Ajaj. „Porušení zákona.“ Včerejší přesilovka na ČT by se měla řešit výš

Poslední předvolební debaty České televize v předvečer před otevřením volebních místností pro eurovolby se zúčastnili předsedkyně a předsedové stran a hnutí zastoupených ve sněmovně. O evropské budoucnosti a vizi diskutovali předseda Pirátů Ivan Bartoš, lídr ODS Petr Fiala, 1. místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, předseda SPD Tomio Okamura, předsedkyně strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.

Složení hostů vyvolalo nemalý rozruch. Mediální expert Vadim Petrov kvůli jednání televize podává podnět na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, došlo podle něj k porušení zákona. „Klíč pět na dva je velká předvolební manipulace ČT. Vypadá to nevinně a jakoby logicky, že? Nebyla to ale debata o vztahu národní a unijní politiky, ale debata předvolební. Nešlo o debatu o národní a unijní politice, ani o agendu Poslanecké sněmovny, ale o volby do EP, kde SPOLU představuje jeden subjekt, tady ale o své volební výsledky bojuje třemi hlasy. Subjektů je celkem třicet a SPOLU je jen jeden,“ vysvětluje Vadim Petrov na svém facebooku, že ČT tímto formátem dala trojnásobný prostor jednomu kandidátovi.

Debata podle klíče stran a hnutí v Poslanecké sněmovně se vůbec konat neměla. „Za prvé upřednostňuje strany, které ve sněmovně už jsou a za druhé jednoznačně favorizuje koalici SPOLU, která z hlediska voleb do EU představuje jen jeden subjekt, ale ČT jí poskytla možnost o hlasy bojovat hlasy třemi,“ dodal Vadim Petrov.

Kritiky se neudržel ani poslanec Patrik Nacher (ANO), který debatu komentoval slovy: „A těch posledních 30 vteřin v debatě na České televize podtrhlo absurdnost a skandální dramaturgii pořadu,“ poukázal na fakt, že politici ODS, TOP 09 a KDU měli možnost třikrát vyzvat lidi, aby volili koalici SPOLU.

A těch posledních 30 vteřin v debatě na @CzechTV podtrhlo absurdnost a skandální dramaturgii pořadu - vzkaz voličům ?? politici ODS, TOP 09 a KDU měli možnost 3x vyzvat lidi, aby volili koalici SPOLU ??‍>??? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) June 6, 2024

Pět proti dvěma!!! Nesmyslné. Od ČT totálně nefér, přidala názor na superdebatu poslankyně hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová. Přesto si podle ní její stranický kolega Havlíček v debatě se svými protivníky poradil: „A přesto si je všechny Karel Havlíček namazal v debatě na chleba. Premiér jen koktal a urážel ho, na víc se nezmohl. Klobouk dolů, Karle, jsi borec,“ dodala političika.

Pět proti dvěma!!! Nesmyslné. Od ČT totálně nefér. A přesto si je všechny @KarelHavlicek_ namazal v debatě na chleba. Premiér jen koktal a urážel ho, na víc se nezmohl. Klobouk dolů, Karle, jsi borec ???? — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) June 6, 2024

Předseda strany Svobodných Libor Vondráček potom, co předvedla Česká televize, zesiluje apel na zrušení poplatků: „Den před eurovolbami pozvala ČT do diskuse tři zástupce jednoho kandidujících subjektu SPOLU, aby jí ve studiu nezbylo místo pro jiné kandidující subjekty. Ne, taková televize si nezaslouží povinně platit poplatky, jen protože máme doma internet. Televizní poplatky je třeba zaříznout,“ napsal Vondráček na platformě X.

Den před eurovolbami pozvala ČT do diskuse tři zástupce jednoho kandidujících subjektu SPOLU, aby jí ve studiu nezbylo místo pro jiné kandidující subjekty. ?? Ne, takováhle televize si nezaslouží povinně platit poplatky, jen protože máme doma internet. Televizní poplatky je třeba… — Libor Vondráček • Svobodní (@vondraczech_cz) June 6, 2024

Totální chucpe ČT den před volbami do Evropského parlamentu, tak vnímá odvysílanou debatu ČT advokát Michal Hašek ze strany PRO. „Debata maskovaná do nesmyslu o ‚vztahu národní a evropské politiky‘, ve které vystoupí pět předsedů vládních stran, i když kandidovali pouze ve 2 koalicích a s nimi zástupci pouze 2 sněmovních opozičních stran, bez možnosti účasti jiných volebních subjektů, to je už skutečně nepřijatelné ohýbání mediální i volební legislativy a zneužití údajného média veřejné služby ve prospěch stran stávající vládní koalice. Oni už tu objektivitu ani nepředstírají!“ uvedl.

Řešení je podle něj jasné: „Už dnes a zítra výprask pětikolce i jejich kámošům na Kavkách ve volbách do Evropského parlamentu, příští rok jejich porážka ve sněmovních volbách a nová vláda navrhne a prosadí reformu médií veřejné služby, aby skutečně byla veřejnou službou a ne služkou poplatnou současné garnituře. Jste také PRO? Kdo má čest, volí dnes či zítra ŠEST PRO,“ doplnil Michal Hašek.

Češi mohou volit do Evropského parlamentu v pátek a v sobotu.