Ukrajinská auta bez technických kontrol... Pirát mluvil o dezinformacích

27.05.2026 10:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Tady se pohybovala auta absolutně bez technických kontrol, takže to je do očí bijící nespravedlnost,“ pustil se šéf Svobodných a poslanec za SPD Libor Vondráček do uprchlíků z Ukrajiny. A řekl toho ještě mnohem víc. Pirátský poslanec Volpe varoval před šířením dezinformací. „Kolovalo, že ukrajinští důchodci dostávají víc než čeští důchodci. To jsou jasné dezinformace,“ řekl.

Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

Před kamerami CNN Prima News se střetli poslanec a šéf Svobodných Libor Vondráček (za SPD) a poslanec za Piráty Samuel Volpe. Ten hned na úvod prozradil, že k divákům mluví z Tchaj-wanu, kam byl pozván na bezpečnostní konferenci. Před kamerami se však hosté nepřeli o Tchaj-wan, nýbrž o to, zda je nutné v Česku zpřísňovat pravidla pro ukrajinské uprchlíky.

„Bylo to potřeba zpřísnit, protože to od začátku bylo nastavené špatně!“ odstartoval debatu zostra Vondráček, když vysvětloval, proč koalice ANO, SPD a Motoristů přistoupila právě k tomuto kroku.

„Chyběla tam kontrola. Ta pravidla byla taková, že v podstatě nebylo nutné tady setrvávat určitou dobu, takže bylo velice jednoduché provádět takovou tu sociálně dávkovou což dokládají i ta aktuálně spuštěná trestní stíhání. Čtyřicet nových trestních stíhání za zneužívání sociálních dávek. Přes 18 milionů korun. A tyhle kauzy se objevují dlouhodobě. To, že se objevují ty kauzy, to je jen špička ledovce, která podtrhuje, že ten systém prostě nefungoval, že byl špatný, že tam docházelo k těmto excesům. A velký problém byl také v tom, že se nikdo nesnažil tyto věci postihovat. To je z toho důvodu, že ta předchozí vláda si prostě z Ukrajiny dělala své politické téma číslo jedna a nehodilo se jim, aby tyto věci vyplouvaly na povrch. Takže se je snažili co nejvíce tutlat. Také se často nezveřejňovaly nějaké identifikační údaje různých pachatelů,“ nešetřil kritikou Libor Vondráček.

A v tu chvíli vypadlo kamerové spojení.

Slovo tak dostal poslanec Volpe a ten hned upozornil, že Česko poskytuje pomoc desítkám tisíc uprchlíků a z toho jen pár desítek případů skončilo před soudem. Ale nějaké zpřísnění systému bylo i podle jeho názoru na místě. „Aby to přešlo do nějakého normálního režimu,“ poznamenal Volpe.

Zdá se mu však přes čáru, když se nová legislativa zaměřuje i na údery proti ukrajinským vozidlům. Majitelé vozů s ukrajinskou značkou mají podle Volpeho dostat čas zaregistrovat svá vozidla, případně provést kontroly STK.

V tu chvíli se znovu ozval Vondráček, kterému se podařilo obnovit spojení, a volal po tom, že čeští a ukrajinští majitelé vozidel musí mít v Česku stejné podmínky.

„Tady se pohybovala auta absolutně bez technických kontrol, takže to je do očí bijící nespravedlnost,“ zlobil se. „Nebudeme tady dělat nějaká speciální pravidla pro lidi, kteří jsou u nás hosty,“ dodal po chvilce.

Vondráček také připomínal, že na počátku války za Svobodné jel s pomocí na Ukrajinu. Naplnili dodávku a vyrazili do míst, kde i jim šlo o život. Těmito slovy chtěl dát najevo, že mu osud Ukrajinců není lhostejný. Ale jedním dechem dodal, že české peníze mají být primárně určeny pro české občany.

„Tady někdo o něčem mluví, chce si brát veřejné peníze daňových poplatníků a bere si Ukrajince jako rukojmí své politické kampaně a cynicky hraje na nějakou notu, že pomáháme Ukrajině. A ten, kdo nechce pomáhat ze státních peněz, tak vede nenávistnou rétoriku. Zkrátka státní peníze jsou pro občany České republiky a pomáhat by se mělo z těch peněz, které někomu přebývají,“ vzkázal Vondráček směrem k opozici.

Vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou české veřejné finance, je potřeba s pomocí Ukrajině nakládat zodpovědně.

Volpe na to konto upozorňoval, že data jasně ukazují jednu věc. Ukazují, že pracující Ukrajinci už do českého rozpočtu odvedli mnohem víc peněz, než kolik jim stát vyplatil na humanitárních dávkách. A současně by měl český stát bojovat proti šíření dezinformací.

„Kolovalo, že ukrajinští důchodci dostávají víc než čeští důchodci. To jsou jasné dezinformace,“ dal příklad jedné z takových dezinformací pirátský zákonodárce.

A do třetice by měl stát jasně říkat, že stejná pravidla mají platit pro všechny. „V tom se shodnu s panem Vondráčkem,“ podotkl Volpe.

„Mně se prostě nechce věřit, že těch 90 tisíc lidí po čtyřech letech války dál pobírá humanitární dávku, a přitom nikde nepracují,“ doplnil Vondráček na vysvětlenou, proč považuje za zásadní systém zpřísnit.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/nenavistna-retorika-k-ukrajincum-delate-z-nich-rukojmi-sve-kampane-vzkazal-vondracek-opozici-513080

