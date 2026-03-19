Hledá se patolog

V pátek 13. března 2026 se v Praze na Novotného lávce konala přednáška německé patoložky dr. Ute Krügerové, která přijela představit svou knihu: Histopatologický atlas „Geimpft – gestorben“ (záznam z přednášky, který je YouTubem shadowbanován, naleznete ZDE). Tato kniha je ve světě medicíny mimořádná. Jde v podstatě o učebnici pro patology, která detailně popisuje metodiku, jak při pitvě rozlišit, zda poškození tkáně souvisí s infekcí virem SARS-CoV-2, nebo s reakcí na mRNA očkování.
Právě v tom spočívá jádro celé přednášky: podle dr. Krügerové totiž existuje specifická metodika vyšetření tkání, která dokáže v mnoha případech jednoznačně rozlišit původ poškození. Využívá se k tomu imunohistochemické barvení různých virových struktur – spike proteinu a nukleokapsidu. Pokud je ve vzorku přítomen nukleokapsid, jedná se o infekci virem SARS-CoV-2. Pokud se ve tkáni objeví pouze spike protein, jde o reakci po mRNA očkování.
Problém je, že tato vyšetření se při běžných pitvách většinou nedělají. Musejí být cíleně zadána a patolog musí vědět, co má hledat.
Vyznění přednášky tak otevírá velmi nepříjemnou otázku: pokud existuje metoda, jak tyto případy odlišit, proč se systematicky nepoužívá? A hlavně: Kdo ji u nás vlastně používá?
CO ZAZNĚLO NA PŘEDNÁŠCE
Několik momentů ze záznamu stojí za zvláštní pozornost.
46:05
Kniha popisuje 89 konkrétních případů úmrtí, kterými se zabývali prof. Arne Burkhardt, prof. Walter Lang a dr. Ute Krügerová. V knize jsou vždy nejprve uvedeny závěry pitvy z jiného pracoviště, které souvislost s očkováním vylučují. Následně autoři popisují vlastní vyšetření stejných histologických řezů. Ta v řadě případů docházejí k závěru o pravděpodobné až téměř jisté souvislosti s mRNA očkováním.
1:44:10
Česká lékařka z publika konstatuje, že v České republice patologové podezřelé případy obvykle uzavírají s tím, že souvislost s mRNA vakcínou nebyla prokázána. Ptá se proto, jakým způsobem lze takovou příčinu smrti potvrdit.
Dr. Krügerová odpovídá, že jejich tým používá speciální imunohistochemická barvení odhalující spike protein a nukleokapsid viru. Zmiňuje také, že dnes mají k dispozici nové barvení z Itálie, které dokáže rozlišit i kvalitu spike proteinu.
Bez této specifické metodiky podle ní není možné podobné souvislosti spolehlivě posoudit.
1:50:20
Na otázku, zda je tato technologie dostupná v České republice, odpovídá dr. Krügerová stručně: „Wahrscheinlich nicht.“ Tedy: „Pravděpodobně ne.“
2:07:40
V diskusi zaznívá také případ několika náhlých úmrtí, u nichž pitva nenašla jasnou příčinu smrti. Dr. Krügerová popisuje podobný případ z vlastní praxe. Původní patolog příčinu smrti nenašel. Teprve při detailním prozkoumání všech řezů identifikovala myokarditidu – zánět srdečního svalu, který byl velmi nenápadný a rozptýlený v mnoha místech tkáně.
Podle ní zde hrál roli jak nedostatek zkušeností, tak obecně nedostatečná výuka mladých patologů.
2:13:40
V závěru diskuse zaznívá otázka, zda existuje patolog, který by podobné případy systematicky vyšetřoval. Dr. Krügerová zmiňuje kolegu dr. Mörze z Drážďan, který tyto testy provádí a má práce až nad hlavu.
JEDEN PATOLOG V NĚMECKU. A V ČESKU?
V Německu se podle slov dr. Krügerové touto problematikou systematicky zabývá alespoň jeden patolog v Drážďanech. V České republice však o nikom takovém neví ani dr. Krügerová, ani přítomní čeští lékaři, kteří se pomoci patologů v diskusi dožadovali.
A přestože samotná přednáška představovala pro patology mimořádnou příležitost k profesnímu rozvoji, neobjevil se na ní ani jeden. Klademe si otázku, zda v celé zemi skutečně není jediný odborník, který by měl odvahu jít proti politickému tlaku, farmaceutické lobby a odpovědně hledat skutečné příčiny podezřelých úmrtí, nebo se o této možnosti zatím žádný odvážný jedinec nedozvěděl? Proto zde za platformu Inovace Republiky vyhlašujeme veřejnou výzvu:
HLEDÁ SE PATOLOG
Hledáme odborníka, který má odvahu systematicky se věnovat vyšetřování podobných případů s využitím této metodiky. Pokud znáte patologa, přepošlete mu prosím tuto výzvu s prosbou, ať kontaktuje platformu Inovace Republiky na e-mailovou adresu:
narodni.centrum@inovacerepubliky.cz
MUDr. Novotný je připraven pomoci s navázáním odborných kontaktů v zahraničí a platforma IR ho propojí s lékaři, kteří touží hledat pravdu systému navzdory.
