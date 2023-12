500 Kč na vás, to by vás naučilo. Ale kvůli „šmejdu“ to nejde. Novinář jde dál než Válek a Kubek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se netají tím, že pokládá aktuální regulační poplatek ve výši 90 korun na pohotovosti za příliš nízký a mělo by se dle něj vymyslet, jak pomocí regulačního poplatku sankcionovat ty, kteří zneužívají urgentní příjmy nemocnic. Podobná slova zmínil v minulosti i prezident České lékařské komory Milan Kubek, který by chtěl regulační poplatek zvýšit z 90 na 200 korun. Podle novináře serveru HlídacíPes.org Roberta Maleckého je však i těchto 200 korun málo. Po tom, co viděl na urgentním příjmu ústecké nemocnice, míní, že by lidé měli platit pětistovku.

Lidé dle Válka zneužívají urgentní příjmy nemocnic a poplatky by se dle jeho mínění měly zvýšit. „Regulační poplatek není principiálně špatná věc, protože dochází k zneužívání urgentních příjmů,“ prohlásil ministr pro MF DNES v březnu letošního roku.

„Já bych byl pro zvýšení poplatků, ale nesmí se to týkat pacientů, které přiveze rychlá nebo vrtulník. Neakceptovatelné je, aby lékař na příjmu rozhodoval o tom, kdo by měl a kdo neměl platit poplatek. Musela by být předem jasná definice, zda z toho budou osvobozeni lidé, kteří přijedou sanitkou,“ komentoval šéf resortu zdravotnictví s tím, že se ale musí předejít i tomu, aby pak všichni nevolali sanitku.

„Takže regulace na urgentních příjmech je potřeba, řada lidí tam chodí zbytečně. Otázka je, jak pomocí regulačního poplatku sankcionovat ty, kdo to nadužívají. A to nemám vymyšlené, to čekám od NERV. Každopádně poplatky chci zavést,“ avizoval Válek, po čemž premiér dementoval, že by se hovořilo o zavádění nových poplatků. „Jednoznačně mohu vyloučit, že by naše vláda přemýšlela a vůbec debatovala o nějakých regulačních poplatcích ve zdravotnictví,“ uvedl Fiala pro ČT.



Právě volání po zvýšení současného 90korunového poplatku na pohotovosti by ovšem prospělo i podle novináře serveru HlídacíPes.org Roberta Maleckého. A poté, co na vlastní oči viděl, co se děje na urgentním příjmu v ústecké nemocnici, míní, že je třeba regulační poplatek zvýšit víc než na 200 Kč.



„Měl jsem v posledních dnech příležitost sledovat coby nezúčastněný divák divadlo na emergency v ústecký nemocnici. Několik poznámek. Vítězem byl samozřejmě štěkající pán umírající na vozejku, který ošetřujícímu personálu každých patnáct minut zdrhal ven na cigáro. Po svých. Ale ani ostatní postavy nebyly špatný, čest sloužícím zdravotníkům,“ sdílel Malecký, co uzřel v ústecké nemocnici.

„Celkově se nemůžu ubránit dojmu, že regulační poplatek ve výši 90 korun neplní svou regulační funkci, a to pro směšnost. Taková pětistovka by to řešila líp, v kombinaci s poplatkovým stropem na péči ideál,“ vyjevil, jakou částku by si představoval jako regulační poplatek na pohotovosti.



„Ale chápu, že v době populistickýho šmejdu (ČSSD since 2008) neřešitelná věc,“ doplnil novinář.

Regulační poplatky v Česku se ve zdravotnictví začaly platit v lednu 2008, a to u lékaře a za položku na receptu 30 korun, za den v nemocnici 60 Kč a za pohotovost 90 korun. Od ledna 2015 zanikla povinnost 30korunových poplatků v ambulancích a lékárnách a zůstal pouze aktuální poplatek 90 korun za využití lékařské pohotovostní služby.

