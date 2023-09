6 322 260 Kč za byt se 70 metry. Šetřit budou Češi dlouho. Přitom pozemky jsou

Česko patří v dostupnosti bydlení na samý chvost Evropy, a zatímco si Italové v Římě či Norové v Oslu mohou pořídit nový byt jen za ekvivalent přibližně sedmi- až osminásobku průměrné hrubé roční mzdy, na byt v Praze vám nebude stačit pracovat ani 13 let. Podle nejnovější analýzy společnosti Deloitte je pak v Česku a na Slovensku vůbec nejhůře dostupné vlastní bydlení v Evropě. Na novou nemovitost o 70 metrech čtverečných si lidé u nás musejí našetřit alespoň 6 322 260 Kč.

Česká republika se již několik let umisťuje na první příčky ukazatelů zabývajících se bydlením – nejde však o nic, na co bychom mohli být pyšní, jelikož se daná srovnání zaobírají otázkou, na kolik je v jakém evropském státě dostupné bydlet a Česko častokrát vyjde jako jedna z vůbec nejdražších zemí a Praha v tomto ohledu předběhne i mnohé západní metropole.

V poměru ke mzdám je bydlení na Slovensku a v Česku oproti ostatním evropským zemím několikanásobně dražší a na byt o rozloze 70 metrů čtverečných potřebují Češi podle Deloittu ekvivalent 13,3 průměrných hrubých ročních mezd. Hůře je na tom již jen Slovensko, kde je jich potřeba až 14,1. Naopak v Polsku vám stačí jen 7,6násobek, ve Spojeném království 7,2násobek, v Itálii 6,2násobek průměrného ročního hrubého výdělku a v takovém Dánsku jen pětinásobek.

V rámci porovnání cen nových bytů, nájmů a trendů na rezidenčních trzích ve 27 zemích Evropy Deloitte Property Index 2023 uvádí, že je nejméně dostupné vlastní bydlení kromě Slovenska a Česka v Srbsku nebo Estonsku. Naopak nejvíce dostupné bylo v roce 2022 v Belgii a Norsku, kde obyvatelům k pořízení standardního nového bytu stačí ekvivalent méně než pěti hrubých ročních platů. V Norsku jde o 4,7násobek a v Belgii jen 4,3násobek.

Lépe na tom není ani Praha. Ta patří opětovně do trojice vůbec nejdražších metropolí. Mezi trojicí metropolí, kde lze nejdráž pořídit vlastní bydlení, se totiž umístil Amsterdam (15,8 průměrné mzdy), druhá je Bratislava (14,5) a Praha třetí, jelikož na bydlení v ní potřebujete až 14,2 průměrné mzdy – tedy dvojnásobek oproti Oslu či Římu, kde tamním obyvatelům k pořízení nového bytu stačí ekvivalent přibližně sedmi- až osminásobku průměrné hrubé roční mzdy.

Ceny v Česku pak mezi roky 2021 a 2022 opět rostly a vůbec nejdráže si novou nemovitost pořídíte v Izraeli, kde za novostavbu dáte v průměru 5701 eur na metr čtvereční, následuje Rakousko (4925 eur/m²) a Německo (4800 eur/m²). Naopak nejlevnější nové byty jsou v Bosně a Hercegovině (1237 eur/m²), Řecku (1330 eur/m²) a Rumunsku (1417 eur/m²). V Česku průměrná cena nových nemovitostí vzrostla o více než dvanáct procent, a to až z 3342 eur v roce 2021 na aktuálních 3753 eur za metr čtvereční. Při 70 metrech čtverečních si tak novostavbu pořídíte až za 6 322 260 korun.

uvedl , že je dle něj třeba pomoci nastartovat stavebnictví. Poradce premiéra Petra Fialy (ODS) a hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček k situaci s bydlením pro podcast Ptám se já, že je dle něj třeba pomoci nastartovat stavebnictví.

„Máme problém s bytovou výstavbou. Přitom by stačilo tak málo – vyčlenit zemědělskou půdu na stavební pozemky. Bydlení by pak bylo výrazně dostupnější. Nemůžeme být skanzenem s pozemky, které nic nenesou. Ty budovy by měly daleko větší ziskovost. Nesmíme se bát výškových budov. Nevím, proč je Praha tak pozadu,“ řekl.

Problémem jsou dle něj i překážky ze stran ekologů a památkářů. „Musí se získat politická odvaha a i přes odpor aktivistů a památkářů to protlačit. I když budou řvát a říkat, že tady se to nesmí zastavět, být tak vysoké. Abychom se stali ekonomickým tygrem, je to důležitější, než jestli se pokazí nějaký ráz. Dnes bojují i ekologové s památkáři mezi sebou. Tyto organizace nesmí bránit našemu rozvoji,“ zdůraznil Křeček.

Dostupné bydlení byl také jeden ze slibů aktuálních stran vládní pětikoalice a zmiňovalo jej jak předvolební uskupení Pirátů a starostů, tak koalice SPOLU, pojící ODS, TOP 09 a lidovce. „Příliš mnoho rodin a mladých lidí stále nemá přístup ke kvalitnímu a dostupnému bydlení. To je třeba změnit. Cestou ke zvýšení nabídky na trhu s bydlením je spolupráce veřejného a soukromého sektoru a také kvalitnější legislativa. Podporujeme rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní), aby lidé našli to nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci. Zvláštní pozornost si zaslouží mladé rodiny a senioři, kterým zajistíme důstojnější podmínky,“ stojí v programovém prohlášení koalice SPOLU, kde mimo jiné stojí slib o podpoře výstavby až 40 tisíc nových bytových jednotek ročně.

