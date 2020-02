A teď na Václavák? Volby do ČT, Halík a Senát: Zvrhlo se to. Lidé se smějí, padla i slova o Havlovi

reklama

Za pár dní budou poslanci vybírat šest nových členů do Rady České televize a dva nové členy do Rady Českého rozhlasu. Na těchto osm míst se hlásí přes 100 kandidátů, jsou mezi nimi např. moderátor Luboš Xaver Veselý nebo brněnská ekonomka Hana Lipovská z Institutu Václava Klause, která se nikdy netajila obdivem k exprezidentu Klausovi.

A právě kandidatura Lipovské vzbuzuje v poslední době mnohačetné reakce. Proti kandidátce České biskupské konference (ČBK) se nejprve ohradili senátoři. „Vážení členové České biskupské konference, obracíme se na Vás jako členové Senátu Parlamentu České republiky, kteří se zájmem i znepokojením sledují dění kolem médií veřejné služby. Dne 7. února 2020 proběhne ve volebním výboru výběr kandidátů pro volbu šesti členů Rady České televize. Překvapilo nás, že ČBK do této volby navrhuje kandidátku, která otevřeně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií,“ stálo v úvodu otevřeného dopisu, který senátoři zaslali biskupům.



Psali jsme: Otevřená válka. Hilšer, Bek, Smoljak, Láska a spol.: Lipovskou v Radě ČT nechceme! Je tu dopis MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



Fotogalerie: - Stojím za ČT Psali jsme: Sáhla jim na ČT! Peklo kolem kandidátky ,,od Klause", navržené Dukou. Ještě bude veselo

„Z logiky věci je možné na tuto nominaci pohlížet jako na snahu podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabení demokratické společnosti. Věříme, že katolická církev v České republice tento cíl na rozdíl od své kandidátky nesleduje. Je-li tomu tak, je žádoucí, abyste se od těchto názorů své kandidátky jasně distancovali a její nominaci do Rady ČT stáhli. V opačném případě se lze důvodně domnívat, že se s názory Hany Lipovské Česká biskupská konference ztotožňuje,“ doplnili senátoři.



Na to se ozval kardinál Duka a proti dopisu senátorů se rázně ohradil. „Nominace Ing. Hany Lipovské v žádném případě nebyla myšlena jako snaha ‚podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabení demokratické společnosti‘, jak stojí v otevřeném dopisu skupiny senátorů. Domnívám se však, že stejně jako obrana jejich existence je třeba, aby zazněly konstruktivní, a případně i kritické hlasy, které pomohou tuto službu zkvalitnit,“ ohradil se proti nařčení senátorů kardinál Dominik Duka zastupující Českou biskupskou konferenci. Fotogalerie: - Ustavující schůze Senátu

Doplnil, že je třeba, aby veřejnoprávní média sloužila celé společnosti: „Je nesporné, že veřejnoprávní média musejí existovat a je třeba je bránit, ale je rovněž zapotřebí, aby v duchu služby pravdě skutečně sloužila celé společnosti.“



Ozval se i nový předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, jenž zdůraznil, že pro Lipovskou spojenou s Institutem Václava Klause hlasovat nemůže, protože lidovci chtějí jako členy rady podpořit osoby, které „budou skutečně hájit nezávislost ČT“. Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



A poté i spolek Česká křesťanská akademie, z.s., jehož prezident Tomáš Halík zveřejnil v blogu na serveru Aktuálně.cz odmítavé stanovisko k její nominaci. Ale chybně zaměňuje přijmení Lipovská za Lipavská. „Prezidium ČKA se připojuje k otevřenému dopisu 19 senátorů, vyzývajícímu Českou biskupskou konferenci, aby stáhla nominaci Hany Lipavské do rady ČT,“ píše v úvodu vyjádření katolický kněz Halík.



Nominaci Lipovské do Rady ČT označil Halík za „neomluvitelnou chybu“: „V době, kdy dochází k nebezpečnému omezování svobody médií v Polsku a Maďarsku a i u nás se objevuje tlak populistických politiků, zpochybňujících samu existenci nezávislých veřejnoprávních médií, je nominace osoby, která veřejně sdílí takové postoje a navíc přiznává svou nekompetenci, neznalost a nezájem o televizní tvorbu, neomluvitelnou chybou.“



Dávat lidem, veřejně zpochybňujícím existenci veřejnoprávních médií, do rukou moc kontrolovat tato média, nemůže být podle Halíka pokládáno za podporu demokratické plurality, nýbrž za její ohrožení.



