70 svíček, 72 poslanců. Jubilant Andrej Babiš chystá návrat

V listopadu 2011 Andrej Babiš založil občanskou iniciativu Akce nespokojených občanů. Už v době, kdy zakládal občanskou iniciativu ANO, předvídal, že proti němu vznikne velký odpor. „Čekám útoky ze všech stran. Společný nepřítel často sjednotí i bývalé velké nepřátele. Hlavní problém je přístup k médiím; i v těch probíhá vlastnická koncentrace a některá jsou samozřejmě i pod vlivem politiků,“ uvedl Babiš v roce 2011 pro server Novinky.

Za půl roku v květnu 2012 už Babiš ohlašoval, že z občanské iniciativy se ANO mění na politické hnutí. „Naším cílem je spravedlivější společnost, funkční a právní stát. A toho můžeme dosáhnout jedině jednoznačným vítězstvím občanského hnutí složeného z důvěryhodných a nezávislých osobností České republiky v následujících parlamentních volbách,“ řekl k založení hnutí ANO.

„V Česku zaměstnávám ve svých firmách tisíce lidí, platím stovky milionů korun na daních a jsem naštvaný stejně jako vy,“ uvedl důvod k tomu, proč vstupuje do politiky.

O rok později, 25. a 26. října, se konaly první velké volby, do kterých Andrej Babiš směroval své politické ambice. Volby do Poslanecké sněmovny. V průzkumech jeho hnutí bylo vykreslované jako outsider, neočekávalo se, že do Poslanecké sněmovny vůbec projde. Jenže průzkumy se mýlily. Andrej Babiš kandidoval jako lídr hnutí ANO a to obsadilo druhé místo s 18,65 % hlasů.

Už během předvolební kampaně se na Babišovu hlavu začaly sypat urážky. „V letech komunistické totality byl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg v nuceném exilu a ze všech sil pomáhal československému demokratickému disentu v boji proti komunismu. V téže době předseda ANO Andrej Babiš práskal komunistické Státní bezpečnosti, a pomáhal jí tak mimo jiné i v boji s týmž demokratickým disentem,“ řekl na adresu předsedy hnutí ANO Miroslav Kalousek, kterému končil mandát ministra financí v předčasně ukončené Nečasově vládě.

„StB si na mě vedla svazek, o kterém jsem nevěděl, a agenta ze mne udělala ona bez mého souhlasu. Kvůli tomu se také soudím se slovenským Ústavem paměti národa a máme dost důkazů, abychom vyvrátili, že jsem jakoukoli spolupráci podepsal,“ sdělil Babiš v reakci a chtěl Kalouskova slova řešit trestním oznámením pro pomluvu.

Už v lednu 2014 pak Andrej Babiš podepisuje koalici s ČSSD vedenou Bohuslavem Sobotkou a usedá na křeslo vicepremiéra a ministra financí.

Na postu ministra financí pak začal prosazovat svůj opus magnum – elektronickou evidenci tržeb. Bez daňových úniků se můžou začít snižovat daně. S úniky v daňovém systému se daně jen zvýší. To byla politika Andreje Babiše. „Chtěl bych perspektivně snižovat daně. Pokud je budou všichni platit, tak je prostor pro jejich snižování… Pokud se to vše (opatření proti únikům) nepodaří, tak nám nezbude než navyšovat daně,“ uvedl Andrej Babiš k EET. Po nástupu vlády Petra Fialy došlo v roce 2022 ke zrušení celého projektu EET.

Ve volebním roce 2017 byl podle agentury STEM Andrej Babiš nejpopulárnější český politik. Na rozdíl od svého koaličního partnera Bohuslava Sobotky, jemuž podpora uvadala až k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny, které Babišovo ANO zcela ovládlo. Rozkol mezi koaličními partnery pak završilo odvolání Andreje Babiše z postu ministra financí, ke kterému došlo 24. května z rukou Miloše Zemana. V říjnu se konaly volby do Poslanecké sněmovny, kde Babišovo ANO získalo 78 mandátů.

Povolební vyjednávání o vládě se pak protáhlo až do dalšího roku. Andrej Babiš tak do 12. července 2018 vládl jako premiér v demisi. Nakonec se ustavila vládní kolice ANO a ČSSD, kterou v tu dobu vedl Jan Hamáček. 12. července s podporou KSČM byla vládě Andreje Babiše Poslaneckou sněmovnou udělena důvěra.

