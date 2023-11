A ty flašky, ten binec? Basa pro Feriho dopadá na Pekarovou

reklama

Na úvod je třeba zmínit, že na celou kauzu a možné Feriho problémy upozornily jako první ParlamentníListy.cz.

„Zatímco poslanec Dominik Feri v Brně odstartoval předvolební kampaň koalice SPOLU představením programu pro mladé, po sociálních sítích se více než jeho vystoupení řeší vypjaté diskuse obsahující údajná svědectví, která popisují, že se měl Feri dožadovat sexu s mnohými studentkami a obtěžovat je nevhodnými návrhy k sexu či je například nutit k felaci. Některé příspěvky pak dokonce tvrdí, že Feri kladl sexuální nátlak i na dívky na středních školách, kam mladý politik častokrát zavítal v rámci přednášek,“ napsali jsme tehdy v článku pod názvem: Feri má problém. Zničující skandál, nebo pomluva? Mlčení možná skončí.“

Pojďme teď ale nejprve k ohlasům, které dnešní rozsudek vyvolal mezi novináři.

Třeba moderátor a politický komentátor Petr Holec situaci okomentoval s náznakem ironie jako neúspěch kádrové politiky Miroslava Kalouska a Markéty Pekarové Adamové.

„Tahle kádrová politika Kalouska a MPA úplně nevyšla, zaměřil se na prvovoličky až moc osobně,“ napsal na svůj účet na sociální síti X i s připomenutím věku obětí Feriho násilnických činů.

Novinář Jakub Zelenka zase na svůj twitter (X) vyvěsil vyjádření soudkyně ohledně Feriho chování u výslechu.

„Soud negativně hodnotí chování obžalovaného při výslechu poškozených. Při výpovědích se smál natolik nahlas, že to bylo slyšet i do jednací síně.“

Na to reagoval jeden z diskutérů a přidal část textu ze serveru Heroine: Obžalovaný o ženách nepřemýšlí jako o lidských bytostech. Jeho jednání má spotřební a sériový charakter.

Heroine: Obžalovaný o ženách nepřemýšlí jako o lidských bytostech. Jeho jednání má spotřební a sériový charakter.



Stejný server Heroine.cz popsal ale i další vyjádření zmocněnkyně Feriho obětí, ve kterém říká, že „Obžalovaný přistupuje k ženám jako k nástrojům, sloužícím k jeho uspokojení. Vzorec chování je stále stejný. Dává najevo svůj význam. Odpudivost jeho jednání reflektují i všechny soustavy, které případ zkoumaly.“

S tím ostře kontrastuje dnešní vyjádření Karla Schwarzenberga.

„Je mi ho líto,“ reagoval na rozsudek Schwarzenberg, nedávno vyznamenaný prezidentem Pavlem. Současně vyjádřil i pochybnosti o nestrannosti soudu, protože podle CNN Prima NEWS také glosoval, že žádná justice nemůže být zcela nezávislá.

V souvislosti s vyjádřením zakladatele TOP 09 si pojďme připomenout reakce jeho a dalších členů této strany, které zveřejnili v době, kdy celá aféra začínala.

„Nikdy jsem nic takového neslyšel a co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že 25letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ okomentoval na začátku Feriho kauzy situaci na dotaz iDNES.cz bývalý předseda strany Karel Schwarzenberg.

„Dominika považuji za svého přítele a věřím, že očistí své jméno,“ vyjádřila svoje přesvědčení o Feriho nevině i svoji náklonost ke svému stranickému kolegovi pro stejný server také předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová.

V této souvislosti lze připomenout článek ze serveru A2larm.cz, který se na počátku celé Feriho kauzy zeptal předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), zdali si při sdílení kanceláře s Ferim někdy něčeho nevšimla.

Blízké okolí totiž podle serveru A2larm.cz Feriho změny nálad zaznamenalo.

„Jen velmi naivní člověk by si toho nevšiml,“ řekl jeden ze zdrojů. Potvrdil také, že Pekarová Adamová při příchodu do práce byla svědkem i vypitých flašek a nepořádku po večírku.

Politička s reportéry po zveřejnění původních textů o kauze Feri odmítla v té době komunikovat, píše dále server.

Senátor Tomáš Czernin zase tehdy v rozhovoru pro SeznamZprávy.cz celou kauzu viděl jako možný nástroj předvolebního boje.

„Je to celé zvláštní, děvčata určitě, pokud k něčemu takovému došlo, měla jít hned na policii. Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami,“ vyjádřil pochybnosti ohledně chování Feriho obětí a dodal, že se domnívá, že se obětí stal Feri a věří, že se s tím vypořádá.

„On řekl, že hodlá podat trestní oznámení sám a že se hodlá bránit soudně, tak podle toho, jak se chová, má zřejmě svědomí čisté,“ odkázal na trestní oznámení, kterým Feri skutečně na začátku svého oznámení hrozil.

Bývalý poslanec TOP 09 Marek Ženíšek označil podle serveru Novinky.cz dokonce Feriho za frajera. Jeho rozhodnutí, že se vzdá poslaneckého mandátu a nebude kandidovat ve volbách do Sněmovny, označil za vyzrálou reakci.

„Ukažte mi jediného politika za posledních x let, který by rezignoval po jediném článku. Na občana Dominika platí presumpce neviny. Klobouk dolů, držím palce a věřím, že se do Sněmovny jednou vrátí,“ napsal tehdy na svůj twitter, kde už ale nyní tento status nelze dohledat.

