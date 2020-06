A vy Horákovou nevyvěsíte? Zle kvůli plakátu

„Dnes jsem vedl korespondenci s tiskovou mluvčí FF UK na téma, proč se fakulta jako jedna z mála vysokých škol nepřipojila k vyvěšení pietního banneru ‚ZAVRAŽDĚNA KOMUNISTY‘ k výročí justiční vraždy Milady Horákové. Paní tisková mluvčí Zuzana Válková mi odpověděla, že se fakulta k akci ‚rozhodně připojuje‘, ale chce to udělat ‚do větší hloubky‘. To je samozřejmě nonsens, protože ona akce spočívá právě ve vyvěšení banneru. Není možné se k akci vyvěšení banneru ‚rozhodně připojit‘ tím, že banner nevyvěsíte a v tomto smyslu jsem kolegyni i odpověděl s díky za reakci. To ale není podstatné,“ poznamenal Horák.

Poté, co byl podle svých slov celý den vytížen odbýváním dotěrných mladíků, hájících svou fakultu, konečně v noci našel čas se nad věcí zamyslet. „A přišel jsem na zajímavé řešení. Filozofická fakulta by především měla vést své studenty k tomu, aby si rozvinuli autonomní myšlení, nezávislé na okolí. A daná situace – všichni vyvěšují bannery s Miladou Horákovou, musíme ho vyvěsit také – je přesný příklad toho. A to bez ohledu na to, zda ten banner je dobře nebo špatně. Z hlediska výuky filozofie je totiž autonomní myšlení větší hodnota, než obsah sporu,“ míní.

„Moc se mi to líbí, dodávám na konec celé té diskuse. Ta věc se odehrává na mnoha rovinách, každý umí číst nějakou a jedna z nich je i ta, že proti jednomu zjednodušení se dá bojovat jenom jiným zjednodušením – ta je ta instrumentální a možná se ukáže jako jediná funkční. Můj osobní závěr je, že až bude dcerka chodit na nějakou fakultu, chci, aby to vypadalo takhle. Všichni víme, že v postmoderně už jsou si všechny názory rovny, takže zůstává jen estetická funkce. A mně se to líbí – jen pro pořádek dodávám, že to je princip té estetické funkce podle Baudrillarda. Díky Janu Konvalinkovi za fotku,“ dodal v dalším příspěvku.

„Napíšu FF UK na to neměla právo – pak napíšu FF UK na to měla právo – pořád to zvažujete jako volbu – vy jste snad ještě blbější než moje žena, která i když nemá pravdu, tak na tom aspoň trvá,“ uzavřel dnes po půl čtvrté ráno k celé věci Horák.