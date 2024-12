Agent provokatér? Podivnost kolem vraha z Magdeburku

Saúdskoarabský lékař Taleb al-Abdulmohsen v pátek večer provedl útok, při němž najel autem do davu lidí na vánočních trzích v Magdeburku. Deník Bild popsal, že pachatel najel ve vysoké rychlosti do velké skupiny lidí. Podle očitých svědků ve směru k tamní radnici, jež se nachází nedaleko Labe. Podle policejního mluvčího pachatel ujel skrze vánoční trhy naplněné lidmi až 400 metrů. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19364 lidí

Média později informovala o tom, že útočníkem byl ateista původem ze Saúdské Arábie, který varoval před islamizací Německa a že byl podporovatelem německé politické strany Alternativa pro Německo (AfD). Matyáš Zrno, šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuálně.cz, takovou interpretaci zpochybnil. „Je to dost zmatené,“ popsal celou věc pragmaticky Zrno.

Taleb al-Abdulmohsen podle Zrna nebyl mezi dalšími „odpadlíky od víry“ brán jako hodnověrný. „Muž, kterého jiní odpadlíci od islámu považovali za nedůvěryhodného či dokonce za agenta provokatéra,“ informoval o pochybách Zrno na síti X.

O útočníkovo vydání z Německa žádala Saúdská Arábie. Německo před ním dokonce varovala. Ovšem pravděpodobně jen proto, že útočník byl šíita. „Údajně šíita, tedy příslušník v Saúdské Arábii pronásledované větve islámu,“ poukazuje Zrno na možný důvod, proč Saúdská Arábie usilovala o jeho vydání.

Zrno si všiml i jisté zmatenosti útočníkova vystupování na sociálních sítích. „Podle toho, co psal na socky, taky dost cvok, protože psal například i to, že Němci budou pykat za vraždu Sokrata,“ udivil se šéfredaktor Aktuálně.cz.

U této příležitosti si Matyáš Zrno vzpomněl na 20 let starý příběh, kdy svému otci pomáhal připravovat dokumentární film o jezídech usídlených v Německu. „Jezídi jsou malá pronásledovaná menšina z Blízkého východu, vyznávající dost specifické synkretické náboženství a pronásledovaná muslimy. Zároveň ale také uzavřená, na kasty rozdělá společnost, která vyžaduje od svých členů dodržování celé řady pravidel včetně domluvených sňatků v rámci kasty atd.,“ vysvětlil Zrno na síti X.

Popsal, jak domlouval rozhovor s jedním progresivním jezídem, který chtěl bořit tabu v jejich komunitě. Jenže se to zvrtlo. „Byl to takový buřič a bořitel tabu. Pak se odmlčel a už se neozval. Když jsme nakonec v Německu byli na natáčení, zjistili jsme, že je ve vězení. Zavraždil svou sestru, za to, že si chtěla vzít nejezída,“ ukázal Zrno na mentalitu jezídské menšiny v Německu.

Kořeny svébytné kultury každé komunity podle Zrna nejdou úplně vymazat. „Tím chci říct, že kultura v nejširším slova smyslu, propojená s náboženstvím, je v blízkovýchodních společnostech mnohem silnější a je ve vás zakořeněna mnohem silněji, než si tady vůbec dovedeme představit. A i když se snažíte, tak to z vás někdy ,vybublá’,“ vysvětlil Zrno a dodal, že popsaná zkušenost pravděpodobně nebude případem útočníka v Magdeburku, ale jako popis mentality menšin to stojí za připomenutí.

