Hejtman Grolich: Hrozí, že miliardy Agrofertu budeme platit ze svého

27.05.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pozastavení dotací pro Agrofert ze strany Evropské komise.

Foto: repro Youtube, tan
Popisek: Jan Grolich, 4. hejtman Jihomoravského kraje

Když nezastavíme proplácení dotací Agrofertu, hrozí, že ty miliardy budeme platit z našeho rozpočtu.

Má to jednoduché řešení. Andrej Babiš má zastavit proplácení dotací do té doby, než si to vyřeší s EU. A tohle fakt není žádný antibabiš. Jeho podnikání nás vůbec nezajímá, pokud nemusíme platit za to, že si nedokáže vyřešit svůj vlastní střet zájmů.

Jako stát máme řešit úplně jiné věci. Třeba stavební zákon, který má zásadní chyby. Zase je to šité horkou jehlou, aby to vypadalo, že se rychle maká, a přitom je to prostě špatně napsané. 

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
Uživateli nejlépe hodnocený komentář

poslouchej, vykulený fráterníku, budu Agrofertu platit daleko raději než ukronacisty!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusenickduben , 27.05.2026 10:03:29

|  5 |  0

