Ajajaj. „Zvažuji žalobu.“ Tři srdíčka, dvě pirátky, obrovský řev. Internet ve varu, že je to podpora Hamásu

reklama

„Slavíme svátky svobody a demokracie. S Jankou Michailidu," napsala na svém twitterovém profilu senátorka Adéla Šípová. Doplnila to symboly V, červeného, zeleného a černého srdce. Na to, že provokuje, byla upozorněna záhy některými uživateli, ona sama však uvedla, že nerozumí čím. Zastala se Janky Michailidu, kdy uvedla, že si Janky váží. „Demokracie je založená na vzájemném respektu. Janka není komunistka," uvedla Šípová.

„Samy bez manželů či otců v hospodě, to by se Vám, milé dámy, v Palestině, za kterou srdíčkujete, asi nepoštěstilo...." poznamenal k tomu komentátor Petr Honzejk. Někteří mu však vysvětlovali, že v tom palestinské barvy vidět nelze. Viděli je v tom však i jiní.

Samy bez manželů či otců v hospodě, to by se Vám, milé dámy, v Palestině, za kterou srdíčkujete, asi nepoštěstilo.... — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) November 17, 2023

„Srdce v barvách Palestiny, prý v bistru Střecha a s Jankou. Tak od teď to nebudete mít se mnou jednoduché. Chucpe. Škodíte obě Pirátům a díky vám jako takovým jim mohou klesat preference," okomentovala setkání další z uživatelek.

Srdce v barvách Palestiny, prý v bistru Střecha a s Jankou.

Tak od teď to nebudete mít se mnou jednoduché.

Chucpe.

Škodite obě Pirátům a díky vám jako takovým jim mohou klesat preference. — Lucia H. ???? (@lucyhopes7) November 18, 2023

„Chybí vám Hijaby, symboly svobody," píše uživatel.

Chybí vám Hijaby, symboly svobody — Franz Vosecký ???? (@FranzVos23) November 18, 2023

„Slavit 17. listopad s kolegyní komunistkou v bistru Střecha a dát k tomu ještě srdíčka v barvách Palestiny. Náhoda? Nemyslím si ..." povšiml si také europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Slavit 17. listopad s kolegyní komunistkou v bistru Střecha a dát k tomu ještě srdíčka v barvách Palestiny. Náhoda? Nemyslím si ... https://t.co/r2kbmPe7oq — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 17, 2023

„Je mi úplně jedno, kdo s kým chodí do hospody, takže hysterické výlevy na adresu tady soudružky demokratické komunistky a její pomatené senátorské kolegyně jsou podle mě úplně out. Dát si ale na den svobody a demokracie srdíčka v barvách teroristického státu, který vraždí LGBT, upaluje židovské děti a jeho občané slaví každou smrt nevinného člena západní civilizace, to už je level, který hraničí s naprostým mentálním mrzáctvím... Hlasování Pirátů o tom, že by měla položit mandát, se asi nedočkáme," napsal právník Ondřej Šimíček.

Je mi úplně jedno, kdo s kým chodí do hospody, takže hysterické výlevy na adresu tady soudružky demokratické komunistky a její pomatené senátorské kolegyně jsou podle mě úplně out.



Dát si ale na den svobody a demokracie srdíčka v barvách teroristického státu, který vraždí lgbt,… https://t.co/GxDITriFTs — Ondřej Šimíček ????? ???????? (@Sima_Ondra) November 18, 2023

„Když si dám v den státního svátku barvy palestinské vlajky do postu, dobrá, z mého pohledu sice blbost a pozérství, ale z jiného pohledu projev sympatie s palestinským lidem ... Když ale dvě inteligentní dámy dělají, jakože ,o čem to tady mluvíte, jaká palestinská vlajka', je mi trapně za ně," napsal k tomu také režisér Jan Hřebejk.

Když si dám v den statního svátku barvy palestinské vlajky do postu, dobrá, z mého pohledu sice blbost a pózerství, ale z jiného pohledu projev sympatie s palestinským lidem ... Když ale dvě inteligentní dámy dělají, jakože "o čem to tady mluvíte, jaká palestinská vlajka", je mi… https://t.co/1gdug573kd — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) November 18, 2023

„Co tě nezabije, to tě posílí. To je taková moje oblíbená poučka. Dneska se mediálně odpojuji, mám práci na svým baráku. Děkuji, že můžu nosit červené montérky a zelenou mikinu. A že můžu poslouchat reggae. Jděte taky ven, lidi," zareagovala na všechny příspěvky senátorka Adéla Šípová.

Co tě nezabije, to tě posílí. To je taková moje oblíbená poučka. Dneska se mediálně odpojuji, mám práci na svým baráku. Děkuji, že můžu nosit červené montérky a zelenou mikinu. A že můžu poslouchat reggae. Jděte taky ven, lidi. pic.twitter.com/BGGEGsud08 — Adéla Šípová, senátorka (@adela_sipova) November 18, 2023

A ohradila se i proti Honzejkovu příspěvku.

„Pane Petře Honzejku, myslím, že byste se mi měl omluvit. Nevím, jak jste došel k závěrům o tom, že jsem třemi barvami myslela podporu nějaké strany mezinárodního konfliktu. To už je opravdu bláznovství. Vážím si vás, ale tohle mi tedy rozum nedává," uvedla.

Pane @PetrHonzejk myslím, že byste se mi měl omluvit. Nevím, jak jste došel k závěrům o tom, že jsem třemi barvami myslela podporu nějaké strany mezinárodního konfliktu. To už je opravdu bláznovství. Vážím si vás, ale tohle mi tedy rozum nedává. — Adéla Šípová, senátorka (@adela_sipova) November 18, 2023

Pak napsala ještě jeden příspěvek, kde uvedla, že včera uctila památku sametové revoluce (to doplnila červeným srdíčkem), pak potkala své děti na demonstraci Univerzit za klima (zelené srdíčko) a zašla na oběd s Jankou Michailidu, protože ji má ráda a váží si její expertizy na návykové chování (černé srdíčko). „Poté jsem strávila zbytek dne oslavami svátku ve svém obvodu. Dnes pracuji na svém domě a nevisím na sítích. Mezitím se ale událo něco neskutečného. Z mých průzračných aktivit někdo usoudil, že podporuji Hamás a že jsem se od toho nedistancovala. To si jako už nemůžu ani užít sobotu? Kde je nějaký respekt, etika? Kam jsme to došli? Důrazně odsuzuji útoky Hamásu proti komukoliv, tedy i proti Izraeli. Nenávidím násilí. Prosím, abyste mě už nechali být. A přestali spekulovat. Zvažuji žalobu na ty, kdo o mě říkají, že podporují Hamás. Nemáte pro to jediný důkaz," zakončila Šípová svůj příspěvek.

Včera jsem uctila památku sametové revoluce??, pak jsem potkala své děti na demonstraci Univerzit za klima ??a zašla na oběd s @malajankaa, protože jí mám ráda, vážím si její expertízy na návykového chování ??. Poté jsem strávila zbytek dne ve oslavami svátku ve svém obvodu. 1/2 — Adéla Šípová, senátorka (@adela_sipova) November 18, 2023

Zastání se pak Šípová dočkala od senátorského kolegy Václava Lásky. „Barvy na palestinské vlajce jsou zelená, bílá, červená a černá. Už nikdy nepoužívejte žádnou z těchto barev v libovolném pořadí nebo z vás udělají příznivce Hamásu, jako se to stalo mé kolegyni. Co třeba Havel, Piráti, eko? Prosím míň hledat nenávist ve vlastních řadách. Díky," uvedl Láska.

Barvy na palestinské vlajce jsou zelená, bílá, červená a černá. Už nikdy nepoužívejte žádnou z těchto barev v jakémkoliv pořadí nebo z vás udělají příznivce Hamásu, jako se to stalo mé kolegyni. Co třeba Havel, piráti, eko? Prosím míň hledat nenávist ve vlastních řadách. Díky https://t.co/zDJngkFTJt — Václav Láska (@VaclavLaska) November 18, 2023

Na jeho příspěvek zareagoval Matěj Hlavatý, starosta z Tetína. „Dovolím si trochu nesouhlasit. Je mi jedno, že si zajdou dvě kamarádky na kafe. Je mi jedno kde a proč a v kolik. Ale co mě štve je, dělat z lidí blbce. Pokud chce někdo podporovat Palestinu, tak ať to dělá. Ano, bude mít kritiky. Stejně jako je mají ti, kteří podporují Izrael. Ale alespoň řeknete na rovinu jak to máte. S tím problém nemám. Hrát si tu na něco, co je jinak úplně očividné, je trapné. Proč proboha?" napsal.

„Matěji, Vy mě překvapujete. Sám jste byl několikrát terčem agresivního útoku na soc. síti a teď děláte to samé. Žádná podpora Palestiny to nebyla. Klasické červené plus černé pirátské a zelené eko. Promiňte, hodně jste mě zklamal," odvětil Láska.

„Ale já žádný hate nedělám. A ani teď jsem ho nenapsal. Jen nemám rád, když se někdo snaží dělat z lidí blbce. Jsem daleko raději, když je upřímnej a napíše to rovnou. Pak se takovýho člověka zastanu, ačkoliv s ním nemusím souhlasit. Tak nepoužívejte hned něco o zklamání. Já jsem v tomhle furt stejnej," odvětil Hlavatý.

Psali jsme: „Štěrk ve vývoji lidstva.“ Rakušan, Nerudová a herečka Pazderková hlásali pokrok. Kdo jde proti, na toho dojde Škudlení na jídelnách kvůli důchodcům. „Býval jste rozumný.“ Náměstek z ODS dostal bídu Nastoupil na Rajchla se šamponem a Havlem. Otočilo se to proti němu „V Maďarsku a v Polsku dochází k podrývání demokracie.“ V Brně mladým propagovali knížku, jak rozumět politice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE