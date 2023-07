50 miliard v háji. Stanjura, Kalousek a Schillerová: Překvapivé

reklama

Stanjura na jednání rozpočtového výboru uvedl, že Česko letos nedostane 50 miliard z Modernizačního fondu, ačkoliv se s částkou počítá v rozpočtu. Stanjura také dodal, že tuto částku do rozpočtu on sám nenavrhoval, hlasoval pak ale pro celkovou podobu rozpočtu, kde zmíněná částka figuruje.

Opoziční poslanci takovému vysvětlení nerozumí. „Tak kdo tam těch 50 miliard korun namaloval? Pro mě to je od začátku švindl,“ uvedl bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO, jak informuje server Idnes.cz.

„Byl identifikován sirotek ve státním rozpočtu. Nemá maminku, nemá tatínka, nikdo se k němu nehlásí,“ dodal Brabec s tím, že Stanjura nevysvětlil, kde se těch 50 miliard v rozpočtu vzalo.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová upozornila, že rozpočet je podle ní od začátku postaven na vylhaných číslech, což se nyní potvrzuje. „A je to. Zbyněk Stanjura dnes poprvé jednoznačně řekl, že 50 miliard z Modernizačního fondu prostě do rozpočtu nepřiteče. Potvrdil tím, že rozpočet je od začátku postaven na vylhaných číslech. Téměř rok na to opakovaně upozorňujeme, nejdříve to bylo odmítáno jako hloupost, později pan ministr začal připouštět problém a přehazovat to na ostatní a dnes? 50 miliard nebude, ale podle Zbyňka Stanjury není třeba z toho dělat vědu, protože jsou to přece drobné,“ reagovala na twitteru šéfka poslanců ANO.

A je to. Zbyněk Stanjura dnes poprvé jednoznačně řekl, že 50 miliard z Modernizačního fondu prostě do rozpočtu nepřiteče. Potvrdil tím, že rozpočet je od začátku postaven na vylhaných číslech. Téměř rok na to opakovaně upozorňujeme, nejdříve to bylo odmítáno jako hloupost… — Alena Schillerová (@alenaschillerov) July 18, 2023

S kritikou se přidal i další bývalý ministr financí a častý kritik rozpočtové politiky Fialovy vlády Miroslav Kalousek. „Představuji si 18 členů vlády, jak na povel: ‚raz, dva, tři‘ sborově zvolají do mikrofonů: ‚Navrhujeme zahrnout do příjmů 50 mld. z prodeje emisních povolenek!‘ V každém případě to číslo nemělo v rozpočtu co dělat. Deficit může vláda dodržet jen za předpokladu, že neutratí všechny schválené výdaje. Snad to dokáže…“ uvedl Kalousek.

Představuji si 18 členů vlády, jak na povel: “raz, dva, tři” sborově zvolají do mikrofonů: “Navrhujeme zahrnout do příjmů 50 mld. z prodeje emisních povolenek!”??

V každém případě to číslo nemělo v rozpočtu co dělat. Deficit může vláda dodržet jen za předpokladu, že neutratí… https://t.co/IYOad7oER0 — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) July 18, 2023

Ministr financí Stanjura se ale i přesto domnívá, že vláda schodek rozpočtu ve výši 295 miliard korun dodrží. Bude prý stačit zajistit nějaké škrty ve výši 20 miliard. „Bude to 15 až 20 miliard a bude to z běžných výdajů. Dal jsem své návrhy ministrům před třemi týdny, ta debata probíhá a skončí po vládních prázdninách,“ vysvětloval Stanjura.

Podle Kalouska je ale taková částka jen nezbytné minimum. „Tohle je nezbytné minimum. I tak to asi nebude stačit, ale vláda musí projevit alespoň snahu deficit dodržet. Škoda, že se výdaje nezavázaly na jaře. Teď už se ty volné budou hledat hůř. Snad tu snahu budou mít všichni ministři, nejen ministr financí,“ přeje si Kalousek.

Tohle je nezbytné minimum. I tak to asi nebude stačit, ale vláda musí projevit alespoň snahu deficit dodržet. Škoda, že se výdaje nezavázaly na jaře. Teď už se ty volné budou hledat hůř. Snad tu snahu budou mít všichni ministři, nejen min. financí. https://t.co/X894C4vW7G — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) July 18, 2023

