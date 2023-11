40 Kč za jablko. Za kolik ho koupili? Zemědělci připomenuli

Zemědělci nejsou ti, kdo by určovali ceny na evropském a celosvětovém trhu. To zaznělo z úst šéfa Agrární komory ČT Jana Doležala, který byl hostem Otázek Václava Moravce České televize. Jeho slova ohledně mimořádných zisků zemědělců – tedy toho, jak to s nimi opravdu je – sdílela na facebookovém profilu právě Agrární komora.

„Vrátil bych se trochu k roku 2022. Mnozí politici hovořili o tom, že zemědělci měli mimořádné zisky, že to byl nějaký mimořádný rok. Na konci září vyšla čísla Českého statistického úřadu, která v podstatě hovoří o tom, že rok 2022 nakonec, sečteno, podtrženo, vyšel hůře než rok 2021. A je to právě vyššími náklady. A pokud bychom se podívali třeba právě na ty energeticky náročné obory, ať se to týká chovu prasat, chovu drůbeže, tak to byly zrovna ty obory, kam se nepodařilo ty vyšší náklady ani vlastně promítnout do realizačních cen. Ty ceny skutečně neurčujeme, ty se určují někde mimo Českou republiku, například Německo je poměrně silným hráčem. Tady vidíme útlum, bylo to 8 procent u drůbeže, 10 procent u prasat, podobné to bylo u jablek, kde se ta cena pohybovala například i v letošním roce, v srpnu, někde 10,80 korun výkupní cena. Na řetězcích to pak bylo 40 korun,“ poznamenal Doležal ve vysílání. A dodal, že se zemědělci sami sebe ptají, kde je ten rozdíl.

A co máme čekat od zemědělců v souvislosti s dopadem konsolidačního balíčku? „Já to tady vysvětlím. My nejsme ti, kdo tady určují ceny na evropském, celosvětovém trhu, to skutečně není naše role, takovou sílu tady nemá jakýkoliv hráč, co se týká zemědělství,“ připomněl ve vysílání Doležal.

V pořadu Otázky Václava Moravce se mimo jiné také řešil nákup premiéra Petra Fialy (ODS) v Německu. Reakce na nákup premiéra Petra Fialy totiž na sebe nenechaly dlouho čekat. Premiérovo prozření komentovala řada humorných obrázků. Vtipy na nákupy v Německu kolovaly po sociálních sítích v nejrůznějších podobách. Lidé si dělali legraci z toho, že premiér objevil už dávno objevené. Jeho nákupní výlet se rázem stal hitem sociálních sítí. Petr Fiala ve svém videu nejenže sdělil, že v Německu nakoupí levněji, ale také to, že prakticky totožné potraviny jsou v Německu kvalitnější než v České republice. A některé výrobky jsou v Česku nejen dražší, ale jejich balení jsou menší.

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová v pořadu mimo jiné uvedla, že tím, že z okolí premiéra ČR zní nabádání k nákupům v zahraničí, může dojít k poklesu tržeb u nás. „A k tomu poklesu u nás už došlo. Není to nic, co by bylo nového. Začalo to Polskem a nabádáním některých poradců pana premiéra, aby lidé nakupovali v Polsku, protože v Česku se jim to nevyplatí," sdělila Večeřová a narážela tak na slova Štěpána Křečka.

„Měly by se řešit příčiny toho, proč jsou potraviny tak drahé. Protože ty potraviny nejsou také drahé kvůli tomu, že si to někdo vymyslel, ale kvůli tomu, že se zvedly náklady," podotkla Večeřová a zdůraznila mimo jiné to, že potraviny v Česku jsou stále drahé.

K tomu, zda premiérův tlak může něco ohledně cen potravin vyřešit, se v Otázkách Václava Moravce vyjádřil následně i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Myslím si, že může. Já to dělám od prvního dne, co jsem nastoupil do úřadu, jakkoliv to dělám jiným stylem, než to dělá pan premiér, tak ta věc je ve finále skutečně takto položená. Ptám se, jsou tady zástupci jak potravinářů, tak výrobců či obchodníků, tak se ptám, jak je možné, že v situaci, kdy výkupní ceny zemědělských komodit, jako je mléko, pšenice, dlouhodobě klesají. Fakticky jsou dnes pod náklady," podotkl Výborný, který k výraznému zdražení potravin na začátku příštího roku nevidí žádný důvod.

