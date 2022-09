A už jede zděšení: Italové zvolili, jak neměli. Dopady i v Česku

Anketa Kdo je vítězem komunálních voleb? Vládní strany 3% ANO 17% SPD 66% Nikdo 14% hlasovalo: 306 lidí byť deník Guardian varuje, že italské tzv. exit polls (dotazování voličů, jak volili) nebývají úplně přesné.

Dle BBC pak „pravicovost“ vlády v Itálii znepokojí Evropu, protože se jedná o „nejpravicovější vládu v Itálii od druhé světové války“ a Itálie je třetí největší ekonomikou v bloku. Aliance Bratří Itálie spolu s Ligou Mattea Salviniho a stranou Forza Italia bývalého premiéra Berlusconiho pak zřejmě bude mít většinu jak v horní, tak dolní komoře italského parlamentu. Rozhodnutí jmenovat premiéra či premiérku je však na prezidentovi. Agentura Reuters už ovšem přinesla zprávu, že Demokratická strana už uznala porážku a chystá se do opozice.

Italské volby mohly ovlivnit i výroky předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která na návštěvě Princetonské univerzity v USA prohlásila, že se uvidí, jak se volby a mocenské poměry v Itálii vyvinou, že s jakoukoliv demokratickou vládou bude spolupracovat, ale dodala: „Pokud ale věci půjdou složitým směrem, máme nástroje, jako v případě Polska a Maďarska.“ Vzhledem k postupu Evropské komise vůči Maďarsku a Polsku a zejména postoji europarlamentu se tato slova dají velmi snadno vnímat jako hrozba a šéf Ligy Matteo Salvini za ně dokonce od von der Leyenové požadoval rezignaci na post předsedkyně Evropské komise.

Meloniové už ke skvělým výsledkům pogratuloval polský premiér Mateusz Morawiecki a také ředitel premiérské kanceláře Viktora Orbána, Balázs Orbán.

??????Congratulations @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi on the elections today! In these difficult times, we need more than ever friends who share a common vision and approach to Europe's challenges.



??????????Long live the Hungarian-Italian friendship! pic.twitter.com/4PN2ZDEJoZ