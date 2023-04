5 Kč za pivo navíc. Jinde daň snížili! Co by vláda měla slyšet

3 Kč, možná i 5 Kč navíc za pivo, odhadli zástupci pivovarů dopad zvažovaného přesunu točeného piva do 21 % sazby DPH. Premiér Fiala informaci mírní, ministerstvo financí to však zvažuje. Jinde přitom daň na pivo snížili. „Sousední Slovensko letos přistoupilo dokonce k dočasnému snížení sazby DPH pro sektor stravovacích služeb včetně čepovaného piva právě na deset procent,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Zdeněk Mikulášek z pivovaru Bernard.

Dát točené pivo do nejvyšší jednadvacetiprocentní sazby? „Po složitých covidových letech, ale i při současné inflaci by šlo ve velmi krátkém čase o další tvrdou ránu zasazenou sektoru gastro,“ říká jednoznačně Zdeněk Mikulášek, PR manažer známého pivovaru Bernard v Humpolci. V mnohých státech podle něj hledají cesty, jak gastropodniky podpořit, jen u nás jde jemně řečeno podpora opačným směrem. „Sousední Slovensko letos přistoupilo dokonce k dočasnému snížení sazby DPH pro sektor stravovacích služeb včetně čepovaného piva právě na deset procent. Velká Británie přistoupila k tzv. výčepní úlevě, tedy ke snížení sazby povinné daně u čepovaného piva a cideru oproti obecné dani z alkoholických nápojů,“ poukazuje. Zatímco podle ministra financí je prostě pivo alkohol, který nemá co dělat ve snížené sazbě DPH, manažer z Bernardu poukazuje na spolupráci pivovarů s gastroprovozy, které podle něj „pomáhají kultivovat českou pivní kulturu a napomáhají sociálnímu aspektu těchto zařízení“. Odhaduje se, že na půllitru čepovaného piva by změny znamenaly zvýšení pro spotřebitele cca o tři až pět korun.

Prakticky Mikulášek dodává, že mnohde jsou restaurace „jediná místa setkávání“. Přidává i jasné varování. „Zdražení piva neznamená vyšší přísun peněz do státní pokladny, ale bude znamenat ztrátu pracovních pozic v restauracích, následně by se to mohlo projevit i na zaměstnanosti v pivovarnictví a sladařství,“ konstatoval Mikulášek.

Hospodští zdraží pivo, bude se prodávat méně?

Jitka Hanzlovská, hlavní ekonomka pivovaru Strakonice, říká, že už teď by potřebovali přistoupit ke zdražování. „Samozřejmě že to bude mít vliv především na naše hospodské, kteří zvýší kvůli tomu cenu piva. My jsme prodávali vždycky za 21 procent, ale hospodský, který točil do sklenice, odváděl deset procent,“ podotýká Hanzlovská. „Oni zdraží pivo a my budeme možná prodávat méně. Už jsme jednou zdražili cenu piva, a potřebovali bychom to znovu. Vzhledem k věcem, které se připravují, tak nám možná znemožní, abychom náklady posunuli. Bude to mít negativní vliv asi i na nás,“ uvažuje. „Přáli bychom si, aby poptávka neklesla,“ dodala.

Zdražení ubytování. Nikdo nemá konkrétní návrh

„V první řadě je potřeba komunikovat změny se zástupci profesních svazů, kteří zastupují podnikatele, kterých se to týká,“ zdůrazňuje Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací v ČR. „Ať existuje jasný plán! Dostáváme útržkovité informace, tu že se zvednou ceny v kadeřnictví nebo jinde atd. Diskuse v médiích jen vyvolávají, že se strany vzájemně dohadují, ale nikdo nemá na stole konkrétní návrh,“ dodal.

Dusit cestovní ruch? Podnikatel může zavřít, nebo zdražovat

Pokud jde o sazby DPH, udělala Asociace vlastní podrobnou studii. „Poslali jsme ji v pondělí panu premiérovi i panu ministrovi financí, očekáváme, že dostaneme odpověď. Mimo jiné ze studie vyplývá, že všechny země EU s výjimkou Dánska, které má jednu sazbu, mají ubytování ve snížené sazbě, protože to je vlastně exportní produkt, který je částečně konzumován na místě v ČR. Částečně je to domácí cestovní ruch, částečně export. Je to obor s vysokým podílem lidské práce. Zaměstnává dost lidí, a to i tam, kde například jiné možnosti nejsou. Zaměstnává více než polovinu žen a umožňuje jim i částečné úvazky, což každý obor také neumí,“ sází Stárek jeden argument za druhým. Studie jich obsahuje mnohem více. „Zásadní argument ale je, že všechny země v EU si uvědomují, co pro ně znamená cestovní ruch. Fungujeme bez jakýchkoli dotací na rozdíl například od zemědělství. Mimochodem, podíl zemědělství na HDP je 2,7 procenta, podíl cestovního ruchu na HDP je 2,9 procenta. Celková investice státu do zemědělství je něco kolem 70 mld. včetně různých dotací. Do cestovního ruchu je to jedna miliarda,“ uvedl příklad.

Dusit obor proto znamená připravovat se o poměrně významné finanční prostředky pro veřejné rozpočty. „Zvýšení ubytovací sazby o jedenáct procent vládou, která tvrdila, že nebude zvyšovat daně, by znamenalo i zvýšení nákladů na domácnosti v otázce dovolených. Poté, co jsme prošli dvěma roky pandemie, následně čtyřicetiprocentním růstem nákladů a nedostali jsme se ani na výkony cestovního ruchu v roce 2019? Jediná cesta, kterou má podnikatel, je buď zavřít, nebo to plně promítnout do ceny,“ dodal jasně.

Co se týká točeného piva, nemá výhrady. „Pivo je alkoholický nápoj, to je logické, alkohol se zdaňuje všude. Ale co se týká ubytování a stravování, už teď jsme ve vyšších sazbách DPH. Další zvýšení by pro nás znamenalo totální ztrátu konkurenceschopnosti v rámci evropského trhu,“ varoval Stárek.

Ministr financí vytasil největší reformu za posledních osm let?

Bouřlivé diskuse se snaží utnout premiér Petr Fiala. Podle Fialy je zatím vše ve fázi příprav a debat, výsledná rozhodnutí přijdou až koncem dubna, a kritika proto zatím není namístě. „Některá média v posledních hodinách zveřejnila části z neveřejných analytických materiálů k reformě veřejných financí. Ty jsou mylně prezentovány jako finální návrhy daňových změn Ministerstva financí. Tuto interpretaci musím odmítnout. Nelze dělat seriózní závěry z uniklých interních pracovních podkladů, jež jsou zveřejňovány bez patřičného kontextu a vysvětlení,“ říká Fiala. „Všichni postupují v rámci platného harmonogramu, jenž počítá s představením finálního výsledku navrhovaných změn na přelomu dubna a května. Do té doby prosím, aby ke všem únikům z projednávaných pracovních a analytických materiálů bylo přistupováno s patřičnou rezervou a jako k nehotovým věcem. Jinými slovy: Finální návrhy z expertních a politických debat na téma snížení schodku státního rozpočtu sdělím jménem vlády osobně zhruba za měsíc,“ upozorňuje premiér.

Služby kadeřníků podobně třeba jako ubytování nebo točené pivo přeřadila v roce 2020 do nejnižší sazby DPH vláda Andreje Babiše. To mělo pomoci podnikatelům v době covidu a po zavedení EET.

