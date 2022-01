A znovu vytáhnou „Antibabiše“. Kdy to bude? Zkušený muž se dívá Fialovi do karet

reklama

Rok 2021 byl opět ve znamení covidové epidemie. Dostali jsme se dle vašeho názoru za těch 12 měsíců přece jen už o kousek dál, nebo pořád jen přešlapujeme na místě?

Podle mě bylo a je období covidu časem, kdy se lidi přestali stýkat, přestali se bavit a začali se uzavírat sami do sebe. Takže můj dojem z toho uplynulého roku je určitě spíše negativní.

Pomohl nám covid pozitivně alespoň v tom, že jsme se více zamysleli nad našimi prioritami, že jsme si jinak poskládali žebříček životních priorit?

Bylo by to krásné, ale já osobně jsem v tom spíše skeptik. Lidé podle mě ani nedoufají v žádné velké zlepšení.

Jak vnímáte ten spor nebo už někdy téměř boj očkovaní versus neočkovaní a vůbec tu atmosféru nevraživosti ve společnosti?

Já to vnímám jako konsekvence intenzivní masáže masmédií, zejména pak televize, která lidi jednoduše zastrašuje. Místo toho, aby jim dávala naději a snažila se tu jejich pozornost v pozitivním slova smyslu rozptýlit, tak se uchýlila k takovéto taktice. A ta bohužel účinkuje, jak vidíme, protože ti lidé už přestávají vidět nějaké to světlo na konci tunelu a utápějí se v žabomyších válkách.

Tuzemským politickým vrcholem roku byly volby, ve kterých byl favoritem Andrej Babiš, který ale nakonec zamířil do opozice, a nahradilo ho široké uskupení dvou koalic SPOLU a PirSTAN, které už také vytvořilo vládu v čele s předsedou ODS Petrem Fialou. Máte radost z toho, že se vyměnily garnitury, že už bylo na čase?

Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 65% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 25% Ne 10% hlasovalo: 35417 lidí

Když se ovšem podívám na tu vládu a strany, které se teď dostaly na vrchol, tak to mně neskýtá příliš naděje, že by se něco mělo zlepšovat. Navíc se dostaly do nepříjemné situace, kterou neočekávaly – a pochybuji, že v sobě najdou dostatek elánu a tvůrčích i vůdčích schopností, aby to dokázaly zvládnout.

Dá se říct, že zde bude negativně působit jakýsi stín Andreje Babiše, který stále má vysokou podporu voličů – a ten pobyt v opozici si jistě hodlá patřičně užít…

O tom nepochybuji – a těch pět koaličních stran to bude řešit osvědčenou taktikou „Antibabiš“, protože ho mají za ta léta už dostatečně přečteného, takže se v případě svých neúspěchů budou snažit svést pozornost veřejnosti k němu a k hnutí ANO.

Pro vládní politiky je ale Babiš jen jakési placebo, které nemůže fungovat. Reálně tato strategie nebude moci zakrýt fakt, že jim se nedaří nebo že si s něčím nevědí rady.

Směrem k roku 2022 se občané a vcelku oprávněně obávají zdražení cen energií a poukazují na ,,zelené“ snahy EU. Někdejší kandidát STAN na ministerskou funkci Michalik zmínil, že přesun k ekologičtějšímu hospodářství bude ,,bolet“. Otázka je, jak moc. Neminou se dobře míněné snahy s bídou, která řadu našich lidí citelně zasáhne?

Já jsem se dlouhodobě zabýval evropskou integrací, proto můžu připomenout například Lisabonský projekt, který měl zařadit Evropu mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Dnes o tom nikdo nemluví. Takže to jsou právě takové výstřely, plácnutí do vody, které produkuje Evropská unie. Vždy je to nějaký velkorysý plán, který ovšem už po pár letech nikdo nekontroluje ani neuvádí v život – jako v tomto případě Green Deal. To je dle mého soudu projekt velmi zcestný, abych to řekl na rovinu – je to nebezpečný nonsens.

Anketa Dělá stát dost pro snížení cen energií? Dělá 1% Nedělá 93% Nedělá a ani nemůže 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16836 lidí

Lidově řečeno – my to nevytrhneme…

Ano, přesně tak, Evropa rozhodně nepřivede zbytek světa k rozumu tím, že půjde takzvaně příkladem a ještě si tím sama hospodářsky uškodí.

Namísto toho by se měl Brusel raději zabývat takovými záležitostmi, které obyvatele unie skutečně pálí.

Co byste popřál nám Čechům a našemu státu do nového roku 2022?

Já doufám, že svět se může změnit k lepšímu. Z historie víme, že se tak mnohokrát stalo v době, kdy jsme to vůbec nečekali. A tou změnou k lepšímu mám na mysli zejména boj proti covidu, ale i mnohé další věci. Především věřím, že nás nezasáhne žádná válka nebo opět epidemie nějaké další choroby.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

