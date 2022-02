A Babiš nevadil. Jen začal covid. Novinářka vynesla zákulisí

Známá investigativní novinářka Markéta Dobiášová odchází z novinářského mainstreamu. Své rozhodnutí vysvětlila v rozhovoru pro nadační fond Svědomí národa. Řekla, že dělá svou práci stále stejně, ale v době covidu najednou nebyl zájem. „Vlastně mi bylo řečeno, že se to nechce," svěřila se s tím, co vedlo k jejímu odchodu ze Seznam Zpráv. A dodala, že v novinářské bublině chtěli všichni „sundat" Babiše. Ale když našla důkazy, jak premiér nařizoval protizákonná opatření, bylo ticho po pěšině.

reklama

Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 18% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 36635 lidí

„V momentě, kdy jsem začala upozorňovat na to, jaká se tady vydávají opatření, jak je to nebezpečné, jak se zneužívá ministerský úřad, jak se zneužívají hygieny, tak najednou začal být problém a tohleto téma začalo být nežádoucí, takže z mého pohledu jsem dělala investigativu pořád stejně, ale začala jsem narážet na to, že se to úplně nechce, tyhle informace," doplnila.

Bylo jí jasné, že se Seznamem to dál nepůjde. „Vlastně mi bylo řečeno, že se to nechce," uvedla novinářka s tím, že to pro ni bylo poprvé, kdy se s tímto přístupem setkala. „Ze Seznamu jsem odešla, protože se tam staly věci, které potom... Prostě už jsem s tím nechtěla mít nic společného," naznačila.

Materiál, který nashromáždila, předala do Reflexu, kde pak vyšla série reportáží o poměrech na ministerstvu a jak pandemii řídil Andrej Babiš. „Jak nařizuje obcházení úředních postupů, vyhlášek, zákonem jasně daných pravidel," upřesnila Dobiášová. Vysvětlila, že v médiích se Andreje Babiše snaží „dostat" skoro každý a dodala, že právem.

Fotogalerie: - Brněnský koutek

Ale když nashromáždila důkazy o tom, jak premiér přikazoval hygienám, ministerstvu a úředníkům, a článek vyšel v Reflexu, tak „bylo ticho". „V té mediální bublině se prostě vůbec nikdo v tom mainstreamu neozval. Lidi, kteří to vnímali, ano. Ale najednou jsem viděla, jak spousta těch mých kolegů, kteří do té doby tepali do premiéra Andreje Babiš, tak najednou bylo ticho," řekla s tím, že to pro ni byl signál, že redakce s politikou premiéra souhlasí. Ale mlčení pro ni nebylo zas tak nečekané.

Následovala tisková konference, kde premiér na Dobiášovou tvrdě útočil. A tehdy prý selhala novinářská kolegialita. „Najednou tyhle dost... estébácké metody, které se premiérovi vyčítaly, tak najednou ani to nevadilo. Ani já jsem to zastání nějak nepociťovala," svěřila se. Lidé se jí zastávali, ale novináři ne, míní. Dodala, že zcela správně se jí zastal šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš. Ale pak následovaly volby a Reflex následně nebyl ochoten se kvůli útokům soudit, což Dobiášovou zklamalo.

Investigativní články hodlá zveřejňovat na Echo24, ale rozhodla se odejít z mainstreamové novinařiny. A svěřila se s tím, co řekla své matce, když vysvětlovala své rozhodnutí: „Mě by v životě nenapadlo... To je jako ono? Já jsem snad v nějakém disentu? Co se to děje. Sakra, já dělám pořád to stejný, pořád stejně tu svou práci. Jak to, že se mám najednou cítit, jako bych dělala něco... nějaký odboj nebo co to je? To začíná nějaká cenzura?"

Psali jsme: „Trestný čin.“ Proti Fialovi a válce na Ukrajině: K nevíře, kdo se sešel Peníze, senátore Lásko? Politik to schytal, šlo o covid Průšvih: Měl srandu z Lipavského cesty na Ukrajinu. A přišel Veselovský „Parazit.“ Olympiáda protrhla stavidla. Foldyna odhalil...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.