81 % českých firem vnímá obranný sektor jako strategickou příležitost, polovina už kvůli tomu investuje

Významným motivem zájmu o navázání spolupráce s obranným sektorem je podle respondentů především diverzifikace odběratelského portfolia. 66 % podniků chce působit jako subdodavatel dílů či komponent a 55 % je připraveno dodávat kompletní technologie nebo výrobní zařízení. Každá pátá společnost deklarovala volné kapacity pro konstrukční nebo vývojové práce či výrobní prostory a 29 % podniků může pro potřeby společných obranných projektů poskytnout kvalifikovanou pracovní sílu. Zástupci 65 firem z oblasti elektroniky, IT, strojírenství a plastikářství se takto vyjádřili v anonymním průzkumu na setkání Tech4Defence 25. 3. 2026 ve Zlíně.
81 % respondentů označilo spolupráci s obranným průmyslem za strategickou příležitost pro svůj další rozvoj. Jako doplňkovou oblast své dosavadní činnosti ji vnímá 17 % dotázaných. Výsledky šetření zároveň ukazují, že pro pětinu firem (21 %) představuje tato spolupráce příležitost pro technologický rozvoj a inovace a pro desetinu (9 %) by to byla také možnost vstupu na nové exportní trhy.
„Rostoucí zájem podniků o obranný sektor je přirozenou reakcí na proměny bezpečnostního prostředí a adaptaci evropského průmyslu. Pro českou ekonomiku představuje rozvoj obranných technologií významnou příležitost k diverzifikaci výroby, posílení exportu i dalšímu technologickému rozvoji. Zapojení do dodavatelských řetězců obranného průmyslu není snadné, ale jde o velkou příležitost pro řadu domácích firem,“ říká Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.
„Česká republika má dlouhou a silnou tradici v leteckém i obranném průmyslu, kterou dnes rozvíjejí jak velcí systémoví integrátoři, tak rozsáhlá síť malých a středních firem. Tyto podniky nabízejí špičkový vývoj, výrobu, testování i certifikaci, díky čemuž dokážeme pokrýt celý dodavatelský řetězec od návrhu až po finální produkty. Rostoucí roli navíc sehrávají firmy původně působící mimo obranný a letecký sektor, které do odvětví přinášejí nové technologie, kapacity a inovativní řešení. Naší úlohou je pomáhat jim v orientaci v tomto specifickém prostředí a zároveň je propojovat s lídry v těchto sektorech po celém světě,“ uvádí Petr Tomášek, výkonný manažer Moravského leteckého klastru.
Firmy jsou připraveny začít spolupracovat okamžitě
Podle 91 % respondentů se obranný sektor stane v příštích letech jedním z klíčových motorů evropského průmyslu a toto vnímání se začíná odrážet v investičních plánech podniků. Polovina dotázaných firem (50 %) už realizuje investice, které mají podpořit jejich připravenost zapojit se do obranných projektů, a dalších 40 % plánuje investovat v následujících letech. Pouze desetina podniků zatím s investicemi nepočítá.
Významná je také připravenost firem zahájit spolupráci v relativně krátkém horizontu. Až 81 % podniků uvedlo, že je schopno navázat obchodní styky prakticky okamžitě, 15 % odhaduje možné zahájení spolupráce do jednoho roku a zbývajících 5 % v horizontu dvou až tří let.
Uspořádání Tech4Defence ve Zlíně a propojování místních firem s globálními programy považuje za zásadní jeden z organizátorů, krajská rozvojová agentura ZRIA. „Celá oblast aerospace a defence je pro Zlínský kraj klíčová. Jsme mezi top 3 regiony Česka z hlediska počtu firem i zaměstnanců v tomto odvětví a v defence naše firmy vyprodukují druhou nejvyšší EBITDu v celorepublikovém srovnání. Dnešek nabízí unikátní příležitosti integrace dalších firem do obranných dodavatelských řetězců. Dává to smysl, protože ve Zlínském kraji je spousta šikovných firem z oblasti strojírenství, polymerů, materiálů nebo informačních technologií. A pro tyto může být oblast defence také zajímavá,“ komentuje ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček.
Region může nabídnout také další přidanou hodnotu, a to průmyslovou zónu v Holešově, která je jednou z největších připravených průmyslových zón v zemi. Ambicí ZRIA je, aby tato zóna měla strategický směr, kterým může být právě aerospace a defence.
Tech4Defence propojuje firmy
Tech4Defence je networkingová platforma zaměřená na propojení výrobních firem s obranným průmyslem a podporu jejich zapojení do dodavatelských řetězců v oblasti obranných technologií. Program setkání zahrnuje tematické kulaté stoly se zástupci obranných podniků a prostor pro individuální networking. Při prvním letošním setkání reprezentovaly obranný sektor společnosti PBS Velká Bíteš, Ray Service, Tatra Defence Vehicle a Vojenský technický ústav, které představily své aktuální potřeby v oblasti dodavatelských kapacit a technologických řešení.
„V poslední době vidíme výrazně rostoucí zájem firem o spolupráci s obranným sektorem. Z pohledu našeho nákupu to vnímáme pozitivně, protože se otevírají nové možnosti spolupráce a často objevujeme kompetence u partnerů, o kterých jsme dříve ani nevěděli. Vzájemná jednání nám přinesla mnoho nových informací, podařilo se nám zmapovat řadu schopností firem v regionu a domluvit i konkrétní navazující kroky. Obranný trh dnes nabízí firmám velké příležitosti, záleží však především na jejich strategii, odvaze a schopnosti tyto příležitosti aktivně využít,“ říká Martin Olejník, Head of Strategic Purchasing ve společnosti Ray Service.
„Taková setkání výrazně šetří čas i kapacity při hledání dodavatelů a umožňují navázat vztahy i na osobní úrovni. Iniciativa Tech4Defence významně usnadňuje efektivní navazování partnerství, která by jinak vznikala pomaleji a méně efektivně,“ doplňuje Lukáš Kobolka, výkonný ředitel PBS Velká Bíteš.
„Cílem je pomoci firmám stát se součástí hodnotných projektů, rozvíjet jejich technologické kompetence a budovat dlouhodobá partnerství, která přinášejí úspěch oběma stranám,“ říká Leoš Mauer, ředitel Defence Hubu agentury CzechInvest.
Potřebu systematické podpory potvrzují také zjištění týkající se role veřejného sektoru. Podle 83 % respondentů průzkumu by měl stát aktivně propojovat civilní průmyslové firmy s obrannými podniky. Dalších 14 % by rovněž uvítalo finanční podporu ve formě dotací či zvýhodněných úvěrů zaměřených na rozvoj obranných technologií. Pouze 3 % respondentů preferují minimální zapojení státu.
„Dlouhodobě rostoucí zájem tradičních firem i zbrojařů potvrzuje trend, který CzechInvest organizováním takovýchto akcí správně zachytil v samotném počátku,“ dodává Vít Čermák, ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj.
Setkání ve Zlíně bylo realizováno pod patronátem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a za finanční podpory partnerů ZRIA a Moravského leteckého klastru.