V polovině roku 2018 novináři Sabina Slonková a Jiří Kubík vypátrali ve Švýcarsku adresu Andreje Babiše mladšího, syna premiéra České republiky. Začal tak mediální tlak na premiéra s tím, že jeho syn vypověděl, že jej otec „uklidil“ na Krym po vypuknutí aféry Čapí hnízdo. Babiš reagoval sdělením, že jeho syn je psychicky nemocný, bere léky a musí být pod dohledem, a že odjel z Česka na Ukrajinu dobrovolně.

„Mého syna nikdo neunesl, z České republiky odjel dobrovolně. Tuto věc prošetřovala policie a sama došla k závěru, že se únos nikdy nestal. Odmítám tuto manipulaci a nehorázný tlak novinářů na orgány činné v trestním řízení. Je mi líto, že se tady pořádá hon na moji rodinu, který jsem jim svým vstupem do politiky způsobil,“ reagoval Babiš na mediální tlak skrze jeho syna.

Kauza Babišova syna vyvolala v opozičních lavicích, kde nejhlasitější roli hrála ODS, velké pnutí a snahu o vyslovení nedůvěry vládě. „V tuto chvíli máme shromážděny podpisy na to, abychom mohli vyvolat schůzi k vyslovení nedůvěry vládě, ale počkáme na další dny a hodiny. Třeba i pan premiér vyvodí politickou odpovědnost z té situace, která se kolem něj objevila a která opravdu mimořádným způsobem ztěžuje fungování vlády, zatěžuje Českou republiku a je to situace, se kterou nemůžeme dál žít,“ řekl tehdejší lídr opozice Petr Fiala.

23. listopadu 2018 proběhl pokus o vyslovení nedůvěry vládě. Koaliční ČSSD při hlasování opustila sál Poslanecké sněmovny. Babišovu vládu podpořila v hlasování KSČM. Náměstí velkých měst se zaplnila prvními demonstrujícími davy volajícími po ukončení vlády ANO.

Andrej Babiš zasáhl citelně i českou kulturu. Koncem roku Babiš navštívil Francii. A při té příležitosti se setkal i se světoznámým spisovatelem Milanem Kunderou. Podle tehdejšího velvyslance ve Francii Petra Druláka toto setkání vedlo k tomu, že Kundera a jeho manželka přijali opět české občanství. „Probírala to s nimi spousta lidí, ale nikdy nikdo v takto vysoké politické pozici,“ řekl k tomu Novinkám Drulák.

Koncem dubna 2019 podal na vlastní žádost demisi ministr spravedlnosti za ANO Jan Kněžínek. Andrej Babiš na jeho místo jmenoval Marii Benešovou, která post ministryně spravedlnosti zastávala i v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. To vyvolalo ve veřejnosti silné obavy, že Babiš chce zasáhnout do vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Na to konto uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii demonstraci na Letenské pláni, kam 23. června přišlo čtvrt milionu protestujících.

V září 2019 Andrej Babiš na klimatickém summitu OSN kritizoval klimatická opatření Evropské unie. „Mimo Evropu došlo v roce 2018 k navýšení emisí o 1 050 milionů tun, to je padesátkrát víc, než o kolik jsme v Evropě snížili. Evropa pro to dělá dost a hlavně jsou v rámci Evropy také mechanismy, jak to vymoci. U jiných zemí to tak vůbec není,“ kritizoval v roce 2019 Babiš klimatickou politiku Unie.

Mezi lety 2020 a 2021 Andrej Babiš s ohledem na ohrožení covidem uzavřel ekonomiku České republiky a navýšil nebezpečně státní dluh. Na konci roku 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny, kde Babišovo ANO získalo sice většinu, ale jeho koaliční partner z dvou předchozích vlád neobhájil jediný mandát. Babiš tak neměl s kým sestavit vládu. Vznikla tak vláda vedená Petrem Fialou složená z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN. Andrej Babiš přešel se svým hnutím ANO do opozičních lavic.

V roce 2022 pak Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu na prezidenta České republiky. „Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ řekl ke své kandidatuře Babiš.

V prvním kole prezidenstských voleb skončil druhý se ziskem 1 952 213 hlasů (34,99 %). První místo obsadil Petr Pavel. Ve druhém kole voleb však neuspěl, když získal 2 400 046 hlasů (41,67 %), a prezidentem tak byl zvolen Petr Pavel.