„Církev má stát na straně svobody a nesmí se nechat zmanipulovat zájmy populistických politických subjektů,“ dodává Halík a na závěr znovu připojuje svou výzvu České biskupské konferenci: „Žádáme ČBK, aby uznala svou chybu a nominaci paní Lipavské stáhla.“



A nyní přibyly další reakce. „I kdyby už pro nic dalšího, tak za nadzdvižení téhle klasické partičky našich senátních jakobínů, co vedou své svaté války proti každému, kdo má jiný názor (anebo na rozdíl od nich nějaké argumenty), to stojí,“ zareagoval na Halíkova slova Petr Macinka z Institutu Václava Klause.



Chybí podle něj „už jen demonstrace na Václaváku“: „Když k tomu navíc přičteme dojemné pocuchání zenu soudruha černokněžníka Halíka, chybí už jen demonstrace na Václaváku, třeba proti Babišovi, na které někdo z papírku do televize přečte, že jedním z požadavků lidu je, aby v Radě ČT nebyla tady tahle paní Lipovská...“







A své stanovisko doplnila i advokátka Hamplová. „Když jsem si tu zprávu přečetla poprvé, něco mi na dopisu senátorů vadilo. Ale současně, protože znám některá jména a jejich dobrou práci v regionech, mi ten dopis k nim prostě neseděl v první chvíli hlavně pocitově. Ptala jsem se proto sama sebe – proč vlastně? Jsem zastáncem názorové plurality, a dokonce i když někdo říká to, s čím nesouhlasím, jeho právo to říkat plně respektuji. A očekávám totéž. Takže proč mě to celé tzv. bouchlo do ucha?“ píše advokátka.



Dýchnout z toho na ni měla „doba minulá“. „Říkat někomu, jaký má mít na člověka názor, zda ho má někam doporučovat, tedy nominovat, nebo ne, zda ten člověk má mít vůbec možnosti ‚vstoupit do ringu‘ a utkat se o hlasy v nějakém souboji, nebo ne, je v demokratické společnosti prostě zapovězené. Jenže bohužel dnes se to vrací, a je to čím dál častější,“ posteskla si.



Zcela v pořádku by viděla kritické názory jednotlivých senátorů. Jejich skupinový postup však kritizuje. „Podepíše-li se skupina senátorů pod dopis, kterým tento svůj názor vnucuje subjektu, který Hanu Lipovskou nominoval, a doporučuje mu ‚přehodnotit‘ tuto nominaci, zasahuje hrubě do jeho svobodného rozhodování a vytváří v něm ‚pocit viny‘, že si vybral nesprávného člověka. Už scházelo jen doporučení, koho by měli navrhnout místo Lipovské, aby senátoři byli se jménem spokojeni. K tomu naštěstí už nedošlo, tedy alespoň někde je ještě brzda. Jenže díky tomu ta první a z mého pohledu stejně vážná chyba tak trochu zapadla,“ uvedla.

Fotogalerie: - Jednání Rady ČT



Sama se k tomu, zda by měla Hana Lipovská v Radě České televize být, nevyjádřila, apeluje však na respektování názorů druhých. „Česká biskupská konference ji měla a má právo nominovat, a nikdo jí do toho nemá co mluvit a co jí doporučovat,“ opakuje.



Doplnila též, že se i díky senátorům a kritikům šance na zvolení Lipovské naopak zvětšily, jelikož se jejímu jménu dostalo nečekaného mediálního prostoru.



Velké podpoře u veřejnosti se dostává i odpovědi na dopis senátorů, nazvané „dopis 19 synátorů“. „Považujeme za nepřípustné, aby demokraticky zvolení zástupci bránili angažovat se ve veřejném prostoru jakémukoli občanu České republiky. A to jenom proto, že si tento občan dovoluje mít odlišné názory na působení veřejnoprávních médií. Senátoři tímto krokem fakticky popírají demokratické principy a pošlapávají Ústavu České republiky,“ stojí v dopise. Obzvlášť alarmující je tato skutečnost proto, že přichází ze Senátu, který se označuje za pojistku demokracie. Synátoři proto apelují na horní parlamentní komoru, aby jednání svých 19 členů odmítla.



Velké podpoře u veřejnosti se dostává i odpovědi na dopis senátorů, nazvané „dopis 19 synátorů". „Považujeme za nepřípustné, aby demokraticky zvolení zástupci bránili angažovat se ve veřejném prostoru jakémukoli občanu České republiky. A to jenom proto, že si tento občan dovoluje mít odlišné názory na působení veřejnoprávních médií. Senátoři tímto krokem fakticky popírají demokratické principy a pošlapávají Ústavu České republiky," stojí v dopise. Obzvlášť alarmující je tato skutečnost proto, že přichází ze Senátu, který se označuje za pojistku demokracie. Synátoři proto apelují na horní parlamentní komoru, aby jednání svých 19 členů odmítla.

Dopis již v 19:00 v neděli 2. 2. dosáhl 2 415 podpisů lidí, kteří s kritickým postupem senátorů ve věci jmenování Lipovské nesouhlasí. Otevřený dopis naleznete ZDE.

