromě šamponu nakoupíte sprchový gely. Tak třeba sprchový gel Old Spice Deep Sea v sousedním státě máte bez slevy za 2,95 eura, tedy cca 74,50 Kč. U nás? Za jedno balení u poklady necháte 144,90 Kč.







A i u některých levnějších drogistických výrobků si u nás řádně připlatíte. Nivea Creme Care, jež je v českém Globusu za 59,90, je za hranicemi za 45 korun (1,75 eura). Češi si tak i za drogerii mnohokrát připlatí oproti Němcům a mnohdy i stokoruny.







