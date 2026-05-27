Hejtman Grolich: Hrozí, že miliardy Agrofertu budeme platit ze svého

Když nezastavíme proplácení dotací Agrofertu, hrozí, že ty miliardy budeme platit z našeho rozpočtu.
Má to jednoduché řešení. Andrej Babiš má zastavit proplácení dotací do té doby, než si to vyřeší s EU. A tohle fakt není žádný antibabiš. Jeho podnikání nás vůbec nezajímá, pokud nemusíme platit za to, že si nedokáže vyřešit svůj vlastní střet zájmů.
Jako stát máme řešit úplně jiné věci. Třeba stavební zákon, který má zásadní chyby. Zase je to šité horkou jehlou, aby to vypadalo, že se rychle maká, a přitom je to prostě špatně napsané.