A pro čtenáře ze Slovenska: pokud by byl zájem uspořádat přednášku Ute Krügerové v Bratislavě, platforma Inovace Republiky nabízí poskytnutí veškeré součinnosti s organizací této akce.
POLITIKA A PANDEMIE
Během pandemie se česká politika shodla prakticky na jediném řešení: „očkování“ experimentální mRNA vakcínou.
Pandemickou vakcinační strategii zahájila vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Následující vláda pětikoalice v ní bez větších změn pokračovala. A když si Motoristé přizvali do svých řad Borise Šťastného, který během pandemie vakcinaci také agresivně propagoval, bylo zřejmé, že ani odsud žádná zásadní změna nepřijde.
Jediné politické strany, které pandemickou politiku systematicky kritizovaly, byly Svobodní, PRO a SPD. Vzhledem ke své velikosti však samy tento politický konsenzus jen těžko prolomí.
Na jedné straně Gatesova WHO přemýšlí, jak prosadit povinnou vakcinaci v globálním měřítku pokaždé, když se rozhodne vyhlásit pandemii. Staronový ministr Adam Vojtěch mluví o cíli proočkovat až 95 % obyvatel. Bývalý ministr Vlastimil Válek se na sociálních sítích chlubí, jak to „skvěle zvládli“ a jak nás jejich vakcíny zachránily, a dr. Hell vyhrožuje žalobami všem, kdo si dovolí veřejně pochybovat o bezpečnosti vakcín.
Na druhé straně dr. Krügerová předkládá důkazy, že vakcína mRNA proti covidu skutečně zabíjí. Svou práci byla připravena před oponenty věcně obhájit. Neobjevil se však žádný odborník propagující mRNA vakcíny, který by byl ochoten vést vědeckou debatu. Ačkoli se tato farmaceutická lobby neustále ohání vědou, nikdo z jejích zastánců o své pravdě vůbec nepochybuje, což je paradoxně přístup navýsost nevědecký.
Dostupnou metodiku, která může ukázat pravdu o rizicích technologie mRNA, „experti“ lobbující za vakcíny ignorují. Místo toho připravují Národní očkovací strategii, která staví očkování na první místo v prevenci. Je zde přitom snaha zavedené typy tradičních vakcín postupně nahradit právě technologií mRNA.
SKUTEČNÝ PROBLÉM
Celá debata přitom možná stojí na úplně jiné otázce. Nejde o to, kdo měl během pandemie pravdu. Jde o to, zda jsme ochotni skutečně vyšetřovat možné chyby.
Pokud existují případy náhlých úmrtí, neobvykle agresivních nádorů nebo myokarditid, které nelze jednoduše vysvětlit, pak by měla medicína udělat jediné: zkoumat je. Bez ideologie. Bez politiky. Bez strachu.
To je totiž jediný způsob, jak může medicína, věda i společnost zdravě fungovat.
Dokud se necháme manipulovat, strašit a účelově rozdělovat kvůli fiktivním problémům a uměle vytvořeným kauzám, budou si mocní dál dělat, co se jim zlíbí. Jejich hry už mají své oběti – možná mezi nimi jsou vaši přátelé či příbuzní a možná mezi nimi jednou budete i vy. To, co do vás pod záminkou „očkování“ vpravili, už z těla nejspíš nikdy neodstraníte. Když se budeme hádat jako děti, ničeho nedosáhneme.
Je třeba hledat dospělá řešení: POMOZTE NÁM NAJÍT PATOLOGA. Bez něj se pravdu nikdy nedozvíme.
Možná tím pomůžeme objasnit otázky, na které zatím nikdo nechce hledat odpověď. Jen tak můžeme získat důkazy, které jsou nezbytné k tomu, aby oběti mohly být odškodněny* a viníci potrestáni.
POMOZTE NÁM NAJÍT PATOLOGA. Jen tak budete mít jistotu, že znáte pravdu o příčině smrti vašich blízkých.
* Aktuálně má v České republice šanci domoci se finanční kompenzace za vedlejší účinky po vakcinaci pouze ten, koho se očkování přímo týkalo. Bez změny legislativy tak mají pozůstalí po obětech vakcinace smůlu.
