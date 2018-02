A jejda. K tématu „romský koncentrák“ se vyjádřil doktor Macek

Kolem tábora v Letech u Písku, kde za druhé světové války zemřely stovky Romů, to stále vře. Pravidelný glosátor veřejného dění Miroslav Macek proto přišel s návrhem, který by podle jeho názoru mohl diskutéry uklidnit. Jeho řešení je poměrně přímočaré. Kdo chce vybudovat památník v Letech, ať ho zaplatí.

„Kdo souhlasí s památníkem, dostane domů složenku na mimořádnou daň (pod daňovými sankcemi) na stavbu památníku, kupříkladu na 1000 Kč. A bude ji dostávat opakovaně, až se patřičná suma vybere. Plátci daně budou spokojeni, neboť chtěli přece památník a jistě jej rádi zaplatí a neplátci též, neboť ho nechtěli a nevidí tedy důvod, proč ho ze svých daní platit. Lze aplikovat na mnoho dalších veřejných projektů, které jsou zbytné,“ napsal ve své pravidelné glose Macek.

Když tuto myšlenku vyjádřil na sociální síti Facebook, pod příspěvkem se rozjela zajímavá diskuse. Podle Macka byla zajímavá především tím, že často vůbec nebyla k věci. A pokud už se diskutovalo o daném tématu, tak často místo argumentů zaznívaly urážky a vyhrožování. Macek si proto položil otázku, zda by nebylo na místě obnovit na školách výuku o tom, jak vést diskusi, jak naslouchat argumentům protistrany, předkládat vlastní argumenty a navzájem si vyvracet nesprávná tvrzení.

Vedle toho si Macek rýpl do lidovců, kteří by rádi odvolali Tomia Okamuru z vedení Sněmovny. Právě kvůli tomu, jak mluvil o táboře v Letech.

„Lidovci (jak typické!) na jedné straně chtějí odvolat Okamuru z vedení Sněmovny kvůli vyjádření k cikánskému táboru v Letech, přitom Babišova nedávná slova pronesená na Šluknovsku „Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co píší v novinách ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup, a byl tam; jim jaksi nevadí,“ podotkl Macek.

autor: mp